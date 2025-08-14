Pranešimas apie 2025 m. rugpjūčio 29 d. šaukiamo restruktūrizuojamos AUGA group, AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymą

Restruktūrizuojamos AUGA group, AB (kodas 126264360, buveinės adresas Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, toliau - Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2025 m. rugpjūčio 29 d. 10:00 val. šaukimas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).
Valdybos sprendimu, atsižvelgiant į Bendrovės kreditorių pateiktus pasiūlymus dėl Bendrovės restruktūrizavimo plano, Susirinkimo darbotvarkė yra papildoma nauju 8-uoju klausimu:
„8. Bendrovės įstatų keitimas“
Sprendimo projektas dėl 8-tojo Susirinkimo darbotvarkės klausimo kartu su susijusiais dokumentais ir kita susijusia informacija bus pateiktas atskirai kaip šio pranešimo papildymas kartu su bendruoju balsavimo biuleteniu.
Kontaktai:
Restruktūrizuojamos AUGA group, AB generalinė direktorė
Elina Chodzkaitė - Barauskienė
+370 5 233 5340