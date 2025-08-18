Share buyback programme - week 33

 | Source: Ringkjøbing Landbobank A/S Ringkjøbing Landbobank A/S

Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders

Date        18 August 2025

Share buyback programme - week 33

The share buyback programme runs in the period 2 June 2025 up to and including 30 January 2026, see company announcement of 2 June 2025.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 1,000 million under the programme, but to a maximum of 1,600,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

DateNumber of sharesAverage purchase price (DKK)Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 224,600 1,389.96 312,185,758
11 August 20253,8001,500.445,701,672
12 August 20253,6001,496.555,387,580
13 August 20253,6001,502.315,408,316
14 August 20253,6001,503.095,411,124
15 August 20253,6001,510.695,438,484
Total under the share buyback programme 242,800 1,398.41 339,532,934
    
Bought back under share buyback programme executed in the period 28 January 2025 - 28 May 2025414,2001,207.12499,988,706
Total bought back657,0001,277.81839,521,640

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 657,000 shares under the above share buyback programmes corresponding to 2.59 % of the bank’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO


Detailed summary of the transactions on the above reporting days

VolumePriceVenueDate/time - CET
201504XCSE20250811 9:01:23.950000
101500XCSE20250811 9:02:11.884000
101491XCSE20250811 9:03:27.948000
101491XCSE20250811 9:05:13.007000
191494XCSE20250811 9:12:24.588000
131494XCSE20250811 9:14:58.957000
261494XCSE20250811 9:31:22.251000
61494XCSE20250811 9:31:24.884000
61494XCSE20250811 9:31:28.467000
61494XCSE20250811 9:31:32.569000
61494XCSE20250811 9:31:36.748000
101494XCSE20250811 9:36:25.758000
101493XCSE20250811 9:37:20.196000
461494XCSE20250811 9:42:37.468000
91494XCSE20250811 9:42:37.468000
201494XCSE20250811 9:42:37.474000
101491XCSE20250811 9:45:55.294000
91491XCSE20250811 9:45:55.294000
181491XCSE20250811 9:46:38.837000
181494XCSE20250811 9:46:44.283000
871494XCSE20250811 9:52:16.167000
101495XCSE20250811 9:55:48.185000
91495XCSE20250811 10:00:46.183000
101495XCSE20250811 10:00:46.183000
91495XCSE20250811 10:00:46.183000
161495XCSE20250811 10:00:46.197000
11496XCSE20250811 10:07:16.706000
201496XCSE20250811 10:07:16.891000
191496XCSE20250811 10:07:58.341000
101495XCSE20250811 10:11:40.728000
131495XCSE20250811 10:11:40.743000
141495XCSE20250811 10:11:47.068000
101495XCSE20250811 10:12:17.224000
191494XCSE20250811 10:19:11.395000
101494XCSE20250811 10:25:53.084000
101494XCSE20250811 10:25:53.090000
101493XCSE20250811 10:26:29.915000
101492XCSE20250811 10:29:34.781000
201491XCSE20250811 10:32:54.890000
31491XCSE20250811 10:36:03.609000
71491XCSE20250811 10:36:03.609000
11491XCSE20250811 10:36:55.376000
91491XCSE20250811 10:36:55.376000
101490XCSE20250811 10:40:08.189000
91490XCSE20250811 10:40:08.189000
101490XCSE20250811 10:46:47.245000
101489XCSE20250811 10:47:31.523000
31491XCSE20250811 11:02:08.539000
191491XCSE20250811 11:02:08.546000
141491XCSE20250811 11:02:08.546000
131491XCSE20250811 11:02:08.547000
