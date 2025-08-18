OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
18 August 2025
LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459
OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares
The Company announces that on 15 August 2025 it had purchased a total of 89,492 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.
|London Stock Exchange
|CBOE BXE
|CBOE CXE
|Number of ordinary shares purchased
|89,492
|-
|-
|Highest price paid (per ordinary share)
|561.00p
|-
|-
|Lowest price paid (per ordinary share)
|551.00p
|-
|-
|Volume weighted average price paid (per ordinary share)
|555.56p
|-
|-
The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 363,253,364 ordinary shares.
No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 363,253,364.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
Schedule of Purchases – Individual Transactions
|Issuer Name
|OSB GROUP PLC
|LEI
|213800ZBKL9BHSL2K459
|ISIN
|GB00BLDRH360
|Intermediary Name
|Citigroup Global Markets Limited
|Intermediary Code
|SBILGB2L
|Timezone
|GMT+1
|Currency
|GBP
|Transaction Date
|Trade Time
|Currency
|Volume
|Price
|Trading Venue
|Transaction ID
|15-08-2025
|16:27:15
|GBp
|66
|552.00
|XLON
|xHaNrCROKpA
|15-08-2025
|16:27:15
|GBp
|96
|552.00
|XLON
|xHaNrCROKpC
|15-08-2025
|16:27:15
|GBp
|160
|552.00
|XLON
|xHaNrCROKpE
|15-08-2025
|16:26:55
|GBp
|150
|552.00
|XLON
|xHaNrCROK0P
|15-08-2025
|16:26:55
|GBp
|106
|552.00
|XLON
|xHaNrCROK0R
|15-08-2025
|16:26:55
|GBp
|88
|552.00
|XLON
|xHaNrCROK0T
|15-08-2025
|16:26:55
|GBp
|43
|552.00
|XLON
|xHaNrCROK0V
|15-08-2025
|16:26:45
|GBp
|88
|552.00
|XLON
|xHaNrCROKCh
|15-08-2025
|16:26:45
|GBp
|114
|552.00
|XLON
|xHaNrCROKCj
|15-08-2025
|16:26:34
|GBp
|142
|552.00
|XLON
|xHaNrCROKK1
|15-08-2025
|16:26:34
|GBp
|71
|552.00
|XLON
|xHaNrCROKK3
|15-08-2025
|16:26:26
|GBp
|188
|552.00
|XLON
|xHaNrCROKJW
|15-08-2025
|16:26:26
|GBp
|538
|552.00
|XLON
|xHaNrCROKJg
|15-08-2025
|16:26:26
|GBp
|306
|552.00
|XLON
|xHaNrCROKJm
|15-08-2025
|16:26:26
|GBp
|110
|552.00
