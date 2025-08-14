„Artea“ bankas užbaigė įstatinio kapitalo mažinimo procesą

2025 m. rugpjūčio 13 d. Juridinių asmenų registre įregistravus naują AB „Artea“ bankas (toliau – „Bankas“) įstatų redakciją (pridedama), buvo užbaigta Banko įstatinio kapitalo mažinimo procedūra po savų akcijų supirkimo.
Sprendimą sumažinti Banko įstatinį kapitalą nuo 192 269 027,34 EUR iki 189 195 680,13 EUR, anuliuojant 10 597 749 vnt. Banko įsigytų savų akcijų, ir patvirtinti atitinkamai pakeistus įstatus, Banko akcininkai priėmė 2025-03-31 susirinkime (sprendimas darbotvarkės klausimu Nr. 9).
Primename, kad Bankas, siekdamas didinti akcijų likvidumą ir grąžą investuotojams bei turėdamas Europos Centrinio Banko leidimus, skirtingais 2024 - 2025 metų laikotarpiais įgyvendino savų akcijų supirkimo programas. Detalesnę informaciją apie šiuos supirkimus galima rasti 2024-01-29 pranešime, 2024-10-18 pranešime, 2025-01-27 pranešime ir 2025-06-11 pranešime.
Po Banko įstatų pakeitimo Banko įstatinis kapitalas yra lygus 189 195 680,13 EUR, kuris yra padalintas į 652 398 897 paprastąsias vardines 0,29 EUR nominalios vertės akcijas.
Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas
Investicijų valdymo tarnybos vadovas
tomas.varenbergas@artea.lt , +370 610 44447
Priedas