191491XCSE20250811 11:02:28.471000
191491XCSE20250811 11:02:28.480000
191491XCSE20250811 11:02:28.484000
241491XCSE20250811 11:02:28.778000
51491XCSE20250811 11:03:18.462000
51491XCSE20250811 11:07:34.902000
51491XCSE20250811 11:07:45.311000
101490XCSE20250811 11:07:45.345000
101489XCSE20250811 11:09:03.830000
101490XCSE20250811 11:14:46.055000
11490XCSE20250811 11:14:46.055000
61494XCSE20250811 11:22:23.653000
81494XCSE20250811 11:22:23.653000
31495XCSE20250811 11:23:53.480000
161495XCSE20250811 11:23:53.480000
161497XCSE20250811 11:23:53.557000
61497XCSE20250811 11:23:53.557000
161497XCSE20250811 11:23:53.561000
61497XCSE20250811 11:23:53.561000
121497XCSE20250811 11:23:53.575000
101495XCSE20250811 11:23:54.580000
101494XCSE20250811 11:23:54.601000
101494XCSE20250811 11:26:00.083000
101495XCSE20250811 11:40:47.698000
101494XCSE20250811 11:40:47.715000
191495XCSE20250811 11:43:03.951000
61496XCSE20250811 11:46:29.404000
101496XCSE20250811 11:46:29.404000
201495XCSE20250811 11:49:17.082000
201495XCSE20250811 11:57:08.991000
501495XCSE20250811 11:57:09.011000
81496XCSE20250811 12:03:18.748000
121496XCSE20250811 12:03:18.748000
91496XCSE20250811 12:03:18.748000
11496XCSE20250811 12:03:18.748000
61496XCSE20250811 12:03:18.748000
61497XCSE20250811 12:23:24.630000
101497XCSE20250811 12:23:24.630000
81497XCSE20250811 12:23:24.630000
201496XCSE20250811 12:26:58.543000
391497XCSE20250811 12:33:24.364000
21496XCSE20250811 12:33:35.618000
361496XCSE20250811 12:33:35.618000
391496XCSE20250811 12:33:35.683000
201495XCSE20250811 12:34:43.133000
831495XCSE20250811 12:34:43.264000
101496XCSE20250811 12:37:20.331000
101496XCSE20250811 12:39:18.320000
251496XCSE20250811 12:39:18.321000
101495XCSE20250811 12:47:32.087000
91495XCSE20250811 12:47:32.087000
191494XCSE20250811 12:54:01.423000
111495XCSE20250811 12:54:01.424000
231495XCSE20250811 12:54:01.424000
101496XCSE20250811 12:55:20.307000
691499XCSE20250811 12:59:00.390000
191498XCSE20250811 13:01:11.118000
191498XCSE20250811 13:01:11.120000
71497XCSE20250811 13:04:21.182000
281500XCSE20250811 13:28:41.257000
161501XCSE20250811 13:31:40.573000
101501XCSE20250811 13:31:40.573000
21501XCSE20250811 13:31:40.573000
11501XCSE20250811 13:31:40.573000
111501XCSE20250811 13:36:11.263000
191501XCSE20250811 13:40:08.579000
101501XCSE20250811 13:40:37.953000
101500XCSE20250811 13:41:05.087000
101500XCSE20250811 13:41:05.087000
101502XCSE20250811 13:46:20.499000
121502XCSE20250811 13:46:20.499000
11502XCSE20250811 13:46:20.499000
41504XCSE20250811 13:53:09.858000
101504XCSE20250811 13:53:09.888000
101503XCSE20250811 13:53:10.013000
271503XCSE20250811 13:53:10.013000
131503XCSE20250811 13:53:10.043000
51502XCSE20250811 13:53:27.827000
81502XCSE20250811 13:54:22.897000
201503XCSE20250811 13:57:16.154000
101507XCSE20250811 14:07:48.157000
101507XCSE20250811 14:07:48.181000
201508XCSE20250811 14:08:00.804000
11507XCSE20250811 14:12:03.389000
81507XCSE20250811 14:12:03.510000
111507XCSE20250811 14:12:03.510000
101507XCSE20250811 14:12:03.510000
101507XCSE20250811 14:12:03.510000
601507XCSE20250811 14:12:03.511000
501507XCSE20250811 14:12:03.527000
391507XCSE20250811 14:12:15.692000
391507XCSE20250811 14:12:31.126000
211507XCSE20250811 14:12:45.431000
11507XCSE20250811 14:12:45.450000