|XLON
|xHaNrCROKJo
|15-08-2025
|16:26:26
|GBp
|93
|552.00
|XLON
|xHaNrCROKJu
|15-08-2025
|16:26:26
|GBp
|736
|552.00
|XLON
|xHaNrCROKJw
|15-08-2025
|16:26:26
|GBp
|2,517
|552.00
|XLON
|xHaNrCROKJ7
|15-08-2025
|16:26:26
|GBp
|60
|552.50
|XLON
|xHaNrCROKJD
|15-08-2025
|16:26:26
|GBp
|736
|552.50
|XLON
|xHaNrCROKJH
|15-08-2025
|16:21:36
|GBp
|1,211
|552.50
|XLON
|xHaNrCROGyv
|15-08-2025
|16:20:36
|GBp
|242
|552.50
|XLON
|xHaNrCROHg1
|15-08-2025
|16:19:36
|GBp
|379
|552.50
|XLON
|xHaNrCROUlE
|15-08-2025
|16:19:33
|GBp
|493
|552.50
|XLON
|xHaNrCROUgh
|15-08-2025
|16:19:31
|GBp
|188
|553.00
|XLON
|xHaNrCROUqg
|15-08-2025
|16:14:43
|GBp
|3
|552.00
|XLON
|xHaNrCROQBj
|15-08-2025
|16:14:43
|GBp
|126
|552.00
|XLON
|xHaNrCROQBl
|15-08-2025
|16:14:43
|GBp
|342
|552.00
|XLON
|xHaNrCROQBn
|15-08-2025
|16:14:33
|GBp
|862
|552.00
|XLON
|xHaNrCROQTf
|15-08-2025
|16:14:33
|GBp
|91
|552.00
|XLON
|xHaNrCROQTh
|15-08-2025
|16:13:31
|GBp
|242
|552.00
|XLON
|xHaNrCRORM2
|15-08-2025
|16:13:31
|GBp
|152
|552.00
|XLON
|xHaNrCRORHf
|15-08-2025
|16:13:31
|GBp
|1,654
|552.00
|XLON
|xHaNrCRORHh
|15-08-2025
|16:13:13
|GBp
|213
|552.50
|XLON
|xHaNrCROOXz
|15-08-2025
|16:12:51
|GBp
|210
|552.50
|XLON
|xHaNrCROOvG
|15-08-2025
|16:12:29
|GBp
|208
|552.50
|XLON
|xHaNrCROOA5
|15-08-2025
|16:12:07
|GBp
|9
|552.50
|XLON
|xHaNrCROPWW
|15-08-2025
|16:12:07
|GBp
|254
|552.50
|XLON
|xHaNrCROPWY
|15-08-2025
|16:09:41
|GBp
|513
|553.00
|XLON
|xHaNrCRO7AA
|15-08-2025
|16:09:41
|GBp
|1,885
|552.50
|XLON
|xHaNrCRO7AH
|15-08-2025
|16:09:33
|GBp
|253
|553.50
|XLON
|xHaNrCRO7Po
|15-08-2025
|16:09:33
|GBp
|65
|553.50
|XLON
|xHaNrCRO7Pq
|15-08-2025
|16:09:33
|GBp
|300
|553.50
|XLON
|xHaNrCRO7Ps
|15-08-2025
|16:09:33
|GBp
|395
|553.50
|XLON
|xHaNrCRO7Pu
|15-08-2025
|16:09:33
|GBp
|410
|553.50
|XLON
|xHaNrCRO7Pw
|15-08-2025
|16:09:33
|GBp
|570
|553.50
|XLON
|xHaNrCRO7Py
|15-08-2025
|16:06:51
|GBp
|187
|553.00
|XLON
|xHaNrCRO3dG
|15-08-2025
|16:06:51
|GBp
|19
|553.00
|XLON
|xHaNrCRO3dI
|15-08-2025
|16:06:51
|GBp
|696
|553.00
|XLON
|xHaNrCRO3dM
|15-08-2025
|16:06:51
|GBp
|105
|553.00
|XLON
|xHaNrCRO3dO
