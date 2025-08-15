La Croix-Rouge met sur pied un fonds de secours en réponse aux feux de forêt à Terre-Neuve

OTTAWA, Ontario, 15 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Croix-Rouge canadienne lance un appel aux dons au profit du Fonds de secours : Feux de forêt de 2025 à Terre-Neuve-et-Labrador afin de venir en aide aux personnes et aux communautés éprouvées par les incendies qui brûlent dans la province.

Les dons versés à la Croix-Rouge canadienne serviront à prêter assistance aux personnes touchées par les feux de forêt à Terre-Neuve-et-Labrador et à répondre à leurs besoins immédiats et continus, ce qui pourrait comprendre de l’aide financière, un soutien aux personnes évacuées et aux communautés d’accueil, des activités de rétablissement et de renforcement de la résilience ainsi qu’un appui aux efforts de préparation et de réduction des risques en vue de tout autre événement perturbateur à Terre-Neuve-et-Labrador.

Les personnes qui souhaitent donner au Fonds de secours : Feux de forêt de 2025 à Terre-Neuve-et-Labrador peuvent le faire en ligne sur le site croixrouge.ca ou par téléphone en composant le 1 800 418-1111.

