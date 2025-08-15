Patton 以超低優惠價重新推出搭載 Colibri 編解碼器的 Dante AV 編碼器及解碼器

Patton 全新發佈的 FiberPlex FPX6000 DanteAV Audio/Video-over-IP Gateway 集史上最低市場定價、Colibri 編解碼器及強化互通性於一身。

馬裡蘭州蓋瑟斯堡, Aug. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 統一通訊、專業影音及媒體廣播產品的全球領導者 Patton 宣佈以半價提供 FiberPlex FPX6000 AVoIP Gateway 系列的全新軟件版本。

FiberPlex FPX6000 AVoIP Gateway

Patton 的 AVoIP 閘道器安裝簡便、操作容易。 Dante 控制器讓影音流的路由、控制和監控簡化如一鍵操作。

2021 年 8 月，Patton 成為 Dante AV 產品的首間採用商，並且首次在市場推出。 如今 ，Patton 欣然宣佈其 FPX6000 AVoIP Gateway 價格減半，同時加入支援最新 Colibri 固件的軟件更新。

Colibri 是 Audinate 專為 IP 影音傳輸而開發的最新影片編解碼器。 Colibri 實現視覺無損質素及低子幀延遲。 Patton FPX6000 現可與所有支援 Colibri 編解碼器的 Dante AV Ultra 產品互通，包括 Bolin、AJA Video、Adtechno、Yuan、Minnray 及 PTZ Optics 的裝置。

流暢互通。此外，FPX6000 將可與 Dante AV-A 和 Dante AV-H 產品的 Dante Audio 互通操作。 今年稍後時間，Audinate 將發佈 Dante AV-H 軟件更新，啟用 Dante AV Ultra 和 Dante AV-H 的影片轉碼功能。

4K。Dante AV 技術整合優質音訊和 4K 影片，透過 1-Gbps IP 網絡傳輸，近乎零延遲。 Patton 的 FPX6000 支援 4K60p 4:4:4。

輕鬆簡便。Patton 的 AVoIP 閘道器安裝簡便、操作容易。 Dante 控制器讓影音流及端點的路由、控制和監控簡化如一鍵操作。 Patton 的 FPX6000 亦可與 Dante Studio、Dante Domain Manager 及 Dante Director 配合操作。

絕佳通道。Patton FPX6000 閘道器可輕鬆將 8 聲道音訊（傳輸或接收）及 HDCP 加密影片通道整合至現有以太網骨幹。 Patton 解決方案消除以往與 IP 影音傳輸相關的效能問題及管理難題。

保持同步。Dante 為整個系統提供單一網絡時鐘，其影音同步功能可消除校正問題，降低由抖動所導致的諧波失真及相位雜訊。 Dante AV 支援混合影音數據網絡，在標準企業級千兆以太網絡中亦能確保廣播媒體擁有充足頻寬。

緊密連繫。除了高效能影音外，FPX6000 配備先進周邊連接選項，包括鍵盤及滑鼠所用的 USB 2.0 和 USB OTG、遙控器紅外線介面，甚至 PTZ 控制的序列訊號埠。

如欲進一步了解 FiberPlex FPX6000 DanteAV Audio/Video-over-IP Gateway 的資料，請瀏覽 www.patton.com/fpx6000

相關消息：Patton 近日發佈第二代美國製商用級別 FIPS-140 超安全 SIP 電話，提升 NG911 的合規程度。

關於 Patton

Patton 是享譽國際的網絡與通訊設備製造商，多元解決方案涵蓋 VoIP、以太網擴展、無線通訊及光纖產品。 Patton 成立於 1984 年，總部位於馬利蘭州蓋瑟斯堡，在全球擁有強大的影響力，以向多元客戶群提供可靠創新的解決方案而聞名。

