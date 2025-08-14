|
Halvårsrapport for perioden 1. januar – 30. juni 2025
|
14. august 2025
Meddelelse nr. 9
Bestyrelsen og direktionen i Pharma Equity Group A/S ("PEG", "Selskabet" eller "Koncernen") har den 14. august 2025 behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar – 30. juni 2025 ("H1 2025-rapporten"). Rapporten kan sammenfattes som følger:
Hovedpunkter for perioden:
Profit/Loss -9.495 -12.901
Receivable Portinho S.A. 58.000 58.000
Cash and cash equivalents 702 863
Total Assets 62.299 63.169
Equity 39.379 12.432
Convertible Loans 15.234 18.511
Udvalgte nøgletal:
Online præsentation
CEO Christian Henrik Tange afholder i dag, den 14. august 2025 kl. 11.00, en online præsentation af halvårsrapporten for H1 2025 samt væsentlige begivenheder i indeværende år.
Tilmelding er gratis og kan ske via linket:
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7345408645636993027
Investor Relations
Spørgsmål til rapporten kan rettes til CEO Christian Henrik Tange på e-mail: investor@pharmaequitygroup.com
Yderligere information og tidligere selskabsmeddelelser kan findes på selskabets hjemmeside:
www.pharmaequitygroup.com
|Hørsholm, 14. august 2025
Christian Vinding Thomsen, Bestyrelsesformand
Christian Henrik Tange, CEO
Om Pharma Equity Group A/S
Pharma Equity Group er et børsnoteret selskab på Nasdaq Copenhagens hovedliste. Selskabets hovedfokus er på at fremme de forskellige lægemiddelkandidater i sit datterselskab, Reponex Pharmaceuticals A/S. Med et urokkeligt fokus på Health Care er Pharma Equity Groups primære mål at tilføre betydelig værdi til Reponex Pharmaceuticals' forskellige lægemiddelkandidater.
Selskabet er forpligtet til at yde omfattende support, ressourcer og ekspertise til at drive udviklingen og succesen af disse lægemiddelkandidater. Som strategisk partner arbejder Pharma Equity Group tæt sammen med Reponex Pharmaceuticals og prioriterer fremme af innovative medicinske løsninger og banebrydende behandlinger. Først når det fulde potentiale i Reponex Pharmaceuticals er blevet udfoldet, er intentionen om at udforske muligheder for at investere i andre virksomheder. Denne tilgang sikrer et stærkt engagement i de aktuelle medicinske projekter og deres udvikling, samtidig med at den – på længere sigt – forbliver åben for nye strategiske investeringer med henblik på fortsat vækst.
