Bitget מוציאה לדרך את עונת 2025/26 של LALIGA עם "בחזרה למשחק, בדרך של Bitget"

Bitget , בורסת המטבעות הקריפטוגרפים המובילה וחברת Web3, חוזרת למשחק עם LALIGA לעונה חדשה לגמרי עם הסלוגן: "בחזרה למשחק, בדרך של Bitget" (Back in Play, Bitget Way). זה פחות על תוצאות ויותר על מהלכים חכמים בהם הקריפטוגרפיה פוגשת את הספורט, והאוהדים הופכים למשתתפים.

העונה שעברה קבעה את הטון עם פרסומת הטלוויזיה שלנו בה כיכב ראפיניה, והקמפיין הוויראלי Your Team, Your Skin, שאפשר לאוהדים לסחור בגאווה יחד עם נקודות. Bitget המשיכה לבצע מהלכים גדולים בשטח באזורים שונים, החל מגישה לתא VIP גבוה במרומי האצטדיון וסיורים מאחורי הקלעים במדריד, ועד למפגשים בלעדיים עם שגרירי LALIGA בבואנוס איירס, ג'קרטה, מוסקבה, יוון וסינגפור. אלו היו חוויות שלא ניתן לרכוש בכסף, וזה כלל מפגשים עם אגדות כדורגל והפעלות עמוסות כוכבים, שקירבו יותר מתמיד את קהילות הקריפטוגרפיה והכדורגל זו לזו.

כעת, האנרגיה הזו חוזרת עם אתגרי ניחושי בימי משחק, וקמפיינים של מסחר שמתגמלים לא רק את התשוקה לקבוצות, אלא גם את הדיוק של ניחוש תוצאות המשחקים עבור הקבוצות הגדולות ביותר ב-LALIGA. אוהדים ברחבי האזורים בשווקים המשתתפים יחוו זאת באמצעות מסיבות צפייה, תחרויות מקומיות, ותוכניות טלוויזיה וקמפיינים סוחפים בהובלת שחקנים, שמרגישים אישיים וספורטיביים כאחד.

"כדורגל הוא שפה שאוהדים מדברים מהיציע, וקריפטוגרפיה מדברת מהמסך, אבל שניהם עוסקים בחיבור והשתתפות", אומר ווגאר אוסי זאדה (Vugar Usi Zade), מנהל התפעול הראשי של Bitget. "העונה אנחנו משלבים את העולמות האלה כדי שהאוהדים לא רק יצפו: הם ניחשו, יסחרו, ובעצם ישתתפו בדרמה".

חורחה דה לה וגה (Jorge de la Vega), מנכ"ל LALIGA, הוסיף: "יחד עם Bitget, אנו ממשיכים לחזק את הקשר הגלובלי שלנו עם האוהדים, ונמשיך לפתח יוזמות המשפרות את החוויה של אוהדי LALIGA ברחבי העולם".

משתמשים ואוהדים צריכים לצפות לדף נחיתה חדש לגמרי, הבחירה לתחזיות, מבצעים ותגמולים בלעדיים בנושא LALIGA. בינתיים, עיינו בהצעות חיות דרך מרכז התגמולים שלנו. העונה רק מתחילה, והמגרש תמיד פתוח להחלפת המהלכים הנועזים האלה, באמצעות Bitget.

למידע נוסף על Bitget x LALIGA , בקרו בדף הנחיתה שלנו כאן .

