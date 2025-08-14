Gabriel Holding A/S opjusterer forventningerne til regnskabsåret 2024/25 for de fortsættende aktiviteter

Kvartalsrapporten for årets 3. kvartal offentliggøres som planlagt den 28. august 2025. Heri vil det fremgå, at den fortsættende forretning efter 9 måneder har realiseret en omsætning på 390,1 mio. kr. svarende til en vækst på 7%. Det primære resultat (EBIT) blev 31,7 mio. kr. mod 11,9 mio. kr. i samme periode sidste år.

Koncernens globale møbelproducerende aktiviteter, FurnMaster, er fortsat under salg og rapporteres som ophørte aktiviteter. Der er i disse realiseret et negativt resultatbidrag før skat på 4,2 mio. kr. i årets første 9 måneder.

Idet de realiserede resultater for de første 10 måneder af selskabets regnskabsår for de fortsættende aktiviteter, er realiseret bedre end forventet, opjusteres forventningerne til regnskabsåret.

De realiserede resultater i årets første 9 måneder ligger i den øvre ende af de tidligere udmeldte forventninger, og da de realiserede resultater i juli måned betydeligt overstiger ledelsens forventninger, opjusteres forventningerne til hele regnskabsåret.

Den fortsættende forretning har således efter 10 måneder af 2024/25, realiseret en omsætning på 433,1 mio. kr. svarende til en vækst på 8%. Det primære resultat (EBIT) blev 35,7 mio. kr. mod 13,1 mio. kr. i samme periode sidste år.

Hidtil forventede ledelsen for regnskabsåret 2024/25 (for de fortsættende aktiviteter) en omsætning i niveauet 495–520 mio. kr. og et primært resultat (EBIT) på 25–35 mio. kr. mod 19,7 mio. kr. i regnskabsåret 2023/24.

Efter ti måneder forventes der en omsætning for regnskabsåret 2024/25 i niveauet 510–520 mio. kr. og et primært resultat (EBIT) på 35-40 mio. kr. (19,7 mio. kr. i 2023/24).

Det er ledelsens forventning at de udfordrende markedsvilkår, som har påvirket møbelbranchen, vil fortsætte som følge af fortsatte geopolitiske risici samt usikre forventninger til told, inflation, valutaforhold og renteudvikling.

Den fortsættende forretning har imidlertid fortsat realiseret vækst i omsætning og resultat, og det er ledelsens forventning, at denne udvikling fortsætter. Disse forventninger er dog fortsat behæftet med usikkerhed som følge af de ovennævnte markedsmæssige risici.