|15-08-2025
|16:02:26
|GBp
|319
|552.50
|XLON
|xHaNrCROETN
|15-08-2025
|16:02:03
|GBp
|407
|552.50
|XLON
|xHaNrCROFsJ
|15-08-2025
|16:01:40
|GBp
|195
|552.50
|XLON
|xHaNrCROF1M
|15-08-2025
|16:01:27
|GBp
|319
|552.50
|XLON
|xHaNrCROFAM
|15-08-2025
|16:01:27
|GBp
|412
|552.50
|XLON
|xHaNrCROFLX
|15-08-2025
|16:01:27
|GBp
|395
|552.50
|XLON
|xHaNrCROFKt
|15-08-2025
|16:00:00
|GBp
|532
|551.50
|XLON
|xHaNrCRODzc
|15-08-2025
|16:00:00
|GBp
|1,066
|551.50
|XLON
|xHaNrCRODze
|15-08-2025
|16:00:00
|GBp
|61
|551.50
|XLON
|xHaNrCRODzg
|15-08-2025
|16:00:00
|GBp
|440
|551.50
|XLON
|xHaNrCRODzi
|15-08-2025
|16:00:00
|GBp
|200
|551.50
|XLON
|xHaNrCRODz3
|15-08-2025
|16:00:00
|GBp
|89
|551.00
|XLON
|xHaNrCRODyf
|15-08-2025
|15:51:25
|GBp
|246
|551.50
|XLON
|xHaNrCRPoei
|15-08-2025
|15:51:25
|GBp
|569
|551.50
|XLON
|xHaNrCRPoek
|15-08-2025
|15:51:25
|GBp
|1,860
|552.00
|XLON
|xHaNrCRPoet
|15-08-2025
|15:51:13
|GBp
|99
|552.50
|XLON
|xHaNrCRPoyF
|15-08-2025
|15:51:13
|GBp
|68
|552.50
|XLON
|xHaNrCRPoyH
|15-08-2025
|15:51:13
|GBp
|52
|552.50
|XLON
|xHaNrCRPoyJ
|15-08-2025
|15:50:51
|GBp
|216
|552.50
|XLON
|xHaNrCRPoSA
|15-08-2025
|15:50:29
|GBp
|204
|552.50
|XLON
|xHaNrCRPptx
|15-08-2025
|15:50:07
|GBp
|235
|552.50
|XLON
|xHaNrCRPpCE
|15-08-2025
|15:49:34
|GBp
|197
|552.50
|XLON
|xHaNrCRPmnR
|15-08-2025
|15:49:12
|GBp
|219
|552.50
|XLON
|xHaNrCRPmLt
|15-08-2025
|15:48:50
|GBp
|206
|552.50
|XLON
|xHaNrCRPng8
|15-08-2025
|15:48:28
|GBp
|195
|552.50
|XLON
|xHaNrCRPn2q
|15-08-2025
|15:48:06
|GBp
|201
|552.50
|XLON
|xHaNrCRPnQK
|15-08-2025
|15:47:33
|GBp
|214
|552.50
|XLON
|xHaNrCRP@CL
|15-08-2025
|15:47:00
|GBp
|201
|552.50
|XLON
|xHaNrCRP$ph
|15-08-2025
|15:46:27
|GBp
|207
|552.50
|XLON
|xHaNrCRP$I7
|15-08-2025
|15:45:54
|GBp
|229
|552.50
|XLON
|xHaNrCRPy5p
|15-08-2025
|15:45:22
|GBp
|373
|552.50
|XLON
|xHaNrCRPzdb
|15-08-2025
|15:45:22
|GBp
|383
|552.50
|XLON
|xHaNrCRPzdC
|15-08-2025
|15:45:21
|GBp
|376
|552.50
|XLON
|xHaNrCRPzci
|15-08-2025
|15:45:21
|GBp
|379
|552.50
|XLON
|xHaNrCRPzcz
|15-08-2025
|15:45:21
|GBp
|376
|552.50
|XLON
|xHaNrCRPzc3
|15-08-2025
|15:45:21
|GBp
|331
