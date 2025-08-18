Transaction in own shares

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
18 August 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 15 August 2025 it had purchased a total of 89,492 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased89,492--
Highest price paid (per ordinary share)561.00p--
Lowest price paid (per ordinary share)551.00p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)555.56p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 363,253,364 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 363,253,364.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
15-08-202516:27:15GBp66552.00XLONxHaNrCROKpA
15-08-202516:27:15GBp96552.00XLONxHaNrCROKpC
15-08-202516:27:15GBp160552.00XLONxHaNrCROKpE
15-08-202516:26:55GBp150552.00XLONxHaNrCROK0P
15-08-202516:26:55GBp106552.00XLONxHaNrCROK0R
15-08-202516:26:55GBp88552.00XLONxHaNrCROK0T
15-08-202516:26:55GBp43552.00XLONxHaNrCROK0V
15-08-202516:26:45GBp88552.00XLONxHaNrCROKCh
15-08-202516:26:45GBp114552.00XLONxHaNrCROKCj
15-08-202516:26:34GBp142552.00XLONxHaNrCROKK1
15-08-202516:26:34GBp71552.00XLONxHaNrCROKK3
15-08-202516:26:26GBp188552.00XLONxHaNrCROKJW
15-08-202516:26:26GBp538552.00XLONxHaNrCROKJg
15-08-202516:26:26GBp306552.00XLONxHaNrCROKJm
15-08-202516:26:26GBp110552.00XLONxHaNrCROKJo
15-08-202516:26:26GBp93552.00XLONxHaNrCROKJu
15-08-202516:26:26GBp736552.00XLONxHaNrCROKJw
15-08-202516:26:26GBp2,517552.00XLONxHaNrCROKJ7
15-08-202516:26:26GBp60552.50XLONxHaNrCROKJD
15-08-202516:26:26GBp736552.50XLONxHaNrCROKJH
15-08-202516:21:36GBp1,211552.50XLONxHaNrCROGyv
15-08-202516:20:36GBp242552.50XLONxHaNrCROHg1
15-08-202516:19:36GBp379552.50XLONxHaNrCROUlE
15-08-202516:19:33GBp493552.50XLONxHaNrCROUgh
15-08-202516:19:31GBp188553.00XLONxHaNrCROUqg
15-08-202516:14:43GBp3552.00XLONxHaNrCROQBj
15-08-202516:14:43GBp126552.00XLONxHaNrCROQBl
15-08-202516:14:43GBp342552.00XLONxHaNrCROQBn
15-08-202516:14:33GBp862552.00XLONxHaNrCROQTf
15-08-202516:14:33GBp91552.00XLONxHaNrCROQTh
15-08-202516:13:31GBp242552.00XLONxHaNrCRORM2
15-08-202516:13:31GBp152552.00XLONxHaNrCRORHf
15-08-202516:13:31GBp1,654552.00XLONxHaNrCRORHh
15-08-202516:13:13GBp213552.50XLONxHaNrCROOXz
15-08-202516:12:51GBp210552.50XLONxHaNrCROOvG
15-08-202516:12:29GBp208552.50XLONxHaNrCROOA5
15-08-202516:12:07GBp9552.50XLONxHaNrCROPWW
15-08-202516:12:07GBp254552.50XLONxHaNrCROPWY
15-08-202516:09:41GBp513553.00XLONxHaNrCRO7AA
15-08-202516:09:41GBp1,885552.50XLONxHaNrCRO7AH
