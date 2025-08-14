Tilkynning um útboð ríkisvíxla - RIKV 25 1119 - RIKV 26 0318

FlokkurRIKV 25 1119RIKV 26 0318
ISINIS0000037547IS0000038016
Gjalddagi19.11.202518.03.2026
Útboðsdagur18.08.202518.08.2025
Uppgjörsdagur20.08.202520.08.2025

Á útboðsdegi, milli kl. 10:30 og 11:00, fer fram útboð hjá Lánamálum ríkisins á ríkisvíxlum í þeim flokkum, með þeim ISIN númerum og með þeim gjalddögum sem fram koma í töflunni hér að ofan. Greiðslur fyrir ríkisvíxlana þurfa að berast Seðlabankanum fyrir kl. 14:00 á uppgjörsdegi og verða bréfin afhent rafrænt sama dag.

Að öðru leyti er vísað til almennrar lýsingar íslenskra ríkisvíxla og almennra útboðsskilmála á heimasíðu Lánamála ríkisins.

Nánari upplýsingar veitir Tryggvi Freyr Harðarson, Lánamálum ríkisins í síma 569 9630.


