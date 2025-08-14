Cannara Biotech renforce sa flexibilité financière grâce à la vente stratégique d'actifs

MONTRÉAL, 14 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cannara Biotech Inc. (« Cannara », « la Société », « nous » ou « notre ») ( TSXV : LOVE ) ( OTCQB : LOVFF ) ( FRA : 8CB0) , producteur verticalement intégré de cannabis de qualité supérieure et de produits dérivés à des prix abordables, disposant de deux méga-installations au Québec d’une superficie de plus de 1 650 000 pieds carrés, a annoncé aujourd'hui la conclusion de la vente d'un bâtiment non essentiel en construction et d'un terrain connexe situé sur son site de Valleyfield, pour un revenu total de 5,5 millions de dollars.

Cette transaction représente une étape importante dans la stratégie de discipline financière et d'efficacité opérationnelle de la Société. Dans le cadre du plan d'optimisation des actifs annoncé précédemment par Cannara, la direction s'était engagée en janvier 2024 à céder un terrain inutilisé et un bâtiment en construction adjacent qui était initialement destiné à être loué. Comme indiqué précédemment dans les états financiers consolidés condensés intermédiaires pour les périodes de trois et neufs mois terminés le 31 mai 2025, le bâtiment en construction et le terrain sur lequel il est construit avaient fait l'objet d'une commercialisation active en vue de leur vente et étaient classés comme « détenus en vue de la vente » au 31 mai 2025, avec une valeur comptable de 4 951 165 $.

À la suite de cette transaction, le revenu total de 5,45 millions de dollars sera affecté à la réduction du solde du prêt à terme existant de Cannara, ce qui réduira effectivement la dette à long terme de la Société. Il n'y aura aucun autre changement aux modalités des facilités de crédit existantes de la Société.

« Cette transaction reflète la mise en œuvre rigoureuse de la stratégie à long terme de Cannara visant à libérer la valeur des actifs sous-utilisés tout en préservant la flexibilité financière », a déclaré Zohar Krivorot, président et chef de la direction de Cannara. « En rationalisant notre présence immobilière, nous renforçons non seulement notre bilan, mais nous nous concentrons également davantage sur une croissance rentable et évolutive au sein de nos activités principales liées au cannabis. »

« La réduction de notre dette de 5,45 millions de dollars renforce encore la structure financière de Cannara et soutient l'expansion future de nos marges », a ajouté Nicholas Sosiak, chef de la direction financière de Cannara. « Cette transaction souligne notre engagement en faveur d'une gestion stratégique des actifs et de l'efficacité opérationnelle, alors que nous continuons à générer une rentabilité durable. »

Cette vente représente une nouvelle étape dans le plan global de Cannara visant à créer de la valeur à long terme pour ses actionnaires en alignant ses ressources sur ses activités principales et sa trajectoire de croissance.

À PROPOS DE CANNARA

Cannara Biotech Inc. ( TSXV : LOVE ) ( OTCQB : LOVFF ) ( FRA : 8CB0 ), est un producteur verticalement intégré de cannabis et de produits dérivés de cannabis de qualité supérieure et abordables destinés aux marchés canadiens. Cannara possède deux méga-installations basées au Québec qui s’étendent sur plus de 1 650 000 pieds carrés, offrant à la Société un potentiel de 100 000 kg de culture annualisée. Tirant parti des faibles coûts de l’électricité au Québec, les installations de Cannara produisent des produits de cannabis de qualité supérieure à un prix abordable. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site cannara.ca .