|552.50
|XLON
|xHaNrCRPzcC
|15-08-2025
|15:45:21
|GBp
|144
|552.50
|XLON
|xHaNrCRPzcE
|15-08-2025
|15:45:21
|GBp
|1,108
|552.50
|XLON
|xHaNrCRPzXu
|15-08-2025
|15:36:44
|GBp
|126
|552.00
|XLON
|xHaNrCRPbGv
|15-08-2025
|15:36:22
|GBp
|53
|552.00
|XLON
|xHaNrCRPYf3
|15-08-2025
|15:36:22
|GBp
|149
|552.00
|XLON
|xHaNrCRPYf5
|15-08-2025
|15:36:00
|GBp
|27
|552.00
|XLON
|xHaNrCRPYEF
|15-08-2025
|15:36:00
|GBp
|180
|552.00
|XLON
|xHaNrCRPYEH
|15-08-2025
|15:35:38
|GBp
|138
|552.00
|XLON
|xHaNrCRPZaw
|15-08-2025
|15:35:38
|GBp
|69
|552.00
|XLON
|xHaNrCRPZay
|15-08-2025
|15:35:16
|GBp
|237
|552.00
|XLON
|xHaNrCRPZms
|15-08-2025
|15:34:43
|GBp
|128
|552.00
|XLON
|xHaNrCRPZQ$
|15-08-2025
|15:34:43
|GBp
|73
|552.00
|XLON
|xHaNrCRPZQ1
|15-08-2025
|15:34:43
|GBp
|6
|552.00
|XLON
|xHaNrCRPZQ3
|15-08-2025
|15:34:21
|GBp
|208
|552.00
|XLON
|xHaNrCRPWq2
|15-08-2025
|15:33:59
|GBp
|235
|552.00
|XLON
|xHaNrCRPWNt
|15-08-2025
|15:25:38
|GBp
|683
|551.00
|XLON
|xHaNrCRPMaa
|15-08-2025
|15:24:38
|GBp
|1,872
|551.50
|XLON
|xHaNrCRPNhu
|15-08-2025
|15:24:38
|GBp
|188
|552.00
|XLON
|xHaNrCRPNh$
|15-08-2025
|15:23:54
|GBp
|71
|552.50
|XLON
|xHaNrCRPKZd
|15-08-2025
|15:23:54
|GBp
|70
|552.50
|XLON
|xHaNrCRPKZf
|15-08-2025
|15:23:54
|GBp
|65
|552.50
|XLON
|xHaNrCRPKZh
|15-08-2025
|15:23:10
|GBp
|218
|552.50
|XLON
|xHaNrCRPKIi
|15-08-2025
|15:17:34
|GBp
|1,185
|552.00
|XLON
|xHaNrCRPV$0
|15-08-2025
|15:17:34
|GBp
|331
|552.00
|XLON
|xHaNrCRPV$2
|15-08-2025
|15:12:53
|GBp
|339
|552.50
|XLON
|xHaNrCRPPle
|15-08-2025
|15:12:22
|GBp
|358
|552.50
|XLON
|xHaNrCRPPBO
|15-08-2025
|15:11:54
|GBp
|1,094
|553.00
|XLON
|xHaNrCRP6yM
|15-08-2025
|15:10:28
|GBp
|280
|553.50
|XLON
|xHaNrCRP4ZI
|15-08-2025
|15:08:57
|GBp
|1,444
|553.50
|XLON
|xHaNrCRP5MK
|15-08-2025
|15:08:57
|GBp
|61
|553.50
|XLON
|xHaNrCRP5MM
|15-08-2025
|15:07:26
|GBp
|547
|554.00
|XLON
|xHaNrCRP3@x
|15-08-2025
|15:07:26
|GBp
|576
|554.00
|XLON
|xHaNrCRP3@z
|15-08-2025
|15:07:24
|GBp
|164
|554.50
|XLON
|xHaNrCRP3uu
|15-08-2025
|15:07:24
|GBp
|78
|554.50
|XLON
|xHaNrCRP3uw
|15-08-2025
|15:06:51
|GBp
|197
|554.50
|XLON
|xHaNrCRP0hF
