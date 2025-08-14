Pro Kapitali nõukogu kinnitas 2025. a II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuande (auditeerimata)

TEGEVUSARUANNE

Kinnisvaraarendus

Tallinn

2025. aasta teise kvartali lõpuks olid Kalaranna arenduse viimase etapi neli hoonet (146 korterit ja äripinda) valminud, lõpetamist ootas veel maastiku korrastamine ning üksikud klienditellimusel tehtavad muudatustööd. Käesoleva aruande avaldamise hetkeks oleme klientidele üle andnud 76 korterit ning kokku on müügilepingutega kaetud ligikaudu 60,7% kogu korterite mahust.

Kristiine Citys tegeleme aktiivselt nelja erineva projekti projekteerimise ning ehituslubade taotlemisega Tallinna Linnaplaneerimise Ametilt:

  • „Dunte“ – ootame ehitusloa väljastamist.
  • Sammu 2/4 / Sõjakooli 15 – esitasime ehitusloa taotluse 2024. aasta detsembris.
  • Marsi 1 / Sõjakooli 13 – esitasime ehitusloa taotluse 2025. aasta veebruaris.
  • Sammu 3 / Sõjakooli 17 - oleme projekteerimisfaasis ning töötame välja uut kontseptsiooni koos kasutusotstarbe muutmise taotlusega, mille eesmärk on võimaldada projektile 95% elamu- ja 5% ärifunktsiooni määramine.

Ülaltoodud projektid lisavad Kristiine City väljakujunenud elupiirkonda ca 35 000 ruutmeetrit brutopinda, millele on planeeritud ligikaudu 350 korterit, neist 95% elamupinnad ja 5% äripinnad.

2025. aasta teise kvartali seisuga on Kristiine City’s asuva Uus-Kindrali projekti Valge maja (aadressil Talli tn. 3/Sammu tn. 8, kokku 91 korterit) ehitustööd jõudsalt edenenud. Käesolevaks hetkeks oleme alustanud lõppviimistlus-töödega (sh plaatimis- ja värvimistööd). 62,4% korteritest on kaetud ostu-müügi eellepingutega ning hoone valmimine on planeeritud 2025. aasta novembrisse - detsembrisse.

Lisaks alustasime esimese kvartali lõpus kaeve- ja vundamenditöödega Valge Maja kõrval asuval kinnistul (aadressil Sammu tn 10 / Seebi tn 24a, Tallinn), kuhu rajatakse 7-korruseline, 90 korteriga eluhoone. Eelmüügi esimeses etapis müüdi ligikaudu 12,2% korteritest. Tänase hetke seisuga on kaeve- ja vundamenditöödega lõpetatud ning alustatud on kandekonstruktsioonide püstitamisega. Hoone valmimine on planeeritud 2026. aasta oktoobrisse - novembrisse.

Riia

Pärast River Breeze Residence’i eduka müügi lõpetamist 2024. aasta lõpuks, mil kõik korterid olid müüdud, alustas Grupp ettevalmistusi Kliversala järgmise arendusetapi – Blue Marine’i projekti (96 korterit) – elluviimiseks. 2025. aasta esimesel poolaastal tegime olulisi samme uue etapi käivitamise suunas. Inseneride meeskond on tänaseks peaaegu täielikult komplekteeritud ning ehituse ettevalmistustöödega alustati 2025. aasta juulis. Samal ajal tegelesime aktiivselt potentsiaalsete ostjate huvi kaardistamisega.

Uue arendusetapi toetamiseks asutasime juunis 2025 kaks uut tütarettevõtet: SIA Pro Kaptial Latvia Engineering, mis vastutab Grupi ehitusprojektide juhtimise eest Lätis ja SIA BM Klīversala, mille eesmärgiks on Blue Marine’i projekti arendamine.

