MADD Canada rend hommage aux victimes lors d'une cérémonie au monument commémoratif du Manitoba

WEST ST. PAUL, Manitoba, 16 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, MADD Canada organise une cérémonie pour rendre hommage aux victimes qui ont perdu la vie et à celles qui ont été blessées à la suite de collisions liées à l'alcool, au cannabis et/ou à d'autres drogues. La cérémonie aura lieu au monument commémoratif de MADD Canada au Manitoba, situé à West St. Paul, dans le cimetière et salon funéraire Glen Eden. Sur le monument sont gravés les noms de 86 victimes et aucun nouveau nom n'a été ajouté cette année.

« Chaque année, des centaines de Canadiennes et de Canadiens sont tués et des milliers d'autres sont blessés dans des collisions liées à l'alcool, au cannabis et/ou à la drogue », a déclaré Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada, dont la mère, Beryl, a été tuée par un conducteur aux capacités affaiblies en 1999. « Ce monument n'est pas seulement un lieu commémoratif, mais aussi un puissant appel à l'action, afin de continuer à œuvrer pour un monde sans conduite avec capacités affaiblies. »

Les familles, les amis, les membres de la communauté et des invités d’honneur assisteront à la cérémonie aujourd'hui, notamment l'honorable Matt Wiebe, ministre de la Justice et procureur général; Tanya Hansen Pratt, Présidente nationale de MADD Canada; Trevor Ens, Président de MADD Winnipeg et Sgt Richard Janzen de la Gendarmerie royale du Canada.

Au cours de la cérémonie, les noms des victimes seront lus et des chandelles seront allumées en leur mémoire. Les invités se rendront ensuite au monument et y déposeront des fleurs dans un moment de recueillement.

Depuis 2009, MADD Canada a érigé des monuments commémoratifs pour les victimes de la conduite avec capacités affaiblies au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, au Québec et en Ontario. Chaque année, des cérémonies sont organisées pour dévoiler les nouveaux noms ajoutés aux monuments et rendre hommage à toutes les victimes. Le monument de l'Île-du-Prince-Édouard sera bientôt dévoilé, et nous travaillons également à la mise en place d'un monument similaire en Colombie-Britannique.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime violent. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca