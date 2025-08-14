North Media opjusterer forventningerne til årets driftsresultater på baggrund af foreløbigt resultat for 2. kvartal 2025.

Selskabsmeddelelse nr. 10-2025

14. august 2025





Omsætningen i 2. kvartal 2025 udgjorde 342 mio. kr. mod 343 mio. kr. i samme periode året før. I Last Mile var udviklingen stort set flad, idet det forventede fald i FK Distribution blev balanceret af, at SDR har overtaget lokalsalget fra tidligere franchisepartnere. Digital Services voksede 2 %, primært drevet af BoligPortal.

EBITDA blev 48 mio. kr. mod 61 mio. kr. i 2. kvartal 2024, og EBIT udgjorde 32 mio. kr. mod 44 mio. kr. i samme periode sidste år.

North Media forventer en omsætning for 2025 på 1.270–1.315 mio. kr. (tidligere 1.280–1.337 mio. kr.), et EBITDA på 105–130 mio. kr. (tidligere 80–115 mio. kr.) og et EBIT på 50–75 mio. kr. (tidligere 25–60 mio. kr.).

Opjusteringen af EBITDA og EBIT skyldes primært en forbedret drift i SDR. Omlægningen af distributionsmodellen giver nu de første effekter i form af mere stabil planlægning, bedre kapacitetsudnyttelse og lavere enhedsomkostninger. Effekten ventes at stige gradvist i takt med implementeringen. Bekey har også bidraget positivt til opjusteringen.

Den nedjusterede omsætningsforventning afspejler et mindre volumentab i Last Mile samt en vækst der er lavere end forventet i BoligPortal og Dayli (Mine Tilbud) i Digital Services.

Forventninger til 2025

Oprindelige forventninger Opdaterede forventninger Omsætning 1.280 – 1.337 mio. kr. 1.270 – 1.315 mio. kr. EBITDA 80 – 115 mio. kr. 105 – 130 mio. kr. Primært driftsresultat (EBIT) 25 – 60 mio. kr. 50 – 75 mio. kr.

Koncernens forventninger til 2025 uddybes i delårsrapporten for 2. kvartal 2025, som forventes offentliggjort den 21. august 2025.

Yderligere oplysninger:

Koncern CEO Lasse Ingeman Brodt, telefon +45 2024 3292

North Media udvikler og driver platforme til transaktioner mellem erhvervslivet og forbrugerne. Platformene matcher forbrugerne med de rette produkter inden for dagligvarer, lejeboliger, jobs og digitale adgangsløsninger. North Media har to forretningsområder: Last Mile: FK Distribution og SDR Svensk Direktreklam er blandt henholdsvis Danmarks og Sveriges førende distributør af tilbuds -og ugeaviser. Digital Services: tre virksomheder med potentiale for vækst, stigende indtjening og skalering: BoligPortal er Danmarks største formidler af lejeboliger og services til udlejere og lejere. Dayli (MineTilbud) er en førende digital tilbudsplatform. Bekey leverer digital adgang til låste opgange og hoveddøre for hjemmeplejen og leverandører af pakker, dagligvarer, måltidskasser m.fl.