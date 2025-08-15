La CAJO ordonne la suspension immédiate des permis d’alcool de Longtooth Beverage Company après que le propriétaire a été accusé de trafic de cocaïne et d’autres drogues

TORONTO, 15 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) a pris des mesures pour suspendre immédiatement le permis de Longtooth Beverage Company, située au 429, rue West Front, à Stirling, en Ontario. Cette action fait suite aux accusations portées par la Police provinciale de l’Ontario contre Lucas Ferrill, propriétaire unique de Longtooth, pour son rôle présumé dans une opération de trafic de drogue.

Les accusations portées contre M. Ferrill comprennent la possession dans le but d’en faire le trafic de cocaïne, de psilocybine et de LSD, ainsi que la possession de produits de la criminalité de plus de 5 000,00 $. En vertu de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools, le registrateur peut émettre une ordonnance pour suspendre immédiatement un permis d’alcool s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt public.

Longtooth Beverage Company détient une licence pour brasser de la bière et des avenants lui permettant d’exploiter un magasin de détail et de vendre et de servir de la bière sur place. Les actions alléguées sont incompatibles avec l’intégrité et l’honnêteté requises d’un titulaire de licence de la CAJO et posent un risque important pour la sécurité publique.

La CAJO a émis une ordonnance pour suspendre immédiatement le permis de l’entreprise à compter du 14 août 2025.

CITATIONS

« La priorité absolue de la CAJO est de protéger l’intérêt public et de veiller à ce que tous les secteurs réglementés fonctionnent avec honnêteté et intégrité. Le trafic de drogues illicites mine directement la sécurité publique et la CAJO continuera de travailler avec ses partenaires de l’application de la loi pour lutter contre les activités criminelles partout où elles sont identifiées.

- Dre Karin Schnarr, registrateure et PDG, CAJO



RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

La suspension effectuée par la CAJO a été ordonnée en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools (L.O. 2019, chap. 15, annexe 22), qui permet au registrateur de suspendre un permis lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt public.

Un établissement qui a reçu une ordonnance de suspension immédiate a le droit d’interjeter appel de l’action du registrateur dans les 15 jours devant le Tribunal d’appel en matière de permis (TAMP), un tribunal décisionnel qui fait partie de Tribunaux décisionnels Ontario et qui est indépendant de la CAJO.

RENSEIGNEMENTS POUR LES MÉDIAS

media@agco.ca

À PROPOS DE LA CAJO

La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) est un organisme de réglementation provincial de l’Ontario qui relève du ministère du Procureur général. Il s’agit d’une société régie par la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario.