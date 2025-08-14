Pro Kapitali nõukogu kinnitas 2025. a II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuande (auditeerimata)

TEGEVUSARUANNE

Kinnisvaraarendus

Tallinn

2025. aasta teise kvartali lõpuks olid Kalaranna arenduse viimase etapi neli hoonet (146 korterit ja äripinda) valminud, lõpetamist ootas veel maastiku korrastamine ning üksikud klienditellimusel tehtavad muudatustööd. Käesoleva aruande avaldamise hetkeks oleme klientidele üle andnud 76 korterit ning kokku on müügilepingutega kaetud ligikaudu 60,7% kogu korterite mahust.

Kristiine Citys tegeleme aktiivselt nelja erineva projekti projekteerimise ning ehituslubade taotlemisega Tallinna Linnaplaneerimise Ametilt:

„Dunte“ – ootame ehitusloa väljastamist.

Sammu 2/4 / Sõjakooli 15 – esitasime ehitusloa taotluse 2024. aasta detsembris.

Marsi 1 / Sõjakooli 13 – esitasime ehitusloa taotluse 2025. aasta veebruaris.

Sammu 3 / Sõjakooli 17 - oleme projekteerimisfaasis ning töötame välja uut kontseptsiooni koos kasutusotstarbe muutmise taotlusega, mille eesmärk on võimaldada projektile 95% elamu- ja 5% ärifunktsiooni määramine.

Ülaltoodud projektid lisavad Kristiine City väljakujunenud elupiirkonda ca 35 000 ruutmeetrit brutopinda, millele on planeeritud ligikaudu 350 korterit, neist 95% elamupinnad ja 5% äripinnad.

2025. aasta teise kvartali seisuga on Kristiine City’s asuva Uus-Kindrali projekti Valge maja (aadressil Talli tn. 3/Sammu tn. 8, kokku 91 korterit) ehitustööd jõudsalt edenenud. Käesolevaks hetkeks oleme alustanud lõppviimistlus-töödega (sh plaatimis- ja värvimistööd). 62,4% korteritest on kaetud ostu-müügi eellepingutega ning hoone valmimine on planeeritud 2025. aasta novembrisse - detsembrisse.

Lisaks alustasime esimese kvartali lõpus kaeve- ja vundamenditöödega Valge Maja kõrval asuval kinnistul (aadressil Sammu tn 10 / Seebi tn 24a, Tallinn), kuhu rajatakse 7-korruseline, 90 korteriga eluhoone. Eelmüügi esimeses etapis müüdi ligikaudu 12,2% korteritest. Tänase hetke seisuga on kaeve- ja vundamenditöödega lõpetatud ning alustatud on kandekonstruktsioonide püstitamisega. Hoone valmimine on planeeritud 2026. aasta oktoobrisse - novembrisse.

Riia

Pärast River Breeze Residence’i eduka müügi lõpetamist 2024. aasta lõpuks, mil kõik korterid olid müüdud, alustas Grupp ettevalmistusi Kliversala järgmise arendusetapi – Blue Marine’i projekti (96 korterit) – elluviimiseks. 2025. aasta esimesel poolaastal tegime olulisi samme uue etapi käivitamise suunas. Inseneride meeskond on tänaseks peaaegu täielikult komplekteeritud ning ehituse ettevalmistustöödega alustati 2025. aasta juulis. Samal ajal tegelesime aktiivselt potentsiaalsete ostjate huvi kaardistamisega.

Uue arendusetapi toetamiseks asutasime juunis 2025 kaks uut tütarettevõtet: SIA Pro Kaptial Latvia Engineering, mis vastutab Grupi ehitusprojektide juhtimise eest Lätis ja SIA BM Klīversala, mille eesmärgiks on Blue Marine’i projekti arendamine.