|15-08-2025
|15:06:34
|GBp
|156
|554.50
|XLON
|xHaNrCRP023
|15-08-2025
|15:06:34
|GBp
|172
|554.50
|XLON
|xHaNrCRP02G
|15-08-2025
|15:06:34
|GBp
|192
|554.50
|XLON
|xHaNrCRP02I
|15-08-2025
|15:06:33
|GBp
|1,137
|554.50
|XLON
|xHaNrCRP0DC
|15-08-2025
|14:56:18
|GBp
|780
|555.00
|XLON
|xHaNrCRQrnL
|15-08-2025
|14:56:03
|GBp
|1,764
|555.50
|XLON
|xHaNrCRQr9H
|15-08-2025
|14:56:03
|GBp
|14
|555.50
|XLON
|xHaNrCRQr9J
|15-08-2025
|14:56:02
|GBp
|247
|555.50
|XLON
|xHaNrCRQrBh
|15-08-2025
|14:55:18
|GBp
|247
|555.50
|XLON
|xHaNrCRQo4j
|15-08-2025
|14:54:34
|GBp
|246
|555.50
|XLON
|xHaNrCRQp5K
|15-08-2025
|14:53:51
|GBp
|188
|555.50
|XLON
|xHaNrCRQmx4
|15-08-2025
|14:53:17
|GBp
|224
|555.50
|XLON
|xHaNrCRQnig
|15-08-2025
|14:52:33
|GBp
|145
|555.50
|XLON
|xHaNrCRQ@nj
|15-08-2025
|14:52:33
|GBp
|66
|555.50
|XLON
|xHaNrCRQ@nn
|15-08-2025
|14:51:49
|GBp
|198
|555.50
|XLON
|xHaNrCRQ$h8
|15-08-2025
|14:49:05
|GBp
|213
|555.50
|XLON
|xHaNrCRQxbs
|15-08-2025
|14:47:07
|GBp
|279
|555.50
|XLON
|xHaNrCRQv7d
|15-08-2025
|14:45:09
|GBp
|204
|555.50
|XLON
|xHaNrCRQakf
|15-08-2025
|14:45:09
|GBp
|12
|555.50
|XLON
|xHaNrCRQakj
|15-08-2025
|14:43:11
|GBp
|67
|555.50
|XLON
|xHaNrCRQY2s
|15-08-2025
|14:43:11
|GBp
|400
|555.50
|XLON
|xHaNrCRQY2w
|15-08-2025
|14:36:10
|GBp
|1,259
|555.00
|XLON
|xHaNrCRQhNp
|15-08-2025
|14:34:20
|GBp
|681
|555.50
|XLON
|xHaNrCRQMY8
|15-08-2025
|14:32:22
|GBp
|395
|555.50
|XLON
|xHaNrCRQKoz
|15-08-2025
|14:29:25
|GBp
|116
|555.50
|XLON
|xHaNrCRQGCL
|15-08-2025
|14:29:25
|GBp
|502
|555.50
|XLON
|xHaNrCRQGCN
|15-08-2025
|14:14:23
|GBp
|131
|555.50
|XLON
|xHaNrCRQ0i1
|15-08-2025
|14:14:23
|GBp
|527
|555.50
|XLON
|xHaNrCRQ0i3
|15-08-2025
|14:08:00
|GBp
|389
|556.00
|XLON
|xHaNrCRQArI
|15-08-2025
|14:00:21
|GBp
|446
|556.50
|XLON
|xHaNrCRRrg2
|15-08-2025
|14:00:20
|GBp
|659
|557.00
|XLON
|xHaNrCRRrqm
|15-08-2025
|13:55:40
|GBp
|1,064
|556.50
|XLON
|xHaNrCRRnpM
|15-08-2025
|13:55:00
|GBp
|297
|557.50
|XLON
|xHaNrCRR@ia
|15-08-2025
|13:51:04
|GBp
|212
|557.50
|XLON
|xHaNrCRRz8v
|15-08-2025
|13:51:04
|GBp
|57
|557.50
|XLON
|xHaNrCRRz8x
|15-08-2025
|13:46:09
