



Halvårsrapport for perioden 1. januar – 30. juni 2025



14. august 2025

Meddelelse nr. 9







Bestyrelsen og direktionen i Pharma Equity Group A/S ("PEG", "Selskabet" eller "Koncernen") har den 14. august 2025 behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar – 30. juni 2025 ("H1 2025-rapporten"). Rapporten kan sammenfattes som følger:







Hovedpunkter for perioden:



Selskabet har lanceret en ny strategi med fokus på vækst og afkast til aktionærerne

Den 1. april 2025 blev Christian Henrik Tange udnævnt som ny CEO for Pharma Equity Group, og Sebastian Bo Jakobsen blev udnævnt som CEO for datterselskabet Reponex Pharmaceuticals A/S

Dialogen med potentielle licenspartnere fortsætter

Ansøgninger om kliniske forsøg for RNX-011 (peritonitis) og RNX-051 (kolorektale adenomer og tarmkræft) er indsendt til myndighederne i første halvår af 2025

Resultatet for perioden 1. januar – 30. juni 2025 udgør DKK -9,5 mio., hvilket er i overensstemmelse med forventningerne H1-2025 TDKK H1-2024 TDKK



Profit/Loss -9.495 -12.901



Receivable Portinho S.A. 58.000 58.000



Cash and cash equivalents 702 863



Total Assets 62.299 63.169



Equity 39.379 12.432



Convertible Loans 15.234 18.511





Udvalgte nøgletal:



Resultat for H1 2025: DKK -9,5 mio. (H1 2024: DKK -12,9 mio.)

Egenkapital pr. 30. juni 2025: DKK 39,4 mio. (30. juni 2024: DKK 12,4 mio.)

Likvider pr. 30. juni 2025: DKK 0,7 mio. (30. juni 2024: DKK 0,9 mio.)



Online præsentation

CEO Christian Henrik Tange afholder i dag, den 14. august 2025 kl. 11.00, en online præsentation af halvårsrapporten for H1 2025 samt væsentlige begivenheder i indeværende år.

Tilmelding er gratis og kan ske via linket:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7345408645636993027









Investor Relations

Spørgsmål til rapporten kan rettes til CEO Christian Henrik Tange på e-mail: investor@pharmaequitygroup.com

Yderligere information og tidligere selskabsmeddelelser kan findes på selskabets hjemmeside:

www.pharmaequitygroup.com







Hørsholm, 14. august 2025





Christian Vinding Thomsen, Bestyrelsesformand



Christian Henrik Tange, CEO





Om Pharma Equity Group A/S

Pharma Equity Group er et børsnoteret selskab på Nasdaq Copenhagens hovedliste. Selskabets hovedfokus er på at fremme de forskellige lægemiddelkandidater i sit datterselskab, Reponex Pharmaceuticals A/S. Med et urokkeligt fokus på Health Care er Pharma Equity Groups primære mål at tilføre betydelig værdi til Reponex Pharmaceuticals' forskellige lægemiddelkandidater.

Selskabet er forpligtet til at yde omfattende support, ressourcer og ekspertise til at drive udviklingen og succesen af disse lægemiddelkandidater. Som strategisk partner arbejder Pharma Equity Group tæt sammen med Reponex Pharmaceuticals og prioriterer fremme af innovative medicinske løsninger og banebrydende behandlinger. Først når det fulde potentiale i Reponex Pharmaceuticals er blevet udfoldet, er intentionen om at udforske muligheder for at investere i andre virksomheder. Denne tilgang sikrer et stærkt engagement i de aktuelle medicinske projekter og deres udvikling, samtidig med at den – på længere sigt – forbliver åben for nye strategiske investeringer med henblik på fortsat vækst.