15-08-202516:09:33GBp253553.50XLONxHaNrCRO7Po
15-08-202516:09:33GBp65553.50XLONxHaNrCRO7Pq
15-08-202516:09:33GBp300553.50XLONxHaNrCRO7Ps
15-08-202516:09:33GBp395553.50XLONxHaNrCRO7Pu
15-08-202516:09:33GBp410553.50XLONxHaNrCRO7Pw
15-08-202516:09:33GBp570553.50XLONxHaNrCRO7Py
15-08-202516:06:51GBp187553.00XLONxHaNrCRO3dG
15-08-202516:06:51GBp19553.00XLONxHaNrCRO3dI
15-08-202516:06:51GBp696553.00XLONxHaNrCRO3dM
15-08-202516:06:51GBp105553.00XLONxHaNrCRO3dO
15-08-202516:02:26GBp319552.50XLONxHaNrCROETN
15-08-202516:02:03GBp407552.50XLONxHaNrCROFsJ
15-08-202516:01:40GBp195552.50XLONxHaNrCROF1M
15-08-202516:01:27GBp319552.50XLONxHaNrCROFAM
15-08-202516:01:27GBp412552.50XLONxHaNrCROFLX
15-08-202516:01:27GBp395552.50XLONxHaNrCROFKt
15-08-202516:00:00GBp532551.50XLONxHaNrCRODzc
15-08-202516:00:00GBp1,066551.50XLONxHaNrCRODze
15-08-202516:00:00GBp61551.50XLONxHaNrCRODzg
15-08-202516:00:00GBp440551.50XLONxHaNrCRODzi
15-08-202516:00:00GBp200551.50XLONxHaNrCRODz3
15-08-202516:00:00GBp89551.00XLONxHaNrCRODyf
15-08-202515:51:25GBp246551.50XLONxHaNrCRPoei
15-08-202515:51:25GBp569551.50XLONxHaNrCRPoek
15-08-202515:51:25GBp1,860552.00XLONxHaNrCRPoet
15-08-202515:51:13GBp99552.50XLONxHaNrCRPoyF
15-08-202515:51:13GBp68552.50XLONxHaNrCRPoyH
15-08-202515:51:13GBp52552.50XLONxHaNrCRPoyJ
15-08-202515:50:51GBp216552.50XLONxHaNrCRPoSA
15-08-202515:50:29GBp204552.50XLONxHaNrCRPptx
15-08-202515:50:07GBp235552.50XLONxHaNrCRPpCE
15-08-202515:49:34GBp197552.50XLONxHaNrCRPmnR
15-08-202515:49:12GBp219552.50XLONxHaNrCRPmLt
15-08-202515:48:50GBp206552.50XLONxHaNrCRPng8
15-08-202515:48:28GBp195552.50XLONxHaNrCRPn2q
15-08-202515:48:06GBp201552.50XLONxHaNrCRPnQK
15-08-202515:47:33GBp214552.50XLONxHaNrCRP@CL
15-08-202515:47:00GBp201552.50XLONxHaNrCRP$ph
15-08-202515:46:27GBp207552.50XLONxHaNrCRP$I7
15-08-202515:45:54GBp229552.50XLONxHaNrCRPy5p
15-08-202515:45:22GBp373552.50XLONxHaNrCRPzdb
15-08-202515:45:22GBp383552.50XLONxHaNrCRPzdC
15-08-202515:45:21GBp376552.50XLONxHaNrCRPzci
15-08-202515:45:21GBp379552.50XLONxHaNrCRPzcz
15-08-202515:45:21GBp376552.50XLONxHaNrCRPzc3
15-08-202515:45:21GBp331552.50XLONxHaNrCRPzcC
15-08-202515:45:21GBp144552.50XLONxHaNrCRPzcE
15-08-202515:45:21GBp1,108552.50XLONxHaNrCRPzXu
15-08-202515:36:44GBp126552.00XLONxHaNrCRPbGv
15-08-202515:36:22GBp53552.00XLONxHaNrCRPYf3
15-08-202515:36:22GBp149552.00XLONxHaNrCRPYf5
15-08-202515:36:00GBp27552.00XLONxHaNrCRPYEF
15-08-202515:36:00GBp180552.00XLONxHaNrCRPYEH
15-08-202515:35:38GBp138552.00XLONxHaNrCRPZaw
15-08-202515:35:38GBp69552.00XLONxHaNrCRPZay
15-08-202515:35:16GBp237552.00XLONxHaNrCRPZms