|GBp
|229
|557.50
|XLON
|xHaNrCRRdBL
|15-08-2025
|13:29:59
|GBp
|661
|557.00
|XLON
|xHaNrCRRNdy
|15-08-2025
|13:25:25
|GBp
|728
|557.00
|XLON
|xHaNrCRRJec
|15-08-2025
|13:15:20
|GBp
|511
|557.50
|XLON
|xHaNrCRROgo
|15-08-2025
|13:15:20
|GBp
|99
|557.50
|XLON
|xHaNrCRROgq
|15-08-2025
|13:12:01
|GBp
|123
|557.50
|XLON
|xHaNrCRR7si
|15-08-2025
|13:10:19
|GBp
|366
|558.00
|XLON
|xHaNrCRR4Nf
|15-08-2025
|13:10:19
|GBp
|437
|558.00
|XLON
|xHaNrCRR4Nh
|15-08-2025
|12:59:05
|GBp
|538
|558.50
|XLON
|xHaNrCRRBtJ
|15-08-2025
|12:49:25
|GBp
|278
|559.00
|XLON
|xHaNrCRKmku
|15-08-2025
|12:46:31
|GBp
|79
|559.00
|XLON
|xHaNrCRK@wx
|15-08-2025
|12:46:30
|GBp
|162
|559.00
|XLON
|xHaNrCRK@5j
|15-08-2025
|12:46:30
|GBp
|140
|559.00
|XLON
|xHaNrCRK@5l
|15-08-2025
|12:36:21
|GBp
|206
|559.00
|XLON
|xHaNrCRKcEq
|15-08-2025
|12:33:18
|GBp
|375
|559.50
|XLON
|xHaNrCRKbbh
|15-08-2025
|12:32:19
|GBp
|485
|560.00
|XLON
|xHaNrCRKbLm
|15-08-2025
|12:27:13
|GBp
|633
|560.50
|XLON
|xHaNrCRKkeK
|15-08-2025
|12:27:13
|GBp
|468
|560.00
|XLON
|xHaNrCRKkeQ
|15-08-2025
|12:15:41
|GBp
|354
|560.50
|XLON
|xHaNrCRKNFm
|15-08-2025
|12:11:45
|GBp
|197
|560.50
|XLON
|xHaNrCRKI9f
|15-08-2025
|11:57:59
|GBp
|684
|560.00
|XLON
|xHaNrCRK6jG
|15-08-2025
|11:57:59
|GBp
|204
|560.50
|XLON
|xHaNrCRK6jR
|15-08-2025
|11:55:02
|GBp
|229
|560.50
|XLON
|xHaNrCRK40a
|15-08-2025
|11:48:09
|GBp
|30
|560.50
|XLON
|xHaNrCRK1Ti
|15-08-2025
|11:48:09
|GBp
|21
|560.50
|XLON
|xHaNrCRK1Tk
|15-08-2025
|11:48:09
|GBp
|335
|560.50
|XLON
|xHaNrCRK1Tm
|15-08-2025
|11:48:09
|GBp
|88
|560.50
|XLON
|xHaNrCRK1To
|15-08-2025
|11:45:12
|GBp
|291
|560.50
|XLON
|xHaNrCRKCgX
|15-08-2025
|11:41:00
|GBp
|316
|560.00
|XLON
|xHaNrCRKBLo
|15-08-2025
|11:33:22
|GBp
|319
|560.00
|XLON
|xHaNrCRLrHt
|15-08-2025
|11:33:22
|GBp
|90
|560.00
|XLON
|xHaNrCRLrHv
|15-08-2025
|11:33:22
|GBp
|22
|560.00
|XLON
|xHaNrCRLrHx
|15-08-2025
|11:33:22
|GBp
|674
|560.00
|XLON
|xHaNrCRLrHz
|15-08-2025
|11:20:00
|GBp
|367
|559.50
|XLON
|xHaNrCRLxPU
|15-08-2025
|11:13:44
|GBp
|282
|559.50
|XLON
|xHaNrCRLaJv
|15-08-2025
|11:12:45
|GBp
|200
|559.50
|XLON
|xHaNrCRLbEF
