Bitget이 주최한 KCGI 2025, 전 세계 챌린지에서 총상금 600만 달러·역대 최다 참가 기록 달성하며 성황리 마무리

빅토리아, 세이셸, Aug. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 선도적인 가상자산 거래소이자 Web3 기업인 Bitget은 플랫폼 역사상 가장 경쟁적이고 커뮤니티 중심적인 행사 중 하나로 꼽히는 ‘킹스컵 글로벌 인비테이셔널(King’s Cup Global Invitational, KCGI) 2025’를 성공적으로 마무리했다고 밝혔다. 올해 대회에는 전 세계에서 120,197명이 참가해 역대 최다인 1,620개 팀을 구성, 총상금 600만 USDT를 두고 다양한 거래 챌린지에서 치열한 경쟁을 벌였다.

고강도 팀 배틀부터 짜릿한 카피 트레이딩 대결, 트레이딩 봇 챌린지, 핫 코인 경쟁, 그리고 온체인 쇼다운까지, 모든 수준의 트레이더들이 자신의 전략을 입증하고, 리더보드 순위를 올리며, 라리가(LALIGA) & 모토GP VIP 체험과 한정판 굿즈를 포함한 특별한 보상을 받을 기회를 가졌다.

KCGI 2025의 중심에는 팀 배틀이 있었으며, CIS, 중국(CN), 영어권(EN), 유럽(EU), 글로벌(Global), 일본(JA), 한국(KO), 동남아(SEA) 등 8개 지역의 다양한 팀들이 PnL(손익)과 ROI(투자수익률) 리더보드에서 영광을 놓고 경쟁했다. 올해 새롭게 도입된 지역별 ROI 리더보드는 8개 지역 모두가 팀 배틀 상금 풀의 40%를 공유하도록 해, 전 세계 트레이더들에게 동등하게 빛날 기회를 제공했다.

총 3,000,000 USDT 규모의 팀 배틀 상금 풀은 성과에 따라 다음과 같이 지급됐다:

PnL(손익) 기준 상위 10개 팀 — 팀원들에게 균등하게 상금 배분

ROI(투자수익률) 기준 상위 10개 팀 — 팀원들에게 균등하게 상금 배분

PnL 또는 ROI 기준 상위 100명의 개인 트레이더에게도 한정판 경품 지급



팀장 역시 중요한 역할을 맡았으며, ‘팀 리더 어워드(Team Leader Award)’를 통해 자격 요건을 충족한 최초 200개 팀에는 100,000 USDT 상당의 BGB가 추가로 지급됐다.

Bitget의 Gracy Chen CEO는 “KCGI 2025는 기술, 팀워크, 그리고 글로벌 트레이딩 커뮤니티를 기념하는 축제의 한마당을 제공했다. 10만 명이 넘는 놀라운 참가 규모는 경쟁적인 트레이딩 이벤트가 다양한 커뮤니티를 하나로 묶고, 협력을 촉진하며, 모두가 새로운 도전에 나서도록 이끌 수 있음을 보여주었다. Bitget은 경기장에서의 한 번의 킥이든 시장에서의 한 번의 거래든 ‘Make It Count’라는 정신으로 모든 움직임의 힘을 믿고 있다. 올해 대회는 목적 있는 작은 걸음이 모여 큰 돌파구로 이어질 수 있음을 증명했다”라고 밝혔다.

사상 최대 상금 규모, 역대 최다 참가자 수, 그리고 다채로운 챌린지 구성을 갖춘 KCGI 2025는 전 세계 가상자산 트레이딩 캘린더에서 가장 기대되는 이벤트 중 하나로 자리매김했다. 공정성과 투명성의 정신에 따라, KCGI 2025 수상자와 상금 배분에 관한 전체 세부 내용은 KCGI 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

Bitget 소개

2018년에 설립된 Bitget은 세계 대표 암호화폐 거래소이자 웹3 업체이다. 150여 개 국가에서 1억 2000만 명의 사용자에게 서비스를 제공중인 Bitget 거래소는 비트코인 가격, 이더리움 가격 및 기타 암호화폐 가격에 대한 실시간 액세스를 제공하는 동시에 선구적인 카피 트레이딩 기능과 기타 거래 솔루션을 통해 사용자가 더 스마트하게 거래할 수 있도록 전념하고 있다. 기존에 BitKeep이라는 이름으로 운영되었던 Bitget Wallet은 130개 이상의 블록체인과 수백만 개의 토큰을 지원하는 선도적인 비수탁형 암호화폐 지갑이다. 단일 플랫폼에 내장된 고급 스왑과 시장 인사이트를 통해 멀티체인 거래, 스테이킹, 결제, 20,000개 이상의 DApp에 대한 직접 액세스를 제공한다.

Bitget은 세계 최고의 축구 리그인 라리가의 공식 암호화폐 파트너로 활동하는 등 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 채택을 촉진하는 데 앞장서고 있으며, 동부, 동남아 및 중남미 시장에서의 역할도 담당하고 있다. Bitget은 글로벌 임팩트 전략에 따라 유니세프 (UNICEF)와 손잡고 2027년까지 110만 명을 대상으로 블록체인 교육을 지원하기로 했다. 모터스포츠 분야에서 Bitget은 세계에서 가장 스릴 넘치는 챔피언십 중 하나인 MotoGP™의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활동중이다.

위험 경고: 디지털 자산 가격은 언제나 변동 가능하며 가격 변동성이 발생할 수 있다. 손실 감당이 가능한 수준의 금액만 투자하길 권고한다. 투자 가치가 영향을 받을 수 있으며 재무 목표를 달성하지 못하거나 투자 원금을 회수하지 못할 수도 있다. 항상 독립적 형태의 재무 자문을 구하고 자신의 금융 경험과 재정 상태를 고려해야 한다. 과거에 달성한 성과는 미래 성과를 신뢰할 수 있는 척도가 될 수 없다. Bitget은 귀하에게 발생할 수 있는 어떠한 손실에 대해서도 책임을 지지 않는다. 여기에 있는 어떠한 내용도 재정적 조언으로 해석되어서는 안 된다. 보다 자세한 정보가 필요한 경우 다음 약관을 참조하세요

