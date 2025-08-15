Bitget Memulakan Musim Baharu LALIGA 2025/26 dengan Kempen Rasmi Bertemakan “Back in Play, Bitget Way”

VICTORIA, Seychelles, Aug. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, sebuah bursa mata wang kripto dan syarikat Web3 yang terkemuka di dunia, kembali beraksi bersama LALIGA untuk musim baharu dengan slogan: Back in Play, Bitget Way. Ia bukan sekadar jaringan gol, tetapi tentang langkah bijak ketika dunia kripto bertemu dengan sukan dan peminat menjadi sebahagian daripada aksi.

Musim lalu membuka tirai dengan iklan TV Raphinha dan kempen viral “Your Team, Your Skin”, yang membolehkan peminat berdagang dengan penuh bangga sambil menyokong pasukan kegemaran mereka. Bitget terus mencipta impak besar di pelbagai rantau, daripada akses eksklusif ke skybox VIP dan lawatan belakang tabir di Madrid, hinggalah ke sesi pertemuan khas bersama duta LALIGA di Buenos Aires, Jakarta, Moscow, Greece dan Singapura. Semua ini merupakan pengalaman yang tidak ternilai, termasuk peluang bertemu legenda bola sepak dan aktiviti eksklusif bertaraf bintang yang benar-benar merapatkan komuniti kripto dan bola sepak seperti tidak pernah berlaku sebelum ini.

Kini, semangat itu kembali dengan cabaran ramalan hari perlawanan dan kempen dagangan yang bukan sahaja menghargai semangat terhadap pasukan, tetapi juga ketepatan dalam meramalkan skor perlawanan bagi pasukan terbesar dalam LALIGA. Para peminat di seluruh rantau dalam pasaran rakan kongsi akan menikmati pengalaman ini melalui acara tontonan bersama, pertandingan setempat serta iklan televisyen dan kempen diketuai pemain yang bersifat peribadi dan cukup mengasyikkan dalam semangat kesukanan.

“Bola sepak adalah bahasa yang disuarakan peminat dari tempat duduk stadium, manakala kripto berbicara melalui skrin. Namun, kedua-duanya berkisar tentang keterhubungan dan penyertaan,” kata Vugar Usi Zade, Ketua Pegawai Operasi Bitget. “Musim ini, kami menyatukan kedua-dua dunia ini agar peminat bukan sekadar menjadi penonton. Mereka turut serta dengan membuat ramalan, berdagang, dan benar-benar menyelami aksi yang berlaku.”

Jorge de la Vega, Pengarah Eksekutif LALIGA, menambah, “Bersama Bitget, kami terus memperkukuh hubungan global dengan para peminat dan akan terus merintis inisiatif yang mempertingkatkan pengalaman penyokong LALIGA di seluruh dunia.”

Para peminat dan pengguna patut teruja dengan laman utama baharu yang bakal menjadi destinasi utama untuk ramalan perlawanan, promosi dan ganjaran eksklusif bertemakan LALIGA. Sementara itu, terokai tawaran langsung melalui Pusat Ganjaran kami. Musim baru sahaja bermula dan padang sentiasa terbuka untuk anda membuat gerakan berani dalam dunia dagangan — inilah Cara Bitget.

Untuk ketahui lebih lanjut tentang Bitget x LALIGA, lawati laman utama kami di sini.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada tahun 2018, Bitget merupakan sebuah bursa mata wang kripto dan Web3 yang terkemuka di dunia. Memberikan perkhidmatan kepada lebih 120 juta pengguna di lebih 150 negara dan rantau, bursa Bitget komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui ciri perdagangan salinan perintisnya dan penyelesaian perdagangan lain. Bitget turut menawarkan akses secara masa nyata kepada harga Bitcoin, harga Ethereum serta harga mata wang kripto yang lain. Bitget Wallet merupakan dompet kripto tanpa jagaan terkemuka yang menyokong lebih daripada 130 rantai blok dan jutaan token. Ia menawarkan perdagangan berbilang rantaian, pertaruhan, pembayaran dan akses langsung kepada lebih daripada 20,000 DApp dengan pertukaran termaju serta cerapan pasaran yang disepadukan dalam satu platform tunggal. Bitget sedang memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Dalam dunia sukan permotoran, Bitget merupakan rakan eksklusif bursa mata wang kripto bagi MotoGP™, salah satu kejohanan paling mendebarkan di dunia.

