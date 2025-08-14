Tallinnas Hiiul „Nõmme Südamekodu“ ehitamisega alustamine

Fond on varasemalt, s.o 02.04.2025 börsile teatanud tütarettevõtja EfTEN Hiiu OÜ poolt Tallinnas, Hiiu tn 42 kinnistu omandamisest ning kavatsusest kinnistul asuv hoone osaliselt ümber ehitada hooldekoduks „Nõmme Südamekodu“, mis võiks tulevikus mahutada kuni 170 Südamekodu klienti.



Kinnistu omandamise järgselt jätkati koostöös Südamekodu kontserni kuuluva Nõmme Südamekodu OÜ-ga ja projekteerimisettevõttega OÜ SIRKEL&MALL hooldekodu projekteerimisega ning viidi läbi ehitushange.



Parima pakkumise tegi RIS Ehitus OÜ, kellega allkirjastati 13.08.2025 ehituse peatöövõtuleping. Hooldekodu valmimine on planeeritud 2026 aasta teise kvartalisse. Renoveerimistööde planeeritud maksumus on ligikaudu 4 miljonit eurot, sh käibemaks.





