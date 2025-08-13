Vietnam Memperoleh Tempahan Eksport Pertama bagi 5,000 Pesawat Kargo Tanpa Pemandu ke Sebuah Negara Berteknologi Tinggi

SEOUL, Korea Selatan, Aug. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pada 12 Ogos 2025, sektor teknologi Vietnam mencatat pencapaian bersejarah apabila negara itu menerima tempahan eksport sulung sebanyak 5,000 unit pesawat kargo tanpa pemandu oleh Korea Selatan, sebuah negara yang diiktiraf sebagai peneraju teknologi global.

CT Group dari Vietnam telah menandatangani satu memorandum persefahaman (MOU) dengan sebuah syarikat teknologi dron Korea Selatan yang sedang pesat berkembang pesat, bersempena Forum Ekonomi Vietnam-Korea yang berlangsung di Seoul pada 12 Ogos 2025. Peristiwa bersejarah ini berlangsung dengan kehadiran Setiausaha Agung Vietnam, To Lam dan Perdana Menteri Korea Selatan, Kim Min-seok.

CT Group menandatangani perjanjian dengan rakan kongsi di Forum Ekonomi Vietnam – Korea

Majlis pemeteraian ini menandakan detik bersejarah dalam perjalanan teknologi Vietnam, sekali gus mencetuskan impak besar di peringkat antarabangsa. Penguasaan sepenuhnya teknologi teras dalam sektor UAV berteknologi tinggi ini mengukuhkan lagi peranan strategik CT Group Vietnam dalam merintis masa depan teknologi negara. Hari ini, UAV telah menjadi antara teknologi paling kritikal, dengan aplikasi meluas merangkumi pelbagai sektor industri, pembangunan bandar, pasaran pengguna serta bidang ketenteraan dan keselamatan khusus—sehingga digunakan untuk mempertahankan negara secara menyeluruh atau rantau yang luas. UAV digunakan secara meluas dalam pengangkutan penumpang dan kargo, logistik dan pengedaran, pertanian dan perhutanan, penjagaan kesihatan, pemantauan serta operasi mencari dan menyelamat, pemadaman kebakaran, pelancongan teknologi, pemantauan keselamatan, malah turut merangkumi inisiatif kredit karbon. Dengan kemajuan teknologi pesat di Korea Selatan – sebuah hab teknologi global, penguasaan terhadap semua teknologi teras serta kejayaan memperoleh pesanan eksport pesawat kargo tanpa pemandu ke pasaran bertaraf tinggi dan sangat selektif ini merupakan bukti nyata kebangkitan Vietnam dalam era baharu. Ia turut membuka peluang besar bagi CT Group untuk memperluaskan eksport UAV ke pelbagai pasaran antarabangsa. Model UAV pengangkutan dengan kapasiti antara 60 kg hingga 300 kg yang dibangunkan oleh CT UAV (anggota CT Group) menampilkan kadar pengilangan tempatan sehingga 85% serta teknologi eksklusif buatan Vietnam, sekali gus meraih pengiktirafan tinggi daripada beberapa negara termasuk Korea Selatan. Keupayaan syarikat mereka bentuk cip semikonduktor bagi UAV secara kendiri memberikan CT UAV kelebihan daya saing tersendiri. Peristiwa bersejarah ini membuktikan bahawa Vietnam kini bersedia bersaing di pentas teknologi global pada tahap lebih tinggi. Ia bukan sahaja mendorong kemajuan ekonomi negara, malah memperkukuh kedudukan dan prestij Vietnam di pentas antarabangsa.

Tambahan pula, penguasaan teknologi UAV sedang membuka lembaran baharu bagi Vietnam – era automasi ruang, di mana robot terbang menjana produktiviti sosial beribu kali ganda lebih tinggi berbanding piawaian sebelumnya. Pada masa kini, negara yang memiliki lebih banyak UAV khusus akan mendominasi bukan sahaja bidang ekonomi dan sosial, malah turut mendahului pelbagai sektor lain. Khususnya, CT Group sedang membangunkan model UAV yang diintegrasikan dengan kecerdasan buatan, mampu belajar secara kendiri dan membuat keputusan secara autonomi. Potensi ini dipertingkatkan ke tahap yang lebih tinggi melalui pembentukan persekitaran ruang yang direka bentuk khusus untuk menyokong pembangunan AI. Digabungkan dengan teknologi semikonduktor dan sistem pengecaman rangkaian geolokasi serta teknologi UAV khusus, transformasi digital tanah, bandar, sungai, laut, delta dan kawasan pergunungan kini dapat dilaksanakan dengan lebih menyeluruh dan bersepadu. CT Group sedang membina asas teknikal yang kukuh bagi menyokong transformasi digital menyeluruh di Vietnam. Ekosistem teknologi teras CT Group yang saling melengkapi dan bersepadu sepenuhnya menjadikannya antara segelintir syarikat yang berkeupayaan memacu pembangunan sinergi berkelajuan tinggi.

Pada acara bersejarah ini, CT Group mencipta detik gemilang dengan meraih kejayaan berganda apabila menerima pesanan eksport 100 juta cip semikonduktor ATP daripada rakan kongsi Korea Selatan. Bidang ini sangat kompleks dan dikuasai oleh segelintir negara maju, serta dianggap sebagai “kemuncak” teknologi global. Hakikat bahawa sebuah negara Asia yang sedang membangun seperti Vietnam telah melangkah terus ke arena semikonduktor merupakan satu pengesahan kukuh terhadap keberanian Vietnam untuk berfikir besar, bertindak dengan tegas dan maju ke hadapan dalam menakluki antara industri berteknologi tinggi paling mencabar, seperti semikonduktor.

Beberapa tahun dari sekarang, apabila dikenang semula, dunia akan melihat peristiwa bersejarah hari ini sebagai detik keajaiban dalam perkembangan teknologi Vietnam sepanjang era Revolusi Perindustrian Keempat, sebuah bab luar biasa dalam perjalanan penuh cabaran untuk menakluki dunia dan membawa kesejahteraan kepada umat manusia.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5c26d33f-0a0d-4006-8886-037a67f78c98