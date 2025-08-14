eQ Oyj Johdon liiketoimet – Caroline Bertlin

eQ Oyj Johdon liiketoimet

14.8.2025, klo 16:00

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Caroline Bertlin

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: eQ Oyj

LEI: 743700R4FA6AVH5J3D68

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 118880/6/6

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-08-12

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009009617

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 89 Yksikköhinta: 13 EUR

(2): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 13 EUR

(3): Volyymi: 40 Yksikköhinta: 13 EUR

(4): Volyymi: 51 Yksikköhinta: 13 EUR

(5): Volyymi: 199 Yksikköhinta: 13 EUR

(6): Volyymi: 103 Yksikköhinta: 13 EUR

(7): Volyymi: 132 Yksikköhinta: 13 EUR

(8): Volyymi: 96 Yksikköhinta: 13 EUR

(9): Volyymi: 149 Yksikköhinta: 13.15 EUR

(10): Volyymi: 745 Yksikköhinta: 13.15 EUR

(11): Volyymi: 75 Yksikköhinta: 13.15 EUR

(12): Volyymi: 92 Yksikköhinta: 13.15 EUR

(13): Volyymi: 219 Yksikköhinta: 13.15 EUR

(14): Volyymi: 80 Yksikköhinta: 13.2 EUR

(15): Volyymi: 800 Yksikköhinta: 13.2 EUR

(16): Volyymi: 93 Yksikköhinta: 13.2 EUR

(17): Volyymi: 101 Yksikköhinta: 13.2 EUR

(18): Volyymi: 110 Yksikköhinta: 13.2 EUR

(19): Volyymi: 173 Yksikköhinta: 13.2 EUR

(20): Volyymi: 643 Yksikköhinta: 13.2 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (20):

Volyymi: 4000 Keskihinta: 13.148 EUR

eQ Oyj

Lisätietoja: Janne Larma, Toimitusjohtaja, puh. +358 9 6817 8920

Jakelu: Nasdaq Helsinki, www.eQ.fi

eQ-konserni on kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä yhtiöryhmä. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot ja kiinteistövarainhoito) sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 13,5 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja.

Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.

