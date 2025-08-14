NORBIT – Resultater for andre kvartal 2025

Trondheim, 14. august 2025: NORBIT leverte i andre kvartal inntekter på NOK 684,4 millioner, en økning på 63 prosent fra samme periode i fjor. EBIT var NOK 174,2 millioner, tilsvarende en margin på 25 prosent. Utvannet resultat per aksje var NOK 2,06 i kvartalet, opp fra NOK 1,20 samme kvartal i fjor.

* Oceans leverte inntekter på NOK 239,4 millioner, en økning på 22 prosent fra samme kvartal i fjor drevet av sterkt sonarsalg. EBIT-marginen var 36 prosent.

* Connectivity rapporterte inntekter på NOK 169,8 millioner, en økning på 67 prosent fra andre kvartal 2024, og en EBIT-margin på 32 prosent.

* Product Innovation & Realization (PIR) økte inntektene med 118 prosent til NOK 293,1 millioner drevet av sterk etterspørsel fra forsvar- og sikkerhetssektoren. EBIT-marginen var 20 prosent i kvartalet.

"Med enda et rekordkvartal bak oss, har NORBIT-ansatte på tvers av alle segmenter nok en gang demonstrert styrken i vår kjerneverdi nummer én: We deliver! Ved å levere tailored technology to selected applications på tvers av segmenter, markeder og geografier, har vi bygget en godt diversifisert virksomhet som gir et sterkt fundament for fortsatt lønnsom vekst", sier Per Jørgen Weisethaunet, konsernsjef i NORBIT.

"Vi drives av et utviklingsorientert tankesett der beredskap og skalerbarhet er daglige prioriteringer mens vi forbereder oss for videre vekst. Også dette kvartalet har vi identifisert forbedringsmuligheter - både internt i organisasjonen og i samarbeid med nøkkelpartnere i verdikjedene vi opererer i. Erfaringene vi tar med oss styrker evnen til å skalere videre og tillater oss å justere ambisjonene våre ytterligere. Med sterk etterspørsel, dedikerte team og et vekstorientert tankesett, er NORBIT rustet for å Explore More", sier Weisethaunet.

Utsiktene er positive støttet av vedvarende høy aktivitet i alle tre forretningsområdene. Etter et rekordsterkt første halvår, hvor omsetningen økte 46 prosent og EBIT-marginen ble 25 prosent, økes målsetningene for året. Basert på nåværende utsikter er målsetningen å levere inntekter på mellom NOK 2,5 og 2,6 milliarder, opp fra NOK 2,2 til 2,3 milliarder tidligere, mens EBIT-marginen forventes å ligge på rundt 25 prosent.

Vedlagt følger rapporten for første halvår 2025 og presentasjonsmaterialet.

Konsernsjef Per Jørgen Weisethaunet og finansdirektør Per Kristian Reppe presenterer resultatene i dag kl. 09:00. Deltakere er velkommen til å delta på presentasjonen hos SpareBank 1 Markets i Olav Vs gate 5, Oslo. Presentasjonen sendes også som direktesendt webcast. Vennligst bruk følgende link for å registrere deltakelse: https://channel.royalcast.com/landingpage/hegnarmedia/20250814_11/

For mer informasjon, kontakt:

Per Jørgen Weisethaunet, konsernsjef, +47 959 62 915

Per Kristian Reppe, finansdirektør, +47 900 33 203

Om NORBIT ASA

NORBIT er en global leverandør av skreddersydd teknologi til utvalgte applikasjoner som løser utfordringer og fremmer bærekraft med innovative løsninger, i tråd med ambisjonen «Explore More». Selskapet er strukturert i tre forretningssegmenter: Oceans, Connectivity, og Product Innovation & Realization (PIR). Oceans-segmentet leverer skreddersydde teknologiløsninger til globale maritime markeder. Connectivity-segmentet leverer trådløse løsninger for identifikasjon, monitorering, og sporing. PIR-segmentet tilbyr FoU-tjenester, proprietære produkter, og kontraktproduksjon til utvalgte kunder. NORBIT har omtrent 600 ansatte, hovedkontor i Trondheim, utviklingsmiljøer og produksjon i Europa og Nord-Amerika, samt en verdensomspennende salgs- og distribusjonsplattform.

For mer informasjon: www.norbit.com

Denne opplysningen omhandler innsideinformasjon i henhold til Markedsmisbruksforordningen og er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12. Denne børsmeldingen ble publisert av Elise Heidenreich, Investor Relations i NORBIT ASA, 14. august 2025 kl 07.00 CEST.

Vedlegg