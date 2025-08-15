Patton relanza codificadores y decodificadores Dante AV con códec Colibri a precios reducidos

La nueva versión del gateway de audio y video sobre IP FiberPlex FPX6000 DanteAV de Patton ofrece el precio más bajo del mercado hasta la fecha, el códec Colibri y una interoperabilidad mejorada.
GAITHERSBURG, Maryland, Aug. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Patton, líder mundial en comunicaciones unificadas, ProAV y productos de transmisión de medios, anuncia una nueva versión de software para la serie FiberPlex FPX6000 AVoIP Gateway que se ofrece a mitad de precio.
Los gateways AVoIP de Patton son fáciles de instalar y usar. El controlador Dante hace que el enrutamiento, control y monitoreo del tráfico de audio/video sea tan simple como presionar un botón.
En agosto de 2021, Patton fue el primer adoptante y el primero en lanzar al mercado productos Dante AV. Ahora, Patton se complace en anunciar que ha reducido a la mitad el precio de su FPX6000 AVoIP Gateway, mientras que agrega actualizaciones de software compatibles con el firmware más reciente de Colibri.
Colibri es el códec de video más nuevo de Audinate desarrollado específicamente para la distribución AV-sobre-IP. Colibri ofrece calidad visualmente sin pérdidas y baja latencia de subcuadro. El Patton FPX6000 ahora interopera con todos los productos Dante AV Ultra que soportan el códec Colibri, incluyendo dispositivos de Bolin, Aja Video, Adtechno, Yuan, Minnray y PTZ Optics.
Interoperabilidad El FPX6000 también interoperará con Dante Audio de los productos Dante AV-A y Dante AV-H. A finales de este año, una actualización de software de Audinate para Dante AV-H permitirá la transcodificación de video entre Dante AV Ultra y Dante AV-H.
4K. La tecnología Dante AV integra audio y vídeo 4K de alta calidad para transmisión a través de redes IP de 1 Gbps con prácticamente cero latencias. El FPX6000 de Patton es compatible con 4K60p 4:4:4.
Fácil. Los gateways AVoIP de Patton son fáciles de instalar y usar. El controlador Dante hace que el enrutamiento, control y monitoreo del tráfico de audio/video y los puntos finales sea tan simple como presionar un botón. El FPX6000 de Patton también es compatible con Dante Studio, Dante Domain Manager y Dante Director.
Canales. Los gateways Patton FPX6000 facilitan la inserción de 8 canales de audio (transmisión o recepción), más un canal de video con cifrado HDCP, en una infraestructura Ethernet existente. La solución Patton elimina los problemas de rendimiento y las dificultades de gestión anteriormente relacionadas con Audio/Video-over-IP.
Sincronización. Al proporcionar un reloj de red único para todo el sistema, la sincronización de audio y video de Dante elimina los problemas de alineación, reduciendo la distorsión armónica y el ruido de fase causado por la fluctuación (jitter). Dante AV es compatible con redes mixtas de audio-vídeo-datos, garantizando que los medios de transmisión tengan ancho de banda suficiente, incluso en una red Ethernet empresarial estándar de un gigabit.
Conexiones. Además de ofrecer audio y video de alto rendimiento, el FPX6000 presenta un conjunto de opciones de conectividad periférica conveniente y de vanguardia, que incluyen USB 2.0 y USB OTG para teclado y ratón, infrarrojo para controles remotos, incluso señales en serie para el control PTZ.
Para más información acerca del gateway de audio y video sobre IP FiberPlex FPX6000 DanteAV, visite www.patton.com/fpx6000
En noticias relacionadas, Patton recientemente presentó su teléfono SIP ultraseguro de segunda generación, de grado comercial, fabricado en Estados Unidos y con cumplimiento mejorado de NG911 y certificación FIPS-140.
Acerca de Patton
Patton es un fabricante de renombre mundial en tecnología de redes y comunicaciones, que ofrece una amplia gama de soluciones que incluyen VoIP, extensión Ethernet, productos inalámbricos y de fibra óptica. Fundada en 1984 y con sede en Gaithersburg, Maryland, Patton cuenta con una sólida presencia global y una reputación por ofrecer soluciones confiables e innovadoras a una diversa base de clientes.
Contacto de Medios: Glendon Flowers | +1 301 975 1000 | press@patton.com
Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/56933678-a320-42d8-82ca-7e231e269401