Fingerprint Cards AB (publ) publicerar delårsrapport för januari – juni 2025

Delårsrapporten är tillgänglig som online-version och som PDF.

"Det är glädjande att se att vår transformationsstrategi ger resultat, med stark intäktstillväxt i kärnverksamheten under kvartalet och det första halvåret, med goda marginaler och en framgångsrik licensiering av våra PC-tillgångar." – Adam Philpott, verkställande direktör

Viktiga punkter

God försäljningstillväxt med en intäktsökning om 40 procent jämfört med förra året (56 procent i konstant valuta).

Bruttomarginalen var fortsatt stark och uppgick till 48,1 %, avsevärt högre än nivåerna i de avvecklade Mobile- och PC-verksamheterna.

Den 7 augusti 2025 licensierades PC-tillgångar till Egis Technology i en affär värd 24 Mkr, med ytterligare royalty-uppsida.





Andra kvartalet 2025

Intäkterna uppgick till 15,7 Mkr (11.2)

Bruttomarginalen uppgick till 48,1 procent (53,5)

EBITDA uppgick till -20,3 Mkr (-57,6)

Justerad EBITDA uppgick till -20,3 Mkr (-57,6)

Rörelseresultatet uppgick till -30,5 Mkr (-69,2)

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,00 kr (-0,01) **

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -18,3 Mkr* (-20,9), varav 0,2 Mkr hänförligt till avvecklad verksamhet





Januari-juni 2025

Intäkterna uppgick till 33,9 Mkr (20,4)

Bruttomarginalen uppgick till 53,0 procent (59,0)

EBITDA uppgick till -9,7 Mkr (-113,3)

Justerad EBITDA uppgick till -9,7 Mkr (-113,3)

Rörelseresultatet uppgick till -30,8 Mkr (-136,5)

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,00 kr (-0.03) **

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -54,7 Mkr* (-81,0), varav -22,0 Mkr hänförligt till avvecklad verksamhet





* Inklusive avvecklad verksamhet

** Eftersom teckningskursen i företrädesemissionen 2024 var lägre än börskursen har ett fondelement identifierats, vilket innebär att jämförelsetalen har räknats om.





Kommentar från vd

Betydande framsteg i implementeringen av vår transformationsplan

Det är glädjande att se vår strategi ge resultat. Den starka tillväxten i kärnverksamheten och framgångsrik IP-kommersialisering visar värdet av vår fokuserade omvandling och bekräftar att vi är på rätt väg. Intäkterna steg med 40 procent under det andra kvartalet 2025 (56 procent i konstant valuta) till 15,7 Mkr, vilket bidrog till en ökning på 66 procent för det första halvåret jämfört med samma period 2024. Detta speglar stark efterfrågan på vår portfölj av biometriska autentiseringslösningar och understryker hur vår strategi med fokus på högvärdesmarknader ger resultat – vi växer betydligt snabbare än marknaden i stort och visar på tydlig marknadsmomentum inom säker digital identitet.

Vi fortsätter att bibehålla en stark bruttomarginal - 48,1 % i det andra kvartalet och 53,0 % i perioden januari-juni - markant högre än nivåerna i de avvecklade verksamheterna inom mobil och PC. Det faktum att marginalen är lägre än i samma period förra året - exklusive intäkter från de avvecklade Mobile- och PC-verksamheterna - beror på periodspecifika förändringar i produkt- och kundmixen.

Under den första fasen av vår transformation minskade vi kostnadsbasen avsevärt och förenklade organisationen. Jämfört med det andra kvartalet 2024 har personalstyrkan reducerats med 59 procent i den kvarvarande verksamheten, vilket har sänkt rörelsekostnaderna och ökat vår operativa flexibilitet. Detta ger oss handlingsfrihet att investera i framtida tillväxt samtidigt som vi upprätthåller finansiell disciplin.

Med denna kostnadseffektiva struktur på plats är vi fokuserade på att uppnå positivt kassaflöde. Samtidigt gör vi riktade investeringar för att driva långsiktig tillväxt. Vi har samtidigt fortsatt arbetet med att trimma organisationen för att minska OPEX och öka den finansiella handlingsfriheten. Balansgången mellan kortsiktig finansiell disciplin och långsiktigt värdeskapande är central i vår transformationsstrategi. I takt med att vi fortsätter stärka kommersiell exekvering, skala upp partnerskap och bibehålla kostnadsdisciplin, rör vi oss fortsatt i riktning mot ett positivt EBITDA.

Under kvartalet tog vi viktiga steg för att fördjupa vår marknadsnärvaro och bredda vårt ekosystem. Jag vill särskilt lyfta fram vårt strategiska partnerskap med Anonybit, som fortsätter att utvecklas med ökat intresse för vår gemensamma molnbaserade plattform för integritetsdriven, multimodal biometrisk autentisering. I början av Q2 nådde vi en betydande milstolpe med integrationen till Ping Identitys PingOne DaVinci™-plattform – vilket förenklar för företag att införa stark, användarvänlig autentisering i komplexa IT-miljöer. Denna integration hjälper oss redan nu att nå nya företagskunder och stärka vår närvaro på identitetsmarknaden.

