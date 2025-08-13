Rexel : Déclaration relative au nombre total d'actions et de droits de vote au 31 juillet 2025

Rexel : Déclaration relative au nombre total d’actions et de droits de vote au titre de l’article L.233-8 II du Code de commerce et l’article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers

Date Nombre d’actions Nombre de droits de vote 31/07/2025





299 036 619











Nombre de droits de vote théoriques(1) : 299 036 619











Nombre de droits de vote exerçables(2) : 295 406 140





(1) Nombre de droits de vote incluant les actions auto-détenues privées de droits de vote.

(2) Nombre de droits de vote déduction faite des actions auto-détenues privées de droits de vote.

Pièce jointe