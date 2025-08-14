Newsweek y Plant-A Insights Group anuncian los mejores lugares para trabajar en Estados Unidos para hispanos y latinos en 2025

NUEVA YORK, Aug. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Newsweek, en asociación con Plant-A Insights Group, presentó hoy la primera lista de los mejores lugares para trabajar en Estados Unidos para hispanos y latinos en 2025 en reconocimiento de la creciente importancia de la diversidad y la inclusión en el lugar de trabajo.

El nuevo ranking destaca a 500 empresas con sede en Estados Unidos que demuestran un desempeño excepcional desde la perspectiva de los empleados hispanos y latinos, que constituyen un segmento importante y de rápido crecimiento de la fuerza laboral estadounidense. Según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., más de 31.8 millones de hispanoamericanos formaban parte de la fuerza laboral civil en 2023. Representan el 19% de todos los trabajadores estadounidenses y su representación ha aumentado un 69% en los últimos 20 años, más de diez veces la tasa de crecimiento de los grupos no hispanos.

"Esta lista celebra a las empresas que han asumido compromisos significativos para construir lugares de trabajo equitativos e inclusivos donde los profesionales hispanos y latinos puedan prosperar", dijo Jennifer H. Cunningham, editora en jefe de Newsweek. "Esperamos que sirva como un recurso valioso para los solicitantes de empleo que buscan empleadores que respeten sus valores y adopten su cultura".

Las empresas reconocidas en el ranking de 2025 incluyen líderes del sector como Cedars-Sinai, Crocs, JetBlue, JPMorgan Chase y Mercedes-Benz.

El ranking se basa en un riguroso proceso de evaluación conducido por Plant-A Insights Group, que incorpora análisis de datos de acceso público, entrevistas en profundidad con profesionales de recursos humanos, encuestas en línea a gran escala de más de 47,000 profesionales hispanos y latinos que trabajan, y más de 700,000 reseñas detalladas de la empresa.

"En Newsweek, creemos que la diversidad es más que una métrica. Es un catalizador para innovación, crecimiento y progreso significativo. Este ranking histórico de los mejores lugares de trabajo de Estados Unidos para hispanos y latinos en 2025 refleja nuestro compromiso continuo de celebrar a las empresas que defienden la equidad y empoderan al talento de todos los orígenes", dijo Dev Pragad, propietario y director ejecutivo de Newsweek. "Al reconocer a las organizaciones donde los profesionales hispanos y latinos están prosperando, nuestro objetivo es inspirar a los líderes empresariales de todo el país a construir lugares de trabajo más inclusivos, dinámicos y con visión futura para todos".

Solo se consideraron empresas con más de 1,000 empleados. El estudio también utilizó más de 120 indicadores clave de rendimiento (KPI) de Aniline, un proveedor de datos externo de confianza. Estos KPIs evaluaron aspectos como liderazgo, integridad, compensación y equilibrio entre la vida laboral y personal.

Con este amplio conjunto de datos, la lista de 2025 se consolida como uno de los mayores estudios independientes sobre la experiencia en el lugar de trabajo de hispanos y latinos conducidos hasta hoy en Estados Unidos.

La lista completa ya está disponible: rankings.newsweek.com/americas-greatest-workplaces-hispanics-latinos-2025

