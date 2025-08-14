Halvårsrapport 2025

Stockholm, 14 augusti 2025 -Virtune levererar sitt mest framgångsrika halvårsbokslut någonsin med en justerad EBITDA marginal om 20% trots en turbulent marknad under årets första 6 månader vilket påvisar bolagets robusta affärsmodell.



Nettoomsättningen uppgick till 30 178 KSEK (5 408 KSEK).

Nettoomsättningstillväxt om 458%.

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5 320 KSEK ( -8 290 KSEK).

Rörelseresultatet före avskrivningar exklusive orealiserade förluster för digitala tillgångar (justerad EBITDA) uppgick till 6 037 KSEK ( -8 290 KSEK).

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5 088 KSEK (-8 522 KSEK).

Nettoresultatet uppgick till 4 668 KSEK (-9 118 KSEK).

Resultat per aktie före utspädning om 0,73 SEK (-1,52 SEK) och efter utspädning om 0,66 SEK (-1,52 SEK).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3 358 KSEK (-11 980 KSEK).

Förvaltat kapital (AUM) uppgick vid periodens slut till 3 140 823 KSEK (809 082 KSEK).

Nettoinflödet för perioden uppgick till 1 389 609 KSEK (559 864 KSEK).



Christopher Kock, VD för Virtune:

''I januari 2025 inledde Virtune sitt andra helår på marknaden. Tack vare det långsiktiga arbete vi lagt ner inför vår vidare marknadsexpansion har vi byggt en stabil grund för fortsatt tillväxt - geografiskt, intäktsmässigt och produktmässigt. Under perioden har vi stärkt våra compliance- och operativa rutiner, ökat graden av automatisering och etablerat långsiktiga strategier inom samtliga relevanta områden för att möjliggöra fortsatt kraftig expansion på ett effektivt sätt.''



Se bifogad PDF för fullständig halvårsrapport.



Med vänlig hälsning,

Christopher Kock, VD & Styrelseledamot i Virtune AB (Publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Christopher Kock, VD & Styrelseledamot

Mobil: +46 70 073 45 64

Email: christopher@virtune.com

About Virtune AB (Publ)

Virtune with its headquarters in Stockholm is a regulated Swedish digital asset manager and issuer of crypto exchange traded products on regulated European exchanges. With regulatory compliance, strategic collaborations with industry leaders and our proficient team, we empower investors on a global level to access innovative and sophisticated investment products that are aligned with the evolving landscape of the global crypto market.

Bilaga