Aino Health AB (publ): Delårsrapport januari-juni 2025

Ökad omsättning. Positiv EBITDA.

Januari – Juni 2025

Omsättningen uppgick till 14 848 (12 230) TSEK

Resultatet efter finansiella poster -1 141 (-4 960) TSEK

Resultatet per aktie uppgick till -0,0 (-0,1) SEK

April – Juni 2025

Omsättningen uppgick till 7 471 (6 236) TSEK

Resultatet efter finansiella poster -587 (-2 017) TSEK

Resultatet per aktie uppgick till -0,0 (-0,0) SEK

Andra kvartalet 2025 markerar ytterligare ett positivt steg framåt för Aino Health.

Vår tillväxtbana fortsätter, med en intäktsökning på 20 procent jämfört med andra kvartalet 2024. Vi uppnådde också ett positivt EBITDA vilket speglar styrkan i vår affärsmodell och förbättrad operativ effektivitet.

Under första kvartalet genomförde vi strategiska prisjusteringar i nära dialog med våra kunder för att säkerställa långsiktig lönsamhet och hållbarhet. Som en följd av detta avslutades vissa kundrelationer vilket ledde till en minskning i antalet aktiva licenser.

Kvartalet präglades av fortsatt momentum, både i form av nya kundavtal och utrullningar av vår plattform – särskilt inom tillverkningssektorn. Vårt strategiska fokus på branscher med hög komplexitet och stora personalstyrkor fortsätter att vara framgångsrikt, i takt med att organisationer i allt högre grad prioriterar datadriven arbetsförmågehantering.

Kassaflödet förblev stabilt och under kontroll, stött av en disciplinerad kostnadshantering och goda kundinbetalningar. Onboardingen av stora kunder fortskrider enligt plan, och vår bas för återkommande intäkter fortsätter att stärkas.

Framåt är vi fortsatt engagerade i att skapa långsiktigt värde för våra kunder genom innovation, kundframgång och mätbara hälsoresultat. Med en stark pipeline och växande marknadsefterfrågan är vi övertygade om att 2025 kommer att bli ett år av fortsatt lönsam tillväxt för Aino Health.

Informationen är sådan som Aino Health AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande genom Jyrki Eklunds, vd och koncernchef på Aino Health AB, försorg klockan 08:30 den 15 augusti 2025.

För mer information

Jyrki Eklund

VD, Aino Health

Telefon: +358 40 042 4221

jyrki.eklund@ainohealth.com

Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market (Ticker: AINO).

Certified adviser

DNB Carnegie Investment Bank AB

För mer information: https://investors.ainohealth.com/certified-adviser/

Om Aino Health (publ)

Aino Health är den ledande leverantören av Software as a Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system av SaaS-plattformar och tjänster minskar sjukfrånvaro, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och medarbetarengagemang genom att göra hälsa och välbefinnande till en integrerad del av det dagliga arbetet. För mer information besök ainohealth.com.