Vilnius

Vilniuses jätkasime Šaltinių Namai Attico viimase etapi ehitust, mis hõlmab linnavillasid ja ärihoonet. Hetkeseisuga on müüdud 40% villadest ja veidi üle 10% äripindadest, saavutades samal ajal Vilniuse kinnisvaraturul rekordilisi hinnatasemeid. Ehitustööd kulgevad vastavalt ajakavale ning eesmärk on saavutada põhivalmidus 2025. aasta lõpuks.

Meie kõige hiljutisem investeering Naugarduko tänaval hõlmab ajaloolise, mäe nõlval asuva endise koolihoone ümberprojekteerimist tippklassi eluhooneks, kuhu on planeeritud ligikaudu 50 luksuslikku korterit vaadetega Vilniuse vanalinnale. Ehitusloa menetlus on hetkel käimas ning loa väljastamist oodatakse 2025. aasta kolmandas kvartalis.

Hotellindus

Hotelli tulemused olid 2025. aasta teises kvartalis mõnevõrra madalamad kui eeldasime. Siiski usume, et senine langus on ajutine ning olukord normaliseerub septembri–oktoobri jooksul. Teises kvartalis oli täituvuse osas oodata teatud raskusi seoses Termiliste Vannide ajutise sulgemisega perioodiliste hooldustööde tõttu, mis mõjutas märkimisväärselt turistide kohalolu piirkonnas.

Oleme jätkuvalt veendunud, et hotell suudab säilitada viimastel aastatel kujunenud positiivset arengutrendi.

Muud projektid

Grupil on enamusosalus ettevõttes Preatoni Nuda Proprietà (PNP) ning selle tütarettevõttes, Preatoni Intermediazioni Immobiliari (PII), mis jätkavad oma positsiooni tugevdamist Itaalia kinnisvaraturul, keskendudes kinnisvara omandamisele, müügile ja vahendamisele, kus ostja saab omandiõiguse, kuid müüja säilitab eluajaks kasutusõiguse.

Hoolimata 2024. aasta kinnisvaraturu aeglustumisest, mille põhjustasid tõusvad intressimäärad, on usaldus kinnisvarasektori vastu järk-järgult taastumas ning täielikku normaliseerumist oodatakse 2025. aasta lõpuks.

Kokkuvõte

2025. aasta esimene pool kujunes meie jaoks stabiilseks kõigis tegevuspiirkondades, hoolimata jätkuvatest bürokraatlikest viivitustest ja hooajalistest aeglustumistest teatud tegevusvaldkondades. Tallinnas saavutasime märkimisväärseid tulemusi nii ehitustähtaegadest ja eelarvetest kinnipidamisel kui ka arendustegevuse laiendamise osas Kristiine City piirkonnas. Riias on Blue Marine’i projekti ettevalmistustööd taas hoogustunud ning plaanime seal rakendada Grupi sisest ehituse juhtimismudelit, mis on end Eesti praktikas hästi tõestanud. Vilniuses saavutasime rekordilisi hinnatasemeid oma luksusklassi projekti raames ning valmistame ette kõrgetasemelist arendust Naugarduko tänaval.

Kokkuvõtvalt keskendub Grupp jätkuvalt järjepidevusele, strateegilisele arendusele ja väärtuse kasvatamisele. Meil on tugev lähtepositsioon, et kasutada ära makromajanduslikku kindlustunde paranemist ning saavutada häid tulemusi kogu ülejäänud aasta jooksul.

Edoardo Preatoni

Ettevõtte juht

Peamised finantsnäitajad

Grupi kogukäive 2025. aasta esimesel poolaastal oli 28,5 miljonit eurot võrrelduna 6,9 miljoni euroga 2024. aastal. 2025. aasta teise kvartali kogukäive oli 16,1 miljonit eurot võrrelduna 3,9 miljoni euroga 2024. aasta teises kvartalis.

Grupi käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid antakse ostjale üle. Seetõttu sõltub kinnisvara müügist saadav müügitulu ehitustsüklist ning elamuarenduste valmimise ajast.

