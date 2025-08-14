JLT Mobile Computers AB (publ) släpper kvartalsrapport för perioden januari-juni 2025

Växjö, Sverige, 14 augusti 2025 * * * JLT Mobile Computers, ledande leverantör av stryktåliga datorer för krävande miljöer, släpper idag delårsrapport för perioden januari–juni 2025.

Periodens resultat i korthet

Orderingång 81,5 MSEK (55,0)

Omsättning 75,8 MSEK (69,6)

Rörelseresultat -0,4 MSEK (0,4)

Resultat efter skatt -0,4 MSEK (0,2)

Kassaflöde -5,2 MSEK (4,2)





Kort summering

Året inleddes starkt med flera större affärer till amerikanska kunder och en rekordhög orderingång under första kvartalet.

Bruttomarginal och resultat påverkades av den fallande amerikanska dollarn. De större USA-affärerna, som fakturerades under första kvartalet och utgjorde över 80 procent av kvartalets fakturering, påverkades negativt av den fortsatt svaga amerikanska dollarn. Eftersom fakturering skedde till en lägre dollarkurs än vid komponentinköp, reducerades bruttomarginalen under perioden.

Orderingången för andra kvartalet uppgick till 21,7 MSEK (20,9) - summerat uppgick orderingången första halvåret till 82 MSEK, vilket var en ökning med 48 procent jämfört med föregående år.

Under andra kvartalet tredubblades produktionskapaciteten. Kundernas förväntningar möttes och omsättningen ökade med 24 procent jämfört med samma period föregående år. För första halvåret redovisas en omsättning på 76 MSEK, jämfört med 70 MSEK föregående år, vilket motsvarar en ökning med nio procent.

Rörelseresultatet minskade med 0,9 MSEK på grund av den lägre bruttomarginalen under kvartal två. Resultatet för halvåret blev -0,4 MSEK, jämfört med 0,4 MSEK föregående år.

Satsningar på marknadsföring och försäljning fortsätter för att möjliggöra marknadsexpansion. I maj lanserades branschens första fordonsmonterade dator med 15” Full HD-widescreen, riktad mot gruvdrift, skogs- och jordbruk, vilket förväntas stärka positionen i dessa segment och befästa rollen som pionjär.

I en tid av global osäkerhet står JLT med ledande produkter och ökad produktionskapacitet, väl rustade för att möta framtidens utmaningar och möjligheter





Delårsrapporten i sin helhet finns bifogad detta pressmeddelande samt publicerad på JLT:s hemsida, jltmobile.com. Ytterligare finansiell information hittas på JLT:s investerarsidor.

Denna information är sådan information som JLT Mobile Computers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14:e augusti 2025 klockan 08:00 CET.

Förfrågningar Certified Adviser JLT Mobile Computers Group Eminova Fondkommission AB Per Holmberg, CEO Tel.: +46 08 684 211 10 Tel.: +46 70 361 3934 adviser@eminova.se per.holmberg@jltmobile.com

www.jltmobile.com www.eminova.se

Om JLT Mobile Computers

JLT Mobile Computers är en ledande utvecklare och leverantör av stryktåliga mobila datorer och lösningar för de tuffaste miljöerna. 30 års erfarenhet har gjort det möjligt för JLT att sätta standarden vad gäller användningen av ruggad IT-utrustning. Detta genom en kombination av oöverträffad produktkvalitet, enastående service och support samt förstklassiga lösningar som säkerställer problemfri drift för kunder inom lager/logistik, transport, tillverkning, gruvor, hamnar och jordbruk. JLT agerar globalt med kontor i Sverige, Frankrike och USA och med ett internationellt nätverk av återförsäljare på lokala marknader. Företaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen JLT med Eminova Fondkommission AB som Certified Adviser. För mer information, besök jltmobile.com.

Bilaga