Rogers conclut un accord définitif pour la vente de son portefeuille de centres de données

TORONTO, 14 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications Inc. (TSX : RCI.A et RCI.B; NYSE : RCI) a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif avec InfraRed Capital Partners pour vendre le portefeuille de neuf centres de données de Rogers Affaires.

Rogers continuera de vendre des services de centre de données au nom d’InfraRed et fournira une connectivité réseau aux centres de données.

InfraRed fait partie de la Sun Life, une société de services financiers de premier plan située au Canada qui possède une vaste expérience en tant que propriétaire d’infrastructures numériques. Les deux entreprises veilleront à offrir une transition harmonieuse à la clientèle de Rogers Affaires.

La transaction s’inscrit dans le cadre de la vente planifiée d’actifs immobiliers et non essentiels par Rogers. Rogers a l’intention d’utiliser le produit net de la transaction pour le remboursement de la dette. La transaction devrait se conclure d’ici la fin de l’année 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles et des approbations réglementaires nécessaires.

La transaction ne comprend pas les centres de données d’entreprise qui sont exploités par Rogers pour ses besoins en matière de réseau et de TI.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient de l’information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables concernant, entre autres, le maintien par Rogers d’une présence en matière de vente au détail dans les installations, à l’offre d’une connectivité réseau aux installations après la clôture de la transaction, à l’utilisation prévue du produit de la transaction, à la clôture de la transaction selon les modalités décrites dans le présent communiqué et au moment prévu de la clôture de la transaction. On reconnaît parfois l’information prospective à l’emploi de termes et de locutions tels que « devoir », « anticiper », « s’attendre à », « avoir l’intention de », la marque du conditionnel ou du futur et des expressions similaires.

Il faut noter que toute information prospective est, par définition, susceptible d’être modifiée et demeure incertaine et que les résultats réels pourraient différer de manière significative de ceux exprimés ou sous-entendus dans l’information prospective. L’information prospective figurant dans le présent communiqué de presse représente les attentes en date des présentes et elle peut changer par la suite. Nous ne sommes pas tenus (et nous déclinons expressément toute obligation) de mettre à jour ou de modifier les énoncés contenant de l’information prospective ou les hypothèses ou éléments sur lesquels ceux-ci sont fondés, notamment en raison de nouveaux renseignements ou de faits nouveaux, sauf dans la mesure requise par la loi. Toute l’information prospective contenue dans le présent communiqué est assujettie à cette mise en garde.

L’information prospective est incluse dans les présentes afin de fournir des renseignements sur la transaction et sur son incidence éventuelle. Les lecteurs sont priés de tenir compte du fait que cette information pourrait ne pas convenir à d’autres fins. La réalisation de la transaction est assujettie aux conditions de clôture, aux approbations réglementaires, aux droits de résiliation ainsi qu’à d’autres risques et incertitudes. Ainsi, rien ne peut garantir que la transaction aura lieu, ni qu’elle aura lieu selon les modalités envisagées dans le présent communiqué. La transaction pourrait être modifiée, restructurée ou résiliée.

À propos de Rogers Communications Inc.

Rogers est la référence canadienne en matière de communications et de divertissement. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus, consultez rogers.com ou investisseurs.rogers.com.

Pour en savoir plus :

Relations avec les investisseurs

investor.relations@rci.rogers.com

1-844-801-4792

Média

media@rci.rogers.com

1-844-226-1338