Tulu kinnisvara müügist kasvas võrreldes eelmise aastaga, kuna jätkasime valminud korterite üle andmist Tallinnas Kalaranna Kvartalis, kus esimeste korterite üleandmisega alustati 2024. aasta detsembris. Madalam tulu 2024. aasta teises kvartalis kajastas arendustsükli faasi, mil ehitustööd veel kestsid ning Riias ja Vilniuses müüdi vaid piiratud kogus allesjäänud varusid.

2025. aasta esimese kuue kuu brutokasum suurenes 10,2 miljoni euroni võrrelduna 2,4 miljoni euroga 2024. aastal. Teise kvartali brutokasum oli 6,0 miljonit eurot võrrelduna 1,5 miljonit euroga 2024. aastal.

2025. aasta esimese poolaasta ärikasum moodustas 7,5 miljonit eurot võrrelduna 0,9 miljoni euro ärikahjumiga 2024. aasta esimesel poolaastal. Teise kvartali ärikasum oli 5,0 miljonit eurot võrrelduna 0,2 miljoni euro ärikahjumiga 2024. aastal.

2025. aasta esimese poolaasta puhaskasum oli 6,2 miljonit eurot võrrelduna 3,0 miljoni euro puhaskahjumiga võrdlusperioodil. Teise kvartali puhaskahjum oli 4,3 miljonit eurot võrrelduna 1,3 miljoni euro puhaskahjumiga 2024. aastal.

Rahavood põhitegevusest olid 2025. aasta esimesel kuuel kuul positiivsed 8,5 miljonit eurot, võrreldes 2024. aasta sama perioodi negatiivsete rahavoogudega summas 4,5 miljonit eurot. Teises kvartalis kujunesid rahavood 7,2 miljoni euro suuruseks samas kui 2024. aasta teises kvartalis olid need negatiivsed 2,8 miljoni euro ulatuses.

Aktsia puhasväärtus oli 30. juuni 2025 seisuga 1,01 eurot võrreldes 0,93 euroga 30. juuni 2024.

Peamised tulemusnäitajad



2025

6 kuud 2024

6 kuud 2025

II kv 2024

II kv 2024

12 kuud Käive (tuhat eurot) 28 519 6 907 16 069 3 853 18 158 Brutokasum (tuhat eurot) 10 233 2 423 6 026 1 535 5 423 Brutokasum, % 36% 35% 38% 40% 30% Ärikasum (tuhat eurot) 7 517 -860 4 975 -201 123 Ärikasum, % 26% -12% 31% -5% 1% Puhaskasum/ -kahjum (tuhat eurot) 6 188 -3 040 4 298 -1 340 -3 875 Puhaskasum/ - kahjum, % 22% -44% 27% -35% -21% Kasum/ -kahjum aktsia kohta (eurot) 0,11 -0,05 0,00 0,00 -0,07







30.06.2025 30.06.2024 31.12.2024 Varad kokku (tuhat eurot) 115 759 109 695 118 758 Kohustused kokku (tuhat eurot) 58 350 57 207 67 537 Omakapital kokku (tuhat eurot) 57 409 52 488 51 221 Võla / omakapitali suhe * 1,02 1,09 1,32 Varade tootlus, % ** 5,5% -2,9% -3,4% Omakapitali tootlus, % *** 11,3% -5,7% -7,0% Aktsia puhasväärtus, eurot **** 1,01 0,93 0,89

