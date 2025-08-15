Tulikivi Oyj puolivuosikatsaus 1-6/2025: Tilausvirran kasvu jatkui

TULIKIVI OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 15.8.2025 klo 13.00

- Tulikivi-konsernin liikevaihto oli toisella vuosineljänneksellä 8,5 Me (9,3 Me 4-6/2024) ja liikevaihto oli katsauskaudella 14,6 Me (17,8 Me 1-6/2024).

- Tulikivi-konsernin liiketulos oli toisella vuosineljänneksellä 0,5 (0,8) ja liiketulos oli katsauskaudella -0,2 (1,1) Me.

- Tulikivi-konsernin tulos ennen veroja oli toisella vuosineljänneksellä 0,3 (0,6) Me ja tulos ennen veroja oli katsauskaudella -0,6 (0,7) Me.

- Omavaraisuusaste oli 49,7 % (49,4 %) katsauskauden päättyessä.

- Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 4,0 (3,5) Me.

- Suomussalmen talkkihankkeen ympäristöluvitus etenee

- Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2025 liikevaihdon ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan kasvavan vuoteen 2024 verrattuna.





Avainluvut 1-6/25 1-6/24 Muutos, % 1-12/24 4-6/25 4-6/24 Muutos, % Liikevaihto, Me 14,6 17,8 -18,0 33,3 8,5 9,3 -8,5 Liiketulos, Me -0,2 1,1 -117,4 2,1 0,5 0,8 -35,4 Vertailukelpoinen liiketulos, Me -0,2 1,1 -117,4 2,1 0,5 0,8 -35,4 Tulos ennen veroja, Me -0,6 0,7 -187,4 1,4 0,3 0,6 -40,8 Katsauskauden laaja tulos, Me -0,6 0,6 -200,2 1,2 0,3 0,4 -30,6 Osakekohtainen tulos, e -0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 Liiketoiminnan nettorahavirta, Me 0,4 0,8 3,6 1,3 1,0 Vertailukelpoinen liiketulos, % -1,3 6,1 6,3 5,8 8,3 Omavaraisuusaste, % 49,7 49,4 51,9 Nettovelkaantumisaste, % 62,7 57,3 58,0 Sijoitetun pääoman tuotto, % -1,3 7,7 7,9

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit:





Ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihto jäi vertailujaksoa alhaisemmaksi tulisijatoimialalle tyypillisen kausivaihtelun ja yleisen taloudellisen epävarmuuden johdosta ja sen myötä kuluttajat siirsivät saneeraus- ja uudisrakennushankkeitaan myöhemmin toteuttavaksi. Toisen neljänneksen tilausvirta jatkoi kuitenkin kahden aiemman vuosineljänneksen tapaan maltillista kasvua ja oli 8,7 (8,2) miljoonaa euroa. Tulikivi-kiukaiden vientimyynti ja sisustuskivien kotimaan myynti kasvoivat vahvasti. Liikevaihdon laskun myötä alkuvuoden suhteellinen kannattavuus oli heikko, mutta parani toisella vuosineljänneksellä tehtyjen hinnoittelu- ja säästötoimien ansiosta. Yhtiön tase säilyi vahvana ja yhtiön omavaraisuusaste oli 49,7 prosenttia.

Katsauskaudella edistettiin Tulikiven strategisia hankkeita suunnitelmien mukaisesti. Strategisia hankkeita ovat markkinaosuuden kasvattaminen Keski-Euroopan tulisijamarkkinoilla, saunaliiketoiminnan liikevaihdon kasvattaminen sekä Suomussalmen talkkiprojektin saattaminen investointivaiheeseen.

Keski-Euroopassa jatkettiin uuden kompaktin Jero-malliston myynti- ja jakeluverkoston laajennustoimia. Keski-Euroopan markkinoilla kuluttajat suosivat kamiinakokoluokan tuotteita ja uuden Jero-malliston avulla on siten mahdollista tavoittaa Tulikivelle uusia asiakasryhmiä. Tavoitteena on kasvattaa viennin tulisijajälleenmyyjien kokonaismäärää vuoden 2023 lopun tasosta (330 jälleenmyyjää) vuoden 2026 loppuun mennessä 500 jälleenmyyjään. Myyntipisteiden määrä on kasvanut alkuvuoden aikana yli 400 jälleenmyyjään.

Saunaliiketoiminnassa on jatkettu uuden Kevo-sähkökiuasmalliston lanseeraustyötä käynnistämällä yhteistyö uusien jälleenmyyjien kanssa kotimaassa ja viennissä. Mallistossa korostuvat Tulikivi-kiukaiden hyvät ominaisuudet: korkealuokkainen muotoilu, energiatehokkuus, omat materiaalit sekä turvalliset kuumenemattomat ulkopinnat.

Katsauskauden merkittävimmät tapahtumat Suomussalmen talkkihankkeessa olivat ympäristölupahakemuksen toimittaminen Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon toukokuussa ja Geologian Tutkimuskeskuksen Mintecin koetehtaalla suoritettu rikastuskoeajo huhtikuussa. Lisäksi loppuvuonna 2024 käynnistetty rikastusteknologian energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseksi tehty selvitystyö valmistui kevään aikana.