Vilnius

Vilniuses jätkasime Šaltinių Namai Attico viimase etapi ehitust, mis hõlmab linnavillasid ja ärihoonet. Hetkeseisuga on müüdud 40% villadest ja veidi üle 10% äripindadest, saavutades samal ajal Vilniuse kinnisvaraturul rekordilisi hinnatasemeid. Ehitustööd kulgevad vastavalt ajakavale ning eesmärk on saavutada põhivalmidus 2025. aasta lõpuks.

Meie kõige hiljutisem investeering Naugarduko tänaval hõlmab ajaloolise, mäe nõlval asuva endise koolihoone ümberprojekteerimist tippklassi eluhooneks, kuhu on planeeritud ligikaudu 50 luksuslikku korterit vaadetega Vilniuse vanalinnale. Ehitusloa menetlus on hetkel käimas ning loa väljastamist oodatakse 2025. aasta kolmandas kvartalis.

Hotellindus

Hotelli tulemused olid 2025. aasta teises kvartalis mõnevõrra madalamad kui eeldasime. Siiski usume, et senine langus on ajutine ning olukord normaliseerub septembri–oktoobri jooksul. Teises kvartalis oli täituvuse osas oodata teatud raskusi seoses Termiliste Vannide ajutise sulgemisega perioodiliste hooldustööde tõttu, mis mõjutas märkimisväärselt turistide kohalolu piirkonnas.

Oleme jätkuvalt veendunud, et hotell suudab säilitada viimastel aastatel kujunenud positiivset arengutrendi.

Muud projektid

Grupil on enamusosalus ettevõttes Preatoni Nuda Proprietà (PNP) ning selle tütarettevõttes, Preatoni Intermediazioni Immobiliari (PII), mis jätkavad oma positsiooni tugevdamist Itaalia kinnisvaraturul, keskendudes kinnisvara omandamisele, müügile ja vahendamisele, kus ostja saab omandiõiguse, kuid müüja säilitab eluajaks kasutusõiguse.

Hoolimata 2024. aasta kinnisvaraturu aeglustumisest, mille põhjustasid tõusvad intressimäärad, on usaldus kinnisvarasektori vastu järk-järgult taastumas ning täielikku normaliseerumist oodatakse 2025. aasta lõpuks.

Kokkuvõte

2025. aasta esimene pool kujunes meie jaoks stabiilseks kõigis tegevuspiirkondades, hoolimata jätkuvatest bürokraatlikest viivitustest ja hooajalistest aeglustumistest teatud tegevusvaldkondades. Tallinnas saavutasime märkimisväärseid tulemusi nii ehitustähtaegadest ja eelarvetest kinnipidamisel kui ka arendustegevuse laiendamise osas Kristiine City piirkonnas. Riias on Blue Marine’i projekti ettevalmistustööd taas hoogustunud  ning plaanime seal rakendada Grupi sisest ehituse juhtimismudelit, mis on end Eesti praktikas hästi tõestanud. Vilniuses saavutasime rekordilisi hinnatasemeid oma luksusklassi projekti raames ning valmistame ette kõrgetasemelist arendust Naugarduko tänaval.

Kokkuvõtvalt keskendub Grupp jätkuvalt järjepidevusele, strateegilisele arendusele ja väärtuse kasvatamisele. Meil on tugev lähtepositsioon, et kasutada ära makromajanduslikku kindlustunde paranemist ning saavutada häid tulemusi kogu ülejäänud aasta jooksul.

Edoardo Preatoni
Ettevõtte juht

Peamised finantsnäitajad

Grupi kogukäive 2025. aasta esimesel poolaastal oli 28,5 miljonit eurot võrrelduna 6,9 miljoni euroga 2024. aastal. 2025. aasta teise kvartali kogukäive oli 16,1 miljonit eurot võrrelduna 3,9 miljoni euroga 2024. aasta teises kvartalis.

Grupi käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid antakse ostjale üle. Seetõttu sõltub kinnisvara müügist saadav müügitulu ehitustsüklist ning elamuarenduste valmimise ajast.