*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku

**varade tootlus = puhaskasum v kahjum / varad kokku (keskmine)

*** omakapitali tootlus = puhaskasum v kahjum / omakapital kokku (keskmine)

**** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv

KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

tuhandetes eurodes 30.06.2025 30.06.2024 31.12.2024 VARAD Käibevara Raha 3 572 8 576 4 344 Lühiajalised nõuded 1 495 1 481 822 Ettemakstud kulud 0 359 422 Varud 57 030 44 550 56 951 Käibevara kokku 62 097 54 966 62 539 Põhivara Pikaajalised nõuded 314 20 317 Materiaalne põhivara 7 463 7 655 7 595 Kasutusõigusega varad 384 495 513 Kinnisvarainvesteeringud 42 505 40 405 44 210 Firmaväärtus 863 204 863 Immateriaalne põhivara 2 133 3 615 2 721 Põhivara kokku 53 662 52 394 56 219 Müügiootel varad 0 2 335 0 Müügiootel varad kokku 0 2 335 0 VARAD KOKKU 115 759 109 695 118 758 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Lühiajalised kohustused Lühiajalised võlakohustused 7 284 1 749 21 893 Ostjate ettemaksed 7 525 7 083 9 618 Lühiajalised võlad tarnijatele 6 010 6 235 5 600 Maksukohustused 471 175 833 Lühiajalised eraldised 16 8 24 Lühiajalised kohustused kokku 21 306 15 250 37 968 Pikaajalised kohustused Pikaajalised võlakohustused 34 966 40 676 27 350 Muud pikaajalised kohustused 6 2 6 Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 869 1 130 2 031 Pikaajalised eraldised 203 149 182 Pikaajalised kohustused kokku 37 044 41 957 29 569 KOHUSTUSED KOKKU 58 350 57 207 67 537 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital Aktsiakapital nimiväärtuses 11 338 11 338 11 338 Ülekurss 5 661 5 661 5 661 Kohustuslik reservkapital 1 134 1 134 1 134 Ümberhindluse reserv 1 977 2 092 1 977 Eelmiste perioodide jaotamata kasum 36 865 31 175 30 523 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku 56 975 51 400 50 633 Mittekontrolliv osalus 434 1 088 588 OMAKAPITAL KOKKU 57 409 52 488 51 221 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 115 759 109 695 118 758

Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi vahearuanne

tuhandetes eurodes 2025

6 kuud 2024

6 kuud 2025

II kv 2024

II kv 2024

12 kuud JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD Äritulud Müügitulu 28 519 6 907 16 069 3 853 18 158 Müüdud toodete ja teenuste kulu -18 286 -4 484 -10 403 -2 318 -12 735 Brutokasum 10 233 2 423 6 026 1 535 5 423 Turustuskulud -626 -485 -340 -263 -1 136 Üldhalduskulud -2 752 -2 790 -1 426 -1 465 -5 293 Muud äritulud 770 19 758 17 1 164 Muud ärikulud -108 -27 -43 -25 -35 Ärikasum 7 517 -860 4 975 -201 123 Finantstulud 23 67 10 25 123 Finantskulud -1 514 -2 245 -769 -1 172 -4 276 Kasum / -kahjum enne tulumaksu 6 026 -3 038 4 216 -1 348 -4 030 Tulumaks 162 -2 82 8 155 Perioodi puhaskasum / -kahjum 6 188 -3 040 4 298 -1 340 -3 875 Perioodi puhaskasumi/kahjumi jaotus: Emaettevõtte omanikele kuuluv osa 6 342 -3 023 4 347 -1 323 -3 675 Mittekontrolliv osalus -154 -17 -49 -17 -200 Muu koondkasum Muudatused ümberhindluse reservis 0 0 0 0 -115 Aruandeperioodi koondkasum kokku 6 188 -3 040 4 298 -1 340 -3 990 Aruandeperioodi puhastulemi jaotus: Emaettevõtte omanikele kuuluv osa 6 342 -3 023 4 347 -1 323 -3 790 Mittekontrolliv osalus -154 -17 -49 -17 -200



Perioodi kasum / -kahjum aktsia kohta (euro) 0,11 -0,05 0,08 -0,02 -0,06

Aruande täisversiooni leiate juuresolevas failis.

Ann-Kristin Kuusik

Finantsjuht

+372 614 4920

prokapital@prokapital.ee