15-08-202515:34:43GBp128552.00XLONxHaNrCRPZQ$
15-08-202515:34:43GBp73552.00XLONxHaNrCRPZQ1
15-08-202515:34:43GBp6552.00XLONxHaNrCRPZQ3
15-08-202515:34:21GBp208552.00XLONxHaNrCRPWq2
15-08-202515:33:59GBp235552.00XLONxHaNrCRPWNt
15-08-202515:25:38GBp683551.00XLONxHaNrCRPMaa
15-08-202515:24:38GBp1,872551.50XLONxHaNrCRPNhu
15-08-202515:24:38GBp188552.00XLONxHaNrCRPNh$
15-08-202515:23:54GBp71552.50XLONxHaNrCRPKZd
15-08-202515:23:54GBp70552.50XLONxHaNrCRPKZf
15-08-202515:23:54GBp65552.50XLONxHaNrCRPKZh
15-08-202515:23:10GBp218552.50XLONxHaNrCRPKIi
15-08-202515:17:34GBp1,185552.00XLONxHaNrCRPV$0
15-08-202515:17:34GBp331552.00XLONxHaNrCRPV$2
15-08-202515:12:53GBp339552.50XLONxHaNrCRPPle
15-08-202515:12:22GBp358552.50XLONxHaNrCRPPBO
15-08-202515:11:54GBp1,094553.00XLONxHaNrCRP6yM
15-08-202515:10:28GBp280553.50XLONxHaNrCRP4ZI
15-08-202515:08:57GBp1,444553.50XLONxHaNrCRP5MK
15-08-202515:08:57GBp61553.50XLONxHaNrCRP5MM
15-08-202515:07:26GBp547554.00XLONxHaNrCRP3@x
15-08-202515:07:26GBp576554.00XLONxHaNrCRP3@z
15-08-202515:07:24GBp164554.50XLONxHaNrCRP3uu
15-08-202515:07:24GBp78554.50XLONxHaNrCRP3uw
15-08-202515:06:51GBp197554.50XLONxHaNrCRP0hF
15-08-202515:06:34GBp156554.50XLONxHaNrCRP023
15-08-202515:06:34GBp172554.50XLONxHaNrCRP02G
15-08-202515:06:34GBp192554.50XLONxHaNrCRP02I
15-08-202515:06:33GBp1,137554.50XLONxHaNrCRP0DC
15-08-202514:56:18GBp780555.00XLONxHaNrCRQrnL
15-08-202514:56:03GBp1,764555.50XLONxHaNrCRQr9H
15-08-202514:56:03GBp14555.50XLONxHaNrCRQr9J
15-08-202514:56:02GBp247555.50XLONxHaNrCRQrBh
15-08-202514:55:18GBp247555.50XLONxHaNrCRQo4j
15-08-202514:54:34GBp246555.50XLONxHaNrCRQp5K
15-08-202514:53:51GBp188555.50XLONxHaNrCRQmx4
15-08-202514:53:17GBp224555.50XLONxHaNrCRQnig
15-08-202514:52:33GBp145555.50XLONxHaNrCRQ@nj
15-08-202514:52:33GBp66555.50XLONxHaNrCRQ@nn
15-08-202514:51:49GBp198555.50XLONxHaNrCRQ$h8
15-08-202514:49:05GBp213555.50XLONxHaNrCRQxbs
15-08-202514:47:07GBp279555.50XLONxHaNrCRQv7d
15-08-202514:45:09GBp204555.50XLONxHaNrCRQakf
15-08-202514:45:09GBp12555.50XLONxHaNrCRQakj
15-08-202514:43:11GBp67555.50XLONxHaNrCRQY2s
15-08-202514:43:11GBp400555.50XLONxHaNrCRQY2w
15-08-202514:36:10GBp1,259555.00XLONxHaNrCRQhNp
15-08-202514:34:20GBp681555.50XLONxHaNrCRQMY8
15-08-202514:32:22GBp395555.50XLONxHaNrCRQKoz
15-08-202514:29:25GBp116555.50XLONxHaNrCRQGCL
15-08-202514:29:25GBp502555.50XLONxHaNrCRQGCN
15-08-202514:14:23GBp131555.50XLONxHaNrCRQ0i1
15-08-202514:14:23GBp527555.50XLONxHaNrCRQ0i3
15-08-202514:08:00GBp389556.00XLONxHaNrCRQArI
15-08-202514:00:21GBp446556.50XLONxHaNrCRRrg2
15-08-202514:00:20GBp659557.00XLONxHaNrCRRrqm
