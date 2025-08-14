eQ Oyj Johdon liiketoimet – Caroline Bertlin

eQ Oyj Johdon liiketoimet
14.8.2025, klo 16:00
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Caroline Bertlin
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: eQ Oyj
LEI: 743700R4FA6AVH5J3D68
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 118880/6/6
Liiketoimen päivämäärä: 2025-08-12
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009009617
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 89 Yksikköhinta: 13 EUR
(2): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 13 EUR
(3): Volyymi: 40 Yksikköhinta: 13 EUR
(4): Volyymi: 51 Yksikköhinta: 13 EUR
(5): Volyymi: 199 Yksikköhinta: 13 EUR
(6): Volyymi: 103 Yksikköhinta: 13 EUR
(7): Volyymi: 132 Yksikköhinta: 13 EUR
(8): Volyymi: 96 Yksikköhinta: 13 EUR
(9): Volyymi: 149 Yksikköhinta: 13.15 EUR
(10): Volyymi: 745 Yksikköhinta: 13.15 EUR
(11): Volyymi: 75 Yksikköhinta: 13.15 EUR
(12): Volyymi: 92 Yksikköhinta: 13.15 EUR
(13): Volyymi: 219 Yksikköhinta: 13.15 EUR
(14): Volyymi: 80 Yksikköhinta: 13.2 EUR
(15): Volyymi: 800 Yksikköhinta: 13.2 EUR
(16): Volyymi: 93 Yksikköhinta: 13.2 EUR
(17): Volyymi: 101 Yksikköhinta: 13.2 EUR
(18): Volyymi: 110 Yksikköhinta: 13.2 EUR
(19): Volyymi: 173 Yksikköhinta: 13.2 EUR
(20): Volyymi: 643 Yksikköhinta: 13.2 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (20):
Volyymi: 4000 Keskihinta: 13.148 EUR
eQ Oyj
Lisätietoja: Janne Larma, Toimitusjohtaja, puh. +358 9 6817 8920
Jakelu: Nasdaq Helsinki, www.eQ.fi
eQ-konserni on kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä yhtiöryhmä. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot ja kiinteistövarainhoito) sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 13,5 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja.
Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.