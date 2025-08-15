Communiqué de presse

15 août 2025

MISE À JOUR DE LA REVUE STRATÉGIQUE DE HSBC BANK MALTA P.L.C.

Suite à la revue stratégique de la participation de HSBC dans HSBC Bank Malta p.l.c., un acquéreur privilégié a été identifié et HSBC Continental Europe a entamé des discussions exclusives avec CrediaBank S.A. (anciennement Attica Bank) pour une durée limitée en vue de la cession de sa participation majoritaire dans HSBC Bank Malta p.l.c.

Aucun accord n'a encore été conclu et l'examen stratégique est toujours en cours.

HSBC Continental Europe

HSBC Continental Europe, dont le siège social est à Paris, est une filiale indirecte de HSBC Holdings plc. HSBC Continental Europe regroupe des activités de banque d'affaires et institutionnelle, de banque privée, d'assurance et de gestion d'actifs en Europe continentale, incluant les activités de dix succursales européennes (en Belgique, en République tchèque, en Allemagne, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, en Espagne et en Suède) et de deux filiales bancaires au Luxembourg et à Malte. La mission de HSBC Continental Europe est de servir à la fois les clients d'Europe continentale pour leurs besoins dans le monde entier et les clients du Groupe pour leurs besoins en Europe continentale.

HSBC Holdings plc

HSBC Holdings plc, la société mère de HSBC, a son siège social à Londres. HSBC sert des clients du monde entier depuis des bureaux répartis dans 57 pays et territoires. Avec un actif de 3 214 milliards de dollars américains au 30 juin 2025, HSBC est l'un des plus grands groupes de services bancaires et financiers au monde.

HSBC Bank Malta p.l.c.

HSBC Bank Malta p.l.c. est cotée à la Bourse de Malte et détenue à environ 70 % par HSBC Continental Europe. HSBC Malta propose une gamme complète de services financiers, comprennent la gestion de patrimoine et la banque aux particuliers, ainsi que la banque aux entreprises et aux institutionnels.