Tulu kinnisvara müügist kasvas võrreldes eelmise aastaga, kuna jätkasime valminud korterite üle andmist Tallinnas Kalaranna Kvartalis, kus esimeste korterite üleandmisega alustati 2024. aasta detsembris. Madalam tulu 2024. aasta teises kvartalis kajastas arendustsükli faasi, mil ehitustööd veel kestsid ning Riias ja Vilniuses müüdi vaid piiratud kogus allesjäänud varusid.

2025. aasta esimese kuue kuu brutokasum suurenes 10,2 miljoni euroni võrrelduna 2,4 miljoni euroga 2024. aastal. Teise kvartali brutokasum oli 6,0 miljonit eurot võrrelduna 1,5 miljonit euroga 2024. aastal.

2025. aasta esimese poolaasta ärikasum moodustas 7,5 miljonit eurot võrrelduna 0,9 miljoni euro ärikahjumiga 2024. aasta esimesel poolaastal. Teise kvartali ärikasum oli 5,0 miljonit eurot võrrelduna 0,2 miljoni euro ärikahjumiga 2024. aastal.

2025. aasta esimese poolaasta puhaskasum oli 6,2 miljonit eurot võrrelduna 3,0 miljoni  euro puhaskahjumiga võrdlusperioodil. Teise kvartali puhaskahjum oli 4,3 miljonit eurot võrrelduna 1,3 miljoni euro puhaskahjumiga 2024. aastal.

Rahavood põhitegevusest olid 2025. aasta esimesel kuuel kuul positiivsed 8,5 miljonit eurot, võrreldes 2024. aasta sama perioodi negatiivsete rahavoogudega summas 4,5 miljonit eurot. Teises kvartalis kujunesid rahavood 7,2 miljoni euro suuruseks samas kui 2024. aasta teises kvartalis olid need negatiivsed 2,8 miljoni euro ulatuses.

Aktsia puhasväärtus oli 30. juuni 2025 seisuga 1,01 eurot võrreldes 0,93 euroga 30. juuni 2024.

Peamised tulemusnäitajad


  		2025
 6 kuud 		2024
6 kuud 		2025
II kv 		2024
II kv 		2024
12 kuud
Käive (tuhat eurot) 28 519 6 907 16 069 3 853 18 158
Brutokasum (tuhat eurot) 10 233 2 423 6 026 1 535 5 423
Brutokasum, % 36% 35% 38% 40% 30%
Ärikasum (tuhat eurot) 7 517 -860 4 975 -201 123
Ärikasum, % 26% -12% 31% -5% 1%
Puhaskasum/ -kahjum (tuhat eurot) 6 188 -3 040 4 298 -1 340 -3 875
Puhaskasum/ - kahjum, % 22% -44% 27% -35% -21%
      
Kasum/ -kahjum aktsia kohta (eurot) 0,11 -0,05 0,00 0,00 -0,07



  		30.06.2025 30.06.2024 31.12.2024
Varad kokku (tuhat eurot) 115 759 109 695 118 758
Kohustused kokku (tuhat eurot) 58 350 57 207 67 537
Omakapital kokku (tuhat eurot) 57 409 52 488 51 221
Võla / omakapitali suhe * 1,02 1,09 1,32
    
Varade tootlus, % ** 5,5% -2,9% -3,4%
Omakapitali tootlus, % *** 11,3% -5,7% -7,0%
Aktsia puhasväärtus, eurot **** 1,01 0,93 0,89

*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku
 **varade tootlus = puhaskasum v kahjum / varad kokku (keskmine)
 *** omakapitali tootlus = puhaskasum v kahjum / omakapital kokku (keskmine)
 **** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv

KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

tuhandetes eurodes 30.06.2025 30.06.2024 31.12.2024
VARAD    
Käibevara    
  Raha 3 572 8 576 4 344
  Lühiajalised nõuded 1 495 1 481 822
  Ettemakstud kulud 0 359 422
  Varud 57 030 44 550 56 951
Käibevara kokku 62 097 54 966 62 539
Põhivara    
  Pikaajalised nõuded 314 20 317
  Materiaalne põhivara 7 463 7 655 7 595
  Kasutusõigusega varad 384 495 513
  Kinnisvarainvesteeringud 42 505 40 405 44 210
  Firmaväärtus 863 204 863
  Immateriaalne põhivara 2 133 3 615 2 721
Põhivara kokku 53 662 52 394 56 219
Müügiootel varad 0 2 335 0
Müügiootel varad kokku 0 2 335 0
VARAD KOKKU 115 759 109 695 118 758
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
  Lühiajalised võlakohustused 7 284 1 749 21 893
  Ostjate ettemaksed 7 525 7 083 9 618
  Lühiajalised võlad tarnijatele 6 010 6 235 5 600
  Maksukohustused 471 175 833
  Lühiajalised eraldised 16 8 24
Lühiajalised kohustused kokku 21 306 15 250 37 968
Pikaajalised kohustused    
  Pikaajalised võlakohustused 34 966 40 676 27 350
  Muud pikaajalised kohustused 6 2 6
  Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 869 1 130 2 031
  Pikaajalised eraldised 203 149 182
Pikaajalised kohustused kokku 37 044 41 957 29 569
KOHUSTUSED KOKKU 58 350 57 207 67 537
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital    
  Aktsiakapital nimiväärtuses 11 338 11 338 11 338
  Ülekurss 5 661 5 661 5 661
  Kohustuslik reservkapital 1 134 1 134 1 134
  Ümberhindluse reserv 1 977 2 092 1 977
  Eelmiste perioodide jaotamata kasum 36 865 31 175 30 523
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku 56 975 51 400 50 633
Mittekontrolliv osalus 434 1 088 588
OMAKAPITAL KOKKU 57 409 52 488 51 221
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 115 759 109 695 118 758

Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi vahearuanne

tuhandetes eurodes 2025
6 kuud 		2024
6 kuud 		2025
II kv 		2024
II kv 		2024
12 kuud
JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD      
Äritulud      
Müügitulu 28 519 6 907 16 069 3 853 18 158
Müüdud toodete ja teenuste kulu -18 286 -4 484 -10 403 -2 318 -12 735
Brutokasum 10 233 2 423 6 026 1 535 5 423
      
Turustuskulud -626 -485 -340 -263 -1 136
Üldhalduskulud -2 752 -2 790 -1 426 -1 465 -5 293
Muud äritulud 770 19 758 17 1 164
Muud ärikulud -108 -27 -43 -25 -35
Ärikasum 7 517 -860 4 975 -201 123
      
Finantstulud 23 67 10 25 123
Finantskulud -1 514 -2 245 -769 -1 172 -4 276
Kasum / -kahjum enne tulumaksu 6 026 -3 038 4 216 -1 348 -4 030
Tulumaks 162 -2 82 8 155
Perioodi puhaskasum / -kahjum 6 188 -3 040 4 298 -1 340 -3 875
Perioodi puhaskasumi/kahjumi jaotus:      
Emaettevõtte omanikele kuuluv osa 6 342 -3 023 4 347 -1 323 -3 675
Mittekontrolliv osalus -154 -17 -49 -17 -200
      
Muu koondkasum      
Muudatused ümberhindluse reservis 0 0 0 0 -115
Aruandeperioodi koondkasum kokku 6 188 -3 040 4 298 -1 340 -3 990
Aruandeperioodi puhastulemi jaotus:      
Emaettevõtte omanikele kuuluv osa 6 342 -3 023 4 347 -1 323 -3 790
Mittekontrolliv osalus -154 -17 -49 -17 -200
   
 
  		 
Perioodi kasum / -kahjum aktsia kohta (euro) 0,11 -0,05 0,08 -0,02 -0,06

Aruande täisversiooni leiate juuresolevas failis.

Ann-Kristin Kuusik
Finantsjuht
+372 614 4920
prokapital@prokapital.ee