15-08-202513:55:40GBp1,064556.50XLONxHaNrCRRnpM
15-08-202513:55:00GBp297557.50XLONxHaNrCRR@ia
15-08-202513:51:04GBp212557.50XLONxHaNrCRRz8v
15-08-202513:51:04GBp57557.50XLONxHaNrCRRz8x
15-08-202513:46:09GBp229557.50XLONxHaNrCRRdBL
15-08-202513:29:59GBp661557.00XLONxHaNrCRRNdy
15-08-202513:25:25GBp728557.00XLONxHaNrCRRJec
15-08-202513:15:20GBp511557.50XLONxHaNrCRROgo
15-08-202513:15:20GBp99557.50XLONxHaNrCRROgq
15-08-202513:12:01GBp123557.50XLONxHaNrCRR7si
15-08-202513:10:19GBp366558.00XLONxHaNrCRR4Nf
15-08-202513:10:19GBp437558.00XLONxHaNrCRR4Nh
15-08-202512:59:05GBp538558.50XLONxHaNrCRRBtJ
15-08-202512:49:25GBp278559.00XLONxHaNrCRKmku
15-08-202512:46:31GBp79559.00XLONxHaNrCRK@wx
15-08-202512:46:30GBp162559.00XLONxHaNrCRK@5j
15-08-202512:46:30GBp140559.00XLONxHaNrCRK@5l
15-08-202512:36:21GBp206559.00XLONxHaNrCRKcEq
15-08-202512:33:18GBp375559.50XLONxHaNrCRKbbh
15-08-202512:32:19GBp485560.00XLONxHaNrCRKbLm
15-08-202512:27:13GBp633560.50XLONxHaNrCRKkeK
15-08-202512:27:13GBp468560.00XLONxHaNrCRKkeQ
15-08-202512:15:41GBp354560.50XLONxHaNrCRKNFm
15-08-202512:11:45GBp197560.50XLONxHaNrCRKI9f
15-08-202511:57:59GBp684560.00XLONxHaNrCRK6jG
15-08-202511:57:59GBp204560.50XLONxHaNrCRK6jR
15-08-202511:55:02GBp229560.50XLONxHaNrCRK40a
15-08-202511:48:09GBp30560.50XLONxHaNrCRK1Ti
15-08-202511:48:09GBp21560.50XLONxHaNrCRK1Tk
15-08-202511:48:09GBp335560.50XLONxHaNrCRK1Tm
15-08-202511:48:09GBp88560.50XLONxHaNrCRK1To
15-08-202511:45:12GBp291560.50XLONxHaNrCRKCgX
15-08-202511:41:00GBp316560.00XLONxHaNrCRKBLo
15-08-202511:33:22GBp319560.00XLONxHaNrCRLrHt
15-08-202511:33:22GBp90560.00XLONxHaNrCRLrHv
15-08-202511:33:22GBp22560.00XLONxHaNrCRLrHx
15-08-202511:33:22GBp674560.00XLONxHaNrCRLrHz
15-08-202511:20:00GBp367559.50XLONxHaNrCRLxPU
15-08-202511:13:44GBp282559.50XLONxHaNrCRLaJv
15-08-202511:12:45GBp200559.50XLONxHaNrCRLbEF
15-08-202511:07:33GBp351559.50XLONxHaNrCRLXL7
15-08-202511:06:34GBp600560.00XLONxHaNrCRLk6d
15-08-202511:06:34GBp273560.00XLONxHaNrCRLk6f
15-08-202511:06:34GBp26560.00XLONxHaNrCRLk6h
15-08-202511:06:34GBp360560.00XLONxHaNrCRLk6j
15-08-202511:06:34GBp147560.00XLONxHaNrCRLk6r
15-08-202511:06:34GBp300560.00XLONxHaNrCRLk6t
15-08-202511:06:34GBp443559.50XLONxHaNrCRLk6w
15-08-202510:53:05GBp289560.00XLONxHaNrCRLIiB
15-08-202510:53:05GBp16560.00XLONxHaNrCRLIiD
15-08-202510:52:06GBp193560.00XLONxHaNrCRLJi@
15-08-202510:51:07GBp83560.00XLONxHaNrCRLJQl
15-08-202510:51:07GBp228560.00XLONxHaNrCRLJQp
15-08-202510:50:08GBp36560.00XLONxHaNrCRLHZZ
15-08-202510:50:08GBp246560.00XLONxHaNrCRLHZa
