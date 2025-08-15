Patton relance ses encodeurs et décodeurs Dante AV avec le codec Colibri à prix réduit

La nouvelle version de la passerelle audio/vidéo sur IP DanteAV FiberPlex FPX6000 de Patton est proposée à un prix bas inédit sur le marché et bénéficie du codec Colibri, ainsi que d’une interopérabilité améliorée.

GAITHERSBURG, Maryland, 15 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Patton, leader mondial des produits de communications unifiées, d’audiovisuel professionnel et de diffusion multimédia, propose une nouvelle version logicielle de la gamme de passerelles AVoIP FiberPlex FPX6000, à moitié prix.

Passerelle AVoIP FiberPlex FPX6000

Les passerelles AVoIP de Patton sont faciles à installer et à utiliser. Le contrôleur Dante simplifie le routage, le contrôle et la surveillance du trafic audio/vidéo, d’une simple pression sur un bouton.

En août 2021, Patton a été le premier à adopter et le premier à commercialiser les produits Dante AV. Aujourd’hui , l’entreprise est heureuse d’annoncer la diminution de moitié du prix de sa passerelle AVoIP FPX6000, qui intègre des mises à jour logicielles compatibles avec le dernier firmware Colibri.

Colibri est le tout nouveau codec vidéo d’Audinate, développé spécifiquement pour la distribution AV sur IP. Colibri offre une qualité visuelle sans perte et une faible latence de sous-trame. La passerelle Patton FPX6000 est désormais compatible avec tous les produits Dante AV Ultra prenant en charge le codec Colibri, notamment les appareils de Bolin, AJA Video, Adtechno, Yuan, Minnray et PTZ Optics.

Interopérabilité. La passerelle FPX6000 sera également compatible avec Dante Audio pour les produits Dante AV-A et Dante AV-H. Plus tard cette année, une mise à jour logicielle d’Audinate pour Dante AV-H permettra le transcodage vidéo entre Dante AV Ultra et Dante AV-H.

4K. La technologie Dante AV intègre un son et une résolution 4K de haute qualité, permettant une transmission sur des réseaux IP à 1 Gbit/s avec une latence quasi nulle. La passerelle FPX6000 de Patton prend en charge le 4K60p 4:4:4.

Simplicité. Les passerelles AVoIP de Patton sont faciles à installer et à utiliser. Le contrôleur Dante simplifie le routage, le contrôle et la surveillance du trafic audio/vidéo et des terminaux, d’une simple pression d’un bouton. La passerelle FPX6000 de Patton sera également compatible avec Dante Studio, Dante Domain Manager et Dante Director.

Canaux. Les passerelles FPX6000 de Patton permettent d’insérer 8 canaux audio (transmission ou réception) et un canal vidéo avec chiffrement HDCP dans une dorsale Ethernet existante. La solution de Patton élimine les problèmes de performances et les difficultés de gestion autrefois associés à l’audio/vidéo sur IP.

Synchronisation. En fournissant une horloge réseau unique pour l’ensemble du système, la synchronisation audio et vidéo de Dante élimine les problèmes d’alignement, réduisant ainsi la distorsion harmonique et le bruit de phase causés par la gigue. Dante AV prend en charge les réseaux mixtes audio-vidéo-données, tout en garantissant une bande passante suffisante pour les médias de diffusion, même sur un réseau Ethernet Gigabit d’entreprise standard.

Connexions. Outre des performances audio et vidéo élevées, la passerelle FPX6000 offre un ensemble pratique et performant de connectivité périphérique, avec notamment des ports USB 2.0 et USB OTG pour le clavier et la souris, une connexion infrarouge pour les télécommandes et des signaux série pour le contrôle PTZ.

Pour en savoir plus à propos de la passerelle audio/vidéo sur IP DanteAV FiberPlex FPX6000 de Patton, allez sur www.patton.com/fpx6000

Par ailleurs, Patton a récemment dévoilé son téléphone SIP ultra-sécurisé FIPS-140 de deuxième génération, fabriqué aux États-Unis et de qualité commerciale, offrant une conformité NG911 améliorée.

À propos de Patton

Patton est un fabricant mondialement reconnu de technologies de réseau et de communication proposant une large gamme de solutions, notamment dans les domaines de la VoIP, de l’extension Ethernet, du sans-fil et de la fibre optique. Fondée en 1984 et basée à Gaithersburg, dans le Maryland, l’entreprise jouit d’une forte présence mondiale et est réputée pour ses solutions fiables et innovantes proposées à une clientèle diversifiée.

Contact médias : Glendon Flowers | +1 301 975 1000 | press@patton.com

