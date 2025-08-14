Volatus Aérospatial Inc. annonce la clôture d'un placement privé institutionnel par voie de prise ferme dirigé par le Québec

NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

TORONTO, 14 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aérospatial Inc. (TSXV :FLT) (OTCQX :TAKOF) (Francfort : ABB) (« Volatus » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a réalisé son placement privé par voie de prise ferme de titres annoncé précédemment, y compris l'exercice intégral de l'option de surallocation du preneur ferme (telle que définie ci-dessous), d'un total de 9 288 462 unités de la Société (les « titres offerts »») au prix de 0,52 $ par titre offert pour un produit brut de 4 830 000 $ (le « placement »).

Le placement a été dirigé par des investisseurs institutionnels au Québec, avec une forte participation d'autres investisseurs institutionnels partout au Canada, soulignant la confiance générale dans la stratégie et le potentiel de croissance de Volatus.

Le placement a été dirigé par Ventum Financial Corp. à titre de preneur ferme et de teneur de livre unique (le « preneur ferme »).

Chaque titre offert se compose d'une action ordinaire de la Société et de la moitié d'un bon de souscription d'actions ordinaires de la Société (chaque bon de souscription entier, un « bon de souscription »), chaque bon de souscription permettant à son détenteur d'acquérir une action ordinaire de la Société à un prix d'exercice de 0,76 $ l'action à tout moment au plus tard le 14 août, 2028.

Le produit net levé dans le cadre du placement servira à l'expansion dans le secteur de la défense de la Société, à l'augmentation des stocks de systèmes de drones afin de répondre à la demande accrue aux États-Unis, au Canada et à l'étranger, ainsi qu'au fonds de roulement général et aux besoins de l'entreprise.

8 076 924 parts des titres offerts ont été vendues à des acheteurs en vertu de la dispense de financement des émetteurs inscrits (« VIE ») prévue à la partie 5A du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (le « Règlement 45-106 ») et de l'Ordonnance générale coordonnée 45-935 émise par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Les titres offerts vendus en vertu de la loi VIE ne sont assujettis à aucune période de détention prévue par la loi en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. 1 211 538 parts des titres offerts vendus en vertu de l'option de surallocation du preneur ferme ont été vendues en vertu de la dispense d'« investisseur qualifié » des exigences de prospectus en vertu du Règlement 45-106 et sont assujetties à une période de détention de quatre mois. Le placement est assujetti à l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX.

Dans le cadre du placement, la Société a versé une commission en espèces de 289 800 $ au preneur ferme et a émis au preneur ferme 557 308 bons de souscription de courtier non transférables (les « bons de souscription de courtier »). Chaque bon de souscription de courtier permet à son détenteur d'acquérir une action ordinaire de la Société au prix de 0,76 $ l'action à tout moment au plus tard le 14 août 2026. Les bons de souscription de courtier sont assujettis à une période de détention de quatre mois en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres offerts aux États-Unis. Les titres offerts n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la « Securities Act des États-Unis ») ou de toute loi sur les valeurs mobilières des États-Unis, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis, à moins qu'ils ne soient inscrits en vertu de la Securities Act des États-Unis et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables ou qu'une dispense de cette inscription ne soit disponible.

À propos



Volatus est un chef de file dans les solutions aériennes mondiales innovantes pour le renseignement et le fret. Avec plus de 100 ans de connaissances institutionnelles combinées dans le domaine de l'aviation, Volatus fournit des solutions complètes utilisant des systèmes d'aéronefs pilotés et télépilotés pour un large éventail d'industries, notamment le pétrole et le gaz, les services publics d'énergie, les soins de santé, la sécurité publique et les infrastructures. La Société s'engage à améliorer l'efficacité opérationnelle, la sécurité et la durabilité grâce à des technologies aériennes de pointe. Pour plus d'informations, visitez www.volatusaerospace.com.

Énoncés prospectifs



Certains renseignements contenus dans le présent communiqué de presse peuvent contenir des énoncés prospectifs qui comportent des risques et des incertitudes importants connus et inconnus. Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques sont des énoncés prospectifs, y compris, sans s'y limiter, les énoncés concernant l'utilisation du produit du placement et les activités, la stratégie, les produits, la vision d'entreprise, les plans et les objectifs de la Société ou impliquant celle-ci. Ces informations prospectives reflètent les convictions actuelles de la direction et sont fondées sur l'information dont elle dispose actuellement. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que « planifie », « s'attend à », « est prévu », « budget », « prévu », « estime », « prévoit », « prédit », « a l'intention de », « cible », « vise », « anticipe » ou « croit » ou des variations (y compris des variations négatives) de ces mots et expressions ou peuvent être identifiés par des énoncés à l'effet que certaines actions « peuvent », « pourraient », « devraient », « serait », « pourrait » ou « sera » prise, se produira ou sera réalisée. Un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus peuvent faire en sorte que les résultats ou le rendement réels diffèrent considérablement des résultats ou du rendement futurs exprimés ou sous-entendus dans l'information prospective. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes, dont certains sont indépendants de la volonté de la Société, y compris, mais sans s'y limiter, l'incidence de la conjoncture économique générale, de la conjoncture de l'industrie et de la dépendance à l'égard des approbations réglementaires. Certaines hypothèses importantes concernant ces énoncés prospectifs peuvent être abordées dans le présent communiqué de presse et dans le rapport de gestion annuel et trimestriel de la Société déposé à www.sedarplus.ca. Les lecteurs sont avertis que les hypothèses utilisées dans la préparation de ces informations, bien qu'elles soient considérées comme raisonnables au moment de la préparation, peuvent s'avérer imprécises et, à ce titre, il ne faut pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ses énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Abhinav Singhvi, chef de la direction financière

abhinav.singhvi@volatusaerospace.com

+1 833-865-2887

www.volatusaerospace.com

