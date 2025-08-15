Bitget Tamatkan KCGI 2025 dengan Rekod Penyertaan Terbesar dan Jumlah Hadiah $6 Juta Merentasi Cabaran Global

VICTORIA, Seychelles, Aug. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, sebuah bursa mata wang kripto dan syarikat Web3 yang terkemuka di dunia, telah berjaya mengakhiri King’s Cup Global Invitational (KCGI) 2025, seterusnya mencatatkan salah satu acara paling kompetitif dan berasaskan komuniti dalam sejarah platform tersebut. Kejohanan tahun ini telah menarik penyertaan seramai 120,197 peserta dari seluruh dunia, membentuk 1,620 pasukan, satu pencapaian rekod untuk bersaing dalam cabaran dagangan bagi merebut bahagian daripada jumlah hadiah besar sebanyak $6 juta USDT.

Daripada pertempuran pasukan berintensiti tinggi hinggalah ke pertarungan salin dagangan yang mendebarkan, cabaran bot dagangan, pertandingan syiling popular serta Onchain Showdown, para pedagang dari pelbagai tahap kemahiran berpeluang membuktikan strategi mereka, mendaki papan pendahulu serta meraih ganjaran luar biasa — termasuk pengalaman VIP LALIGA & MotoGP serta barangan eksklusif.

Sorotan utama KCGI 2025 ialah Team Battle, di mana pasukan dari pelbagai latar belakang mewakili lapan rantau — CIS, CN, EN, EU, Global, JA, KO serta SEA — bersaing untuk meraih kejayaan melalui papan pendahulu PnL dan ROI. Papan pendahulu ROI serantau, penambahan baharu tahun ini, memastikan kesemua lapan rantau berkongsi 40% daripada jumlah hadiah Team Battle, sekali gus memberikan peluang yang sama kepada para pedagang di seluruh dunia untuk menyerlah.

Jumlah hadiah bagi Team Battle mencecah 3,000,000 USDT, dan insentif diagihkan mengikut prestasi pasukan:

10 pasukan teratas berdasarkan PnL — ganjaran diagihkan secara sama rata kepada semua ahli

10 pasukan teratas berdasarkan ROI — ganjaran diagihkan secara sama rata kepada semua ahli

100 pedagang individu teratas berdasarkan PnL atau ROI turut menerima hadiah eksklusif



Kapten berperanan besar dan melalui Anugerah Ketua Pasukan, 200 pasukan pertama yang layak telah menerima ganjaran tambahan bernilai 100,000 USDT dalam BGB.

Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget, mengulas: "KCGI 2025 merupakan satu perayaan kemahiran, kerjasama berpasukan dan komuniti dagangan global. Penyertaan luar biasa yang melebihi 100,000 peserta membuktikan bahawa acara dagangan kompetitif mampu menyatukan komuniti yang pelbagai, memupuk kerjasama dan mendorong semua pihak untuk mencapai tahap baharu. Di Bitget, kami percaya setiap langkah membawa makna — selari dengan slogan 'Make It Count' — sama ada sepakan di padang atau dagangan di pasaran. Pertandingan tahun ini menunjukkan bahawa langkah kecil yang diambil dengan tujuan jelas boleh membawa kepada kejayaan besar.”

Dengan jumlah hadiah terbesar setakat ini, penyertaan yang mencatat rekod serta gabungan cabaran yang dinamik, KCGI 2025 telah mengukuhkan kedudukannya sebagai salah satu acara paling dinantikan dalam kalendar dagangan kripto global. Selaras dengan semangat keadilan dan ketelusan, maklumat penuh mengenai para pemenang KCGI 2025 dan pengagihan hadiah boleh didapati di halaman acara KCGI.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada tahun 2018, Bitget merupakan sebuah bursa mata wang kripto dan syarikat Web3 yang terkemuka di dunia. Memberikan perkhidmatan kepada lebih 120 juta pengguna di lebih 150 negara dan rantau, bursa Bitget komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui ciri perdagangan salinan perintisnya dan penyelesaian perdagangan lain. Bitget turut menawarkan akses secara masa nyata kepada harga Bitcoin, harga Ethereum serta harga mata wang kripto yang lain. Bitget Wallet merupakan dompet kripto tanpa jagaan terkemuka yang menyokong lebih daripada 130 rantai blok dan jutaan token. Ia menawarkan perdagangan berbilang rantaian, pertaruhan, pembayaran dan akses langsung kepada lebih daripada 20,000 DApp dengan pertukaran termaju serta cerapan pasaran yang disepadukan dalam satu platform tunggal.

Bitget sedang memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Dalam dunia sukan permotoran, Bitget merupakan rakan eksklusif bursa mata wang kripto bagi MotoGP™, salah satu kejohanan paling mendebarkan di dunia.