|15-08-2025
|11:07:33
|GBp
|351
|559.50
|XLON
|xHaNrCRLXL7
|15-08-2025
|11:06:34
|GBp
|600
|560.00
|XLON
|xHaNrCRLk6d
|15-08-2025
|11:06:34
|GBp
|273
|560.00
|XLON
|xHaNrCRLk6f
|15-08-2025
|11:06:34
|GBp
|26
|560.00
|XLON
|xHaNrCRLk6h
|15-08-2025
|11:06:34
|GBp
|360
|560.00
|XLON
|xHaNrCRLk6j
|15-08-2025
|11:06:34
|GBp
|147
|560.00
|XLON
|xHaNrCRLk6r
|15-08-2025
|11:06:34
|GBp
|300
|560.00
|XLON
|xHaNrCRLk6t
|15-08-2025
|11:06:34
|GBp
|443
|559.50
|XLON
|xHaNrCRLk6w
|15-08-2025
|10:53:05
|GBp
|289
|560.00
|XLON
|xHaNrCRLIiB
|15-08-2025
|10:53:05
|GBp
|16
|560.00
|XLON
|xHaNrCRLIiD
|15-08-2025
|10:52:06
|GBp
|193
|560.00
|XLON
|xHaNrCRLJi@
|15-08-2025
|10:51:07
|GBp
|83
|560.00
|XLON
|xHaNrCRLJQl
|15-08-2025
|10:51:07
|GBp
|228
|560.00
|XLON
|xHaNrCRLJQp
|15-08-2025
|10:50:08
|GBp
|36
|560.00
|XLON
|xHaNrCRLHZZ
|15-08-2025
|10:50:08
|GBp
|246
|560.00
|XLON
|xHaNrCRLHZa
|15-08-2025
|10:50:08
|GBp
|36
|560.00
|XLON
|xHaNrCRLHZe
|15-08-2025
|10:48:25
|GBp
|597
|560.00
|XLON
|xHaNrCRLUAD
|15-08-2025
|10:48:25
|GBp
|108
|560.00
|XLON
|xHaNrCRLUAJ
|15-08-2025
|10:48:25
|GBp
|132
|560.00
|XLON
|xHaNrCRLUAL
|15-08-2025
|10:48:25
|GBp
|132
|560.00
|XLON
|xHaNrCRLUAN
|15-08-2025
|10:48:11
|GBp
|533
|560.00
|XLON
|xHaNrCRLVXM
|15-08-2025
|10:48:11
|GBp
|168
|560.00
|XLON
|xHaNrCRLVXO
|15-08-2025
|10:48:03
|GBp
|302
|560.00
|XLON
|xHaNrCRLVgW
|15-08-2025
|10:48:03
|GBp
|141
|560.00
|XLON
|xHaNrCRLVhU
|15-08-2025
|10:47:56
|GBp
|365
|560.00
|XLON
|xHaNrCRLVn@
|15-08-2025
|10:47:56
|GBp
|30
|560.00
|XLON
|xHaNrCRLVn0
|15-08-2025
|10:47:56
|GBp
|443
|559.50
|XLON
|xHaNrCRLVn7
|15-08-2025
|10:36:19
|GBp
|274
|560.00
|XLON
|xHaNrCRL4jB
|15-08-2025
|10:34:05
|GBp
|292
|560.00
|XLON
|xHaNrCRL5D0
|15-08-2025
|10:34:05
|GBp
|39
|560.00
|XLON
|xHaNrCRL5D2
|15-08-2025
|10:34:01
|GBp
|265
|560.00
|XLON
|xHaNrCRL5BC
|15-08-2025
|10:34:01
|GBp
|178
|560.00
|XLON
|xHaNrCRL5BE
|15-08-2025
|10:26:17
|GBp
|154
|560.50
|XLON
|xHaNrCRLFtA
|15-08-2025
|10:26:17
|GBp
|261
|560.50
|XLON
|xHaNrCRLFtC
|15-08-2025
|10:21:32
|GBp
|497
|560.50
|XLON
|xHaNrCRLBsM
|15-08-2025
|10:17:25
|GBp