Därtill fortsatte vi att bredda vår marknadsnärvaro genom nya kommersiella lanseringar, strategiska partnerskap och utökade licensavtal – vilket illustrerar skalbarheten i vår multimodala plattform och vår förmåga att stödja globala kunder med säkra, integritetsfokuserade identitetslösningar.

Exekvering med fokus på att accelerera tillväxten

Efter årsstämman i juni välkomnade vi två mycket erfarna nya styrelseledamöter, John Lord och Carl Johan Grandinson. Deras bakgrund inom identitet, SaaS och att bygga skalbara verksamheter tillför ovärderlig kompetens när vi nu går in i nästa fas av vår transformation. Med deras stöd intensifierar vi våra insatser för att genomföra strategisk exekvering längs fyra viktiga dimensioner: (1) intäktsgenerering från immateriella rättigheter, (2) driva intäkter från kärnverksamheten, (3) utveckling av nya intäktsströmmar, och (4) verksamhetsmodernisering för skalbarhet.

Våra satsningar på licensiering utvecklas via strategiska patentpartnerskap och licensmodeller utformade för snabbare kassaflödeseffekt. Förra veckan, den 7 augusti, meddelade vi att vi har ingått ett avtal där vissa PC-relaterade tillgångar licensieras till Egis Technology (Egis) för en ersättning om cirka 24 miljoner kronor (USD 2,5 miljoner), där merparten av betalningen förväntas under tredje kvartalet 2025. Avtalet omfattar även royaltybetalningar som är beroende av Egis leveransvolymer till PC-tillverkare (OEMs). Detta avtal med Egis ligger helt i linje med vår strategi att licensiera och frigöra värde från befintliga IP-tillgångar. Likviditetstillskottet stärker FPC:s balansräkning ytterligare och förbättrar vår finansiella flexibilitet, vilket gör det möjligt att accelerera våra investeringar i nya intäktsströmmar och befästa vår ledarposition inom säker autentisering. Vi kommer att fortsätta utvärdera möjligheter att licensiera ut befintliga tillgångar, för att realisera värden och stödja satsningar inom tillväxtområden.

För att både driva kärnintäkter och utveckla nya intäktsströmmar utökar vi vår försäljningskapacitet och stärker vår marknadsföringsmotor för att öka engagemanget och generera leads. Detta inkluderar ökad satsning på digital leadsgenerering och lanseringen av en ny webbplats för att öka synligheten samt driva interaktion och framtida tillväxt. Vi bygger även upp en mer strukturerad prospekteringsfunktion för att stödja utvecklingen av återkommande intäkter, inklusive förstärkning av vår kapacitet inom affärsutveckling. Samtidigt jobbar vi med strategiska initiativ som bygger på våra kärnstyrkor - särskilt partnerskapet med Anonybit. Vidare ser vi ett växande intresse för lösningar som möjliggör lokal, inbyggd autentisering och vi arbetar för att driva tillväxt på detta område, både organiskt och via partnerskap. Tillsammans öppnar dessa initiativ upp nya möjligheter i tillväxtsegment där säkra, identitetsorienterade lösningar är avgörande.

Bakom dessa initiativ ligger en tydlig inriktning mot att modernisera hur vi arbetar. Vi förenklar kärnprocesser och implementerar AI-drivna produktivitetsverktyg inom alla team för att möjliggöra effektiv, skalbar exekvering. Tillsammans stärker dessa åtgärder vår förmåga att leverera hållbar och lönsam tillväxt från en mer agil och kostnadseffektiv plattform.

Adam Philpott, verkställande direktör



Idag klockan 09:00 CEST presenterar Fingerprints vd Adam Philpott rapporten tillsammans med CFO Fredrik Hedlund i en kombinerad webbsändning och telefonkonferens. Presentationen sker på engelska.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på fpc.com.

Presentationen sänds via webcast, och deltagare kan registrera sig via denna länk: https://edge.media-server.com/mmc/p/mvvrj2ob

För media och analytiker: Registrering till telefonkonferens sker via denna länk: https://register-conf.media-server.com/register/BId69a300668974f5d9ba1008e86c69f49





För information, vänligen kontakta:

Adam Philpott, vd





Fredrik Hedlund, CFO





Investor Relations:

+46(0)10-172 00 10

investrel@fingerprints.com





Press:

+46(0)10-172 00 20

press@fingerprints.com





Denna information är sådan information som Fingerprint Cards AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2025 kl. 7:00 CEST.





Om FPC

Fingerprint Cards AB (FPC) är en global ledare inom biometrilösningar – från edge till molnet. Vår vision är en säker och integrerad värld där du själv är nyckeln till allt. Våra lösningar används av företag, fintech-aktörer och tillverkare världen över och finns i hundratals miljoner produkter. De möjliggör miljarder säkra och smidiga autentiseringar varje dag – via elektroniska produkter, kort eller digitala plattformar. Från konsumentelektronik till cybersäkerhet och företagslösningar erbjuder vi molnbaserade identitetsplattformar som stödjer flera biometriska modaliteter, såsom fingeravtryck, iris och ansiktsigenkänning. Genom att kombinera hög säkerhet med förstklassig användarupplevelse driver vi utvecklingen mot en framtid utan lösenord. Läs mer på vår webbplats och följ oss på LinkedIn och X för de senaste uppdateringarna. FPC är noterat på Nasdaq Stockholm (FING B).

Bilaga