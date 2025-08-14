AB „INVL Baltic Farmland“ 2025 m. 6 mėn. neaudituoti veiklos rezultatai

2025 metų 6 mėnesių AB „INVL Baltic Farmland“ neaudituotas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 244 tūkst. eurų, o pajamos – 427 tūkst. eurų (2024 metų 6 mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 226 tūkst. eurų, pajamos – 402 tūkst. eurų).
Papildoma informacija:
Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovė „INVL Baltic Farmland“ pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo 244 tūkst. eurų neaudituoto grynojo pelno – 8 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Per lyginamąjį laikotarpį bendrovė gavo 427 tūkst. eurų pajamų, jų augimas siekė 6,2 procento.
„Šį pusmetį žemės ūkio sektorius susidūrė su nemažais iššūkiais – nuo permainingų orų iki išaugusių sąnaudų. Nepaisant to, nuoseklus žemės naudojimo ir nuomos procesų valdymas leido užtikrinti sklypų priežiūrą bei stabilų nuomos mokesčių surinkimą. Didesnis dėmesys ilgalaikiams nuomos santykiams ir atsakingam žemės panaudojimui padėjo išlaikyti bendrą veiklos tvarumą bei pasirengti galimiems rinkos pokyčiams ateityje“, – sako „INVL Baltic Farmland“ žemę administruojančios bendrovės „INVL Farmland Management“ direktorė Justė Gumovskienė.
„INVL Baltic Farmland“ nuosavas kapitalas šių metų birželio pabaigoje buvo 19,599 mln. eurų. Šis rodiklis akcijai siekė 6,07 euro. Palyginti su 2024 metų birželio pabaiga, per metus šio rodiklio vertė išaugo 10,1 proc., įskaitant išmokėtus dividendus.
Bendrovė planuoja šiemet uždirbti 0,46 mln. eurų grynojo pelno ir gauti 0,89 mln. eurų konsoliduotų pajamų. Ši prognozė parengta darant prielaidą, kad per 2025 metus turimų sklypų vertė nepakis ir neįvyks naujų žemės pirkimo ar pardavimo sandorių, taip pat nebus pirkėjų įsiskolinimo vertės sumažėjimo pokyčių bei pirkėjų skolų įtakos administravimo mokesčio dydžiui.
2024 metais „INVL Baltic Farmland“ uždirbo 1,836 mln. eurų grynojo pelno ir gavo 0,835 mln. eurų konsoliduotų pajamų. Bendrovė ne tik išaugino turimos žemės vertę 9,5 proc. iki 22,736 mln. eurų, bet ir viršijo planuotus finansinius tikslus 2024 metams net įvertinus sėkmės mokestį ir didesnę mokestinę naštą. Bendrovės akcininkams už 2024 metus buvo išmokėta 0,387 mln. eurų dividendų, vienai akcijai skiriant 0,12 euro.
„Nasdaq“ Vilniaus biržoje listinguojamos „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės Lietuvoje valdo apie 3 tūkst. hektarų žemės ūkio paskirties žemės, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorė Eglė Surplienė
El.paštas: egle.surpliene@invaldainvl.com
Priedai
- INVL_BF_pagrindines_informacijos_santrauka_2025 IH
- Pusmecio informacija 2025 IH kartu su finansinemis ataskaitomis ir AA pareiskimu