|704
|561.00
|XLON
|xHaNrCRMtkF
|15-08-2025
|10:13:45
|GBp
|607
|560.50
|XLON
|xHaNrCRMoMT
|15-08-2025
|10:13:45
|GBp
|13
|560.50
|XLON
|xHaNrCRMoMV
|15-08-2025
|10:10:48
|GBp
|442
|560.50
|XLON
|xHaNrCRMnrY
|15-08-2025
|10:08:50
|GBp
|259
|560.50
|XLON
|xHaNrCRM$j3
|15-08-2025
|10:06:52
|GBp
|234
|560.50
|XLON
|xHaNrCRMyIK
|15-08-2025
|10:04:54
|GBp
|50
|560.50
|XLON
|xHaNrCRMwD6
|15-08-2025
|10:04:54
|GBp
|178
|560.50
|XLON
|xHaNrCRMwDA
|15-08-2025
|10:02:56
|GBp
|232
|560.50
|XLON
|xHaNrCRMugp
|15-08-2025
|09:59:59
|GBp
|275
|560.50
|XLON
|xHaNrCRMcKV
|15-08-2025
|09:59:59
|GBp
|181
|560.50
|XLON
|xHaNrCRMcNX
|15-08-2025
|09:54:06
|GBp
|410
|560.00
|XLON
|xHaNrCRMWdi
|15-08-2025
|09:54:05
|GBp
|403
|560.50
|XLON
|xHaNrCRMWYr
|15-08-2025
|09:54:05
|GBp
|90
|560.50
|XLON
|xHaNrCRMWYt
|15-08-2025
|09:51:15
|GBp
|369
|560.50
|XLON
|xHaNrCRMkum
|15-08-2025
|09:51:15
|GBp
|443
|560.00
|XLON
|xHaNrCRMkus
|15-08-2025
|09:49:03
|GBp
|225
|560.50
|XLON
|xHaNrCRMizX
|15-08-2025
|09:48:59
|GBp
|443
|560.50
|XLON
|xHaNrCRMixv
|15-08-2025
|09:40:29
|GBp
|448
|560.50
|XLON
|xHaNrCRMNHx
|15-08-2025
|09:40:29
|GBp
|273
|560.50
|XLON
|xHaNrCRMNHz
|15-08-2025
|09:39:51
|GBp
|588
|560.00
|XLON
|xHaNrCRMK1i
|15-08-2025
|09:38:49
|GBp
|277
|559.50
|XLON
|xHaNrCRMLxS
|15-08-2025
|09:38:38
|GBp
|499
|560.00
|XLON
|xHaNrCRML3r
|15-08-2025
|09:38:37
|GBp
|188
|560.00
|XLON
|xHaNrCRML3x
|15-08-2025
|09:38:21
|GBp
|395
|560.00
|XLON
|xHaNrCRMLTV
|15-08-2025
|09:35:44
|GBp
|717
|559.50
|XLON
|xHaNrCRMGnh
|15-08-2025
|09:34:19
|GBp
|35
|560.00
|XLON
|xHaNrCRMHvW
|15-08-2025
|09:34:19
|GBp
|612
|560.00
|XLON
|xHaNrCRMHvY
|15-08-2025
|09:31:39
|GBp
|250
|560.50
|XLON
|xHaNrCRMV6a
|15-08-2025
|09:31:39
|GBp
|244
|560.50
|XLON
|xHaNrCRMV6c
|15-08-2025
|09:31:39
|GBp
|419
|560.50
|XLON
|xHaNrCRMV6e
|15-08-2025
|09:31:39
|GBp
|262
|560.50
|XLON
|xHaNrCRMV6Y
|15-08-2025
|09:31:39
|GBp
|281
|560.50
|XLON
|xHaNrCRMV6k
|15-08-2025
|09:31:39
|GBp
|443
|560.00
|XLON
|xHaNrCRMV6q
|15-08-2025
|09:20:08
|GBp
|413
|560.50
|XLON
|xHaNrCRM27r
|15-08-2025
|09:15:06
|GBp
|687
|561.00
|XLON
|xHaNrCRMFqm