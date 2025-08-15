Fly Play hf.: Niðurstöður hluthafafundar

Hluthafafundur Fly Play hf. („Félagið“) var haldinn föstudaginn 15. ágúst 2025 kl. 16:00 (GMT) á skrifstofu félagsins að Suðurlandsbraut 14, 108 Reykjavík.

Meðfylgjandi eru tillögur stjórnar sem voru samþykktar á hluthafafundinum.


Viðhengi


Attachments

Fly Play hf. - Niðurstöður hluthafafundar