15-08-202510:50:08GBp36560.00XLONxHaNrCRLHZe
15-08-202510:48:25GBp597560.00XLONxHaNrCRLUAD
15-08-202510:48:25GBp108560.00XLONxHaNrCRLUAJ
15-08-202510:48:25GBp132560.00XLONxHaNrCRLUAL
15-08-202510:48:25GBp132560.00XLONxHaNrCRLUAN
15-08-202510:48:11GBp533560.00XLONxHaNrCRLVXM
15-08-202510:48:11GBp168560.00XLONxHaNrCRLVXO
15-08-202510:48:03GBp302560.00XLONxHaNrCRLVgW
15-08-202510:48:03GBp141560.00XLONxHaNrCRLVhU
15-08-202510:47:56GBp365560.00XLONxHaNrCRLVn@
15-08-202510:47:56GBp30560.00XLONxHaNrCRLVn0
15-08-202510:47:56GBp443559.50XLONxHaNrCRLVn7
15-08-202510:36:19GBp274560.00XLONxHaNrCRL4jB
15-08-202510:34:05GBp292560.00XLONxHaNrCRL5D0
15-08-202510:34:05GBp39560.00XLONxHaNrCRL5D2
15-08-202510:34:01GBp265560.00XLONxHaNrCRL5BC
15-08-202510:34:01GBp178560.00XLONxHaNrCRL5BE
15-08-202510:26:17GBp154560.50XLONxHaNrCRLFtA
15-08-202510:26:17GBp261560.50XLONxHaNrCRLFtC
15-08-202510:21:32GBp497560.50XLONxHaNrCRLBsM
15-08-202510:17:25GBp704561.00XLONxHaNrCRMtkF
15-08-202510:13:45GBp607560.50XLONxHaNrCRMoMT
15-08-202510:13:45GBp13560.50XLONxHaNrCRMoMV
15-08-202510:10:48GBp442560.50XLONxHaNrCRMnrY
15-08-202510:08:50GBp259560.50XLONxHaNrCRM$j3
15-08-202510:06:52GBp234560.50XLONxHaNrCRMyIK
15-08-202510:04:54GBp50560.50XLONxHaNrCRMwD6
15-08-202510:04:54GBp178560.50XLONxHaNrCRMwDA
15-08-202510:02:56GBp232560.50XLONxHaNrCRMugp
15-08-202509:59:59GBp275560.50XLONxHaNrCRMcKV
15-08-202509:59:59GBp181560.50XLONxHaNrCRMcNX
15-08-202509:54:06GBp410560.00XLONxHaNrCRMWdi
15-08-202509:54:05GBp403560.50XLONxHaNrCRMWYr
15-08-202509:54:05GBp90560.50XLONxHaNrCRMWYt
15-08-202509:51:15GBp369560.50XLONxHaNrCRMkum
15-08-202509:51:15GBp443560.00XLONxHaNrCRMkus
15-08-202509:49:03GBp225560.50XLONxHaNrCRMizX
15-08-202509:48:59GBp443560.50XLONxHaNrCRMixv
15-08-202509:40:29GBp448560.50XLONxHaNrCRMNHx
15-08-202509:40:29GBp273560.50XLONxHaNrCRMNHz
15-08-202509:39:51GBp588560.00XLONxHaNrCRMK1i
15-08-202509:38:49GBp277559.50XLONxHaNrCRMLxS
15-08-202509:38:38GBp499560.00XLONxHaNrCRML3r
15-08-202509:38:37GBp188560.00XLONxHaNrCRML3x
15-08-202509:38:21GBp395560.00XLONxHaNrCRMLTV
15-08-202509:35:44GBp717559.50XLONxHaNrCRMGnh
15-08-202509:34:19GBp35560.00XLONxHaNrCRMHvW
15-08-202509:34:19GBp612560.00XLONxHaNrCRMHvY
15-08-202509:31:39GBp250560.50XLONxHaNrCRMV6a
15-08-202509:31:39GBp244560.50XLONxHaNrCRMV6c
15-08-202509:31:39GBp419560.50XLONxHaNrCRMV6e
15-08-202509:31:39GBp262560.50XLONxHaNrCRMV6Y
15-08-202509:31:39GBp281560.50XLONxHaNrCRMV6k
15-08-202509:31:39GBp443560.00XLONxHaNrCRMV6q
15-08-202509:20:08GBp413560.50XLONxHaNrCRM27r
15-08-202509:15:06GBp687561.00XLONxHaNrCRMFqm

