Le Syndicat des Métallos condamne l'ingérence du gouvernement fédéral dans la négociation des agent.e.s de bord d’Air Canada

TORONTO, 16 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le directeur national du Syndicat des Métallos, Marty Warren, a fait la déclaration suivante sur la décision du gouvernement fédéral d'intervenir dans le conflit de travail entre Air Canada et ses agents de bord :

« En intervenant pour mettre fin à ces négociations et forcer leur retour au travail, le gouvernement fédéral prive les agent.e.s de bord de leur droit constitutionnel de négocier collectivement et, si nécessaire, d'exercer des moyens de pression. Il s'agit là d'une grave atteinte aux droits des travailleuses et des travailleurs, qui crée un dangereux précédent qui devrait inquiéter toutes les travailleuses et tous les travailleurs du Canada.

Nous avons déjà vu cette situation auparavant avec les mécanicien.ne.s de WestJet, les travailleurs et travailleuses du CN et de CPKC, ainsi que ceux et celles de Postes Canada et cela se termine toujours de la même manière : des règlements tardifs, des employeurs encouragés à exiger des concessions et des résultats négatifs pour les travailleurs et travailleuses. Les meilleures ententes sont conclues à la table de négociation et non par l'entremise d'ingérences politiques qui affaiblissent la voix des travailleurs et travailleuses.

Les agent.e.s de bord ont négocié de bonne foi, afin de répondre à de graves préoccupations concernant leurs salaires, leurs horaires, leurs heures de travail non rémunérées et leurs conditions de travail. Ils méritent d'avoir la possibilité de parvenir à une entente équitable et négociée, sans que le gouvernement n'intervienne pour faire pencher la balance en faveur de l'employeur. Nous sommes solidaires des agent.e.s de bord membres du SCFP dans leur lutte pour le respect, des conditions de travail justes et une convention collective équitable.

La décision d'Ottawa de compromettre le processus de négociation constitue une atteinte inacceptable au droit à la libre négociation collective. Cette décision affaiblit non seulement ces travailleuses et travailleurs, mais aussi celles et ceux qui dépendent de négociations équitables pour protéger leur emploi et leurs conditions de travail. »

À propos du Syndicat des Métallos

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques du Canada et constitue le plus grand syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et dans les Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d’adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide réputation à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et des rémunérations plus équitables – y compris de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bons régimes de retraite.