61507XCSE20250811 14:17:26.063000
41507XCSE20250811 14:17:26.063000
501507XCSE20250811 14:17:26.078000
91507XCSE20250811 14:17:42.022000
101506XCSE20250811 14:27:14.220000
91506XCSE20250811 14:27:14.220000
91506XCSE20250811 14:27:14.220000
91506XCSE20250811 14:27:14.220000
91506XCSE20250811 14:27:14.220000
91506XCSE20250811 14:27:14.220000
181506XCSE20250811 14:27:14.407000
301507XCSE20250811 14:28:59.996000
471505XCSE20250811 14:29:00.872000
161505XCSE20250811 14:34:10.240000
231507XCSE20250811 14:45:13.245000
281508XCSE20250811 14:48:51.542000
241507XCSE20250811 14:48:53.615000
51507XCSE20250811 14:48:53.615000
291506XCSE20250811 14:49:10.156000
381503XCSE20250811 15:01:21.364000
91503XCSE20250811 15:01:21.364000
141503XCSE20250811 15:01:21.375000
471502XCSE20250811 15:01:31.266000
161501XCSE20250811 15:05:33.361000
211501XCSE20250811 15:05:33.361000
191502XCSE20250811 15:15:04.057000
31502XCSE20250811 15:15:04.057000
41503XCSE20250811 15:15:35.003000
111503XCSE20250811 15:15:35.003000
41503XCSE20250811 15:15:35.003000
171503XCSE20250811 15:15:35.003000
131503XCSE20250811 15:16:04.662000
131503XCSE20250811 15:16:04.667000
191502XCSE20250811 15:22:03.830000
71502XCSE20250811 15:28:09.607000
131502XCSE20250811 15:28:09.607000
451502XCSE20250811 15:28:09.624000
181502XCSE20250811 15:28:09.712000
21502XCSE20250811 15:28:09.731000
11502XCSE20250811 15:28:09.732000
391504XCSE20250811 15:34:07.420000
101504XCSE20250811 15:34:07.420000
481503XCSE20250811 15:40:22.499000
261502XCSE20250811 15:40:40.161000
221502XCSE20250811 15:40:40.161000
271502XCSE20250811 15:44:26.253000
371503XCSE20250811 15:48:45.730000
231503XCSE20250811 15:50:29.405000
61503XCSE20250811 15:50:42.087000
141503XCSE20250811 15:50:42.087000
311503XCSE20250811 15:50:42.097000
191503XCSE20250811 15:55:32.313000
41504XCSE20250811 15:57:42.640000
41504XCSE20250811 15:57:45.149000
131504XCSE20250811 15:59:44.814000
281503XCSE20250811 15:59:44.814000
231503XCSE20250811 16:00:01.061000
491504XCSE20250811 16:06:01.988000
631505XCSE20250811 16:06:01.989000
111505XCSE20250811 16:12:14.635000
11505XCSE20250811 16:12:14.635000
11506XCSE20250811 16:20:08.428000
481508XCSE20250811 16:21:40.629000
161508XCSE20250811 16:21:40.648000
101508XCSE20250811 16:21:40.652000
21507XCSE20250811 16:25:52.985000
361507XCSE20250811 16:25:52.985000
401507XCSE20250811 16:25:53.000000
301507XCSE20250811 16:31:12.641000
2861507XCSE20250811 16:32:39.087018
181515XCSE20250812 9:07:25.919000
181514XCSE20250812 9:07:25.937000
171514XCSE20250812 9:07:34.378000
171513XCSE20250812 9:07:48.106000
171511XCSE20250812 9:10:05.542000
171510XCSE20250812 9:10:05.561000
11508XCSE20250812 9:10:25.740000
91506XCSE20250812 9:13:05.656000
61504XCSE20250812 9:13:25.195000
271506XCSE20250812 9:17:46.588000
61506XCSE20250812 9:23:19.911000
31506XCSE20250812 9:23:19.911000
91505XCSE20250812 9:31:51.161000
91504XCSE20250812 9:32:24.057000
71507XCSE20250812 9:39:46.286000
531507XCSE20250812 9:39:46.286000
111503XCSE20250812 9:39:46.328000
31502XCSE20250812 9:39:46.424000
121502XCSE20250812 9:39:46.424000
91502XCSE20250812 9:40:12.481000
331502XCSE20250812 9:40:12.481000
91500XCSE20250812 9:40:52.093000
81500XCSE20250812 9:40:52.093000
91499XCSE20250812 9:44:07.460000
81499XCSE20250812 9:44:07.460000
91499XCSE20250812 9:47:32.527000
91497XCSE20250812 9:49:32.180000
91496XCSE20250812 9:56:52.087000
251497XCSE20250812 10:06:47.729000
171496XCSE20250812 10:06:53.636000
181495XCSE20250812 10:07:13.096000
81495XCSE20250812 10:24:44.034000
11495XCSE20250812 10:27:13.034000
81495XCSE20250812 10:27:13.034000
171493XCSE20250812 10:27:27.081000
91491XCSE20250812 10:27:46.084000
81491XCSE20250812 10:27:46.084000
41491XCSE20250812 10:27:54.783000
31491XCSE20250812 10:28:02.223000
91497XCSE20250812 10:41:06.769000
101497XCSE20250812 10:41:06.769000
11497XCSE20250812 10:41:06.769000
21497XCSE20250812 10:41:06.769000
91494XCSE20250812 10:41:52.097000
171495XCSE20250812 10:51:52.087000
171494XCSE20250812 10:55:50.726000
81494XCSE20250812 10:55:50.726000
81494XCSE20250812 10:55:50.726000
71493XCSE20250812 10:55:51.378000
111493XCSE20250812 10:55:51.383000
41496XCSE20250812 10:58:59.855000
31496XCSE20250812 10:58:59.855000
21496XCSE20250812 10:58:59.855000
61495XCSE20250812 11:01:16.034000
91493XCSE20250812 11:02:02.108000
21495XCSE20250812 11:04:19.034000
71495XCSE20250812 11:04:19.034000
171492XCSE20250812 11:05:32.637000
11491XCSE20250812 11:06:03.318000
11493XCSE20250812 11:06:58.452000
11493XCSE20250812 11:10:04.248000
91493XCSE20250812 11:17:01.189000
91492XCSE20250812 11:18:46.006000
91491XCSE20250812 11:20:33.672000
81491XCSE20250812 11:20:33.672000
91491XCSE20250812 11:20:33.672000
21494XCSE20250812 11:25:00.291000
181493XCSE20250812 11:25:34.184000
171493XCSE20250812 11:25:34.194000
91495XCSE20250812 11:32:08.748000
321496XCSE20250812 11:48:26.723000
31496XCSE20250812 11:48:26.723000
101496XCSE20250812 11:48:32.623000
171495XCSE20250812 11:51:02.995000
171493XCSE20250812 11:54:03.219000
91493XCSE20250812 11:54:03.219000
251492XCSE20250812 11:54:37.682000
21494XCSE20250812 11:59:10.741000
51494XCSE20250812 11:59:10.741000
21494XCSE20250812 11:59:10.741000
341493XCSE20250812 12:00:04.749000
191493XCSE20250812 12:13:44.950000
191493XCSE20250812 12:13:44.963000
191493XCSE20250812 12:13:44.968000
161493XCSE20250812 12:13:45.038000
171492XCSE20250812 12:24:49.444000
2001491XCSE20250812 12:24:49.444640
271495XCSE20250812 12:24:56.159000
71495XCSE20250812 12:24:56.159000
71495XCSE20250812 12:24:56.177000
171492XCSE20250812 12:26:54.535000
171492XCSE20250812 12:28:02.085000
21494XCSE20250812 12:29:49.857000
141494XCSE20250812 12:29:49.866000
141494XCSE20250812 12:29:49.871000
11494XCSE20250812 12:30:32.482000
71494XCSE20250812 12:31:35.380000
81494XCSE20250812 12:31:35.399000
71494XCSE20250812 12:31:40.379000
81494XCSE20250812 12:31:42.207000
71494XCSE20250812 12:31:49.839000
71494XCSE20250812 12:31:56.535000
71494XCSE20250812 12:32:05.380000
161494XCSE20250812 12:34:56.213000
91491XCSE20250812 12:38:31.084000
111493XCSE20250812 12:42:55.325000
101493XCSE20250812 12:42:55.325000
11493XCSE20250812 12:42:55.325000
11493XCSE20250812 12:42:55.325000
101493XCSE20250812 12:42:55.325000
91493XCSE20250812 12:50:16.263000
91492XCSE20250812 12:51:11.086000
91491XCSE20250812 12:53:27.990000
81491XCSE20250812 12:53:27.990000
71492XCSE20250812 12:56:31.411000
31492XCSE20250812 12:56:31.411000
801492XCSE20250812 12:56:31.428000
141491XCSE20250812 12:56:49.085000
71491XCSE20250812 12:56:56.833000
11491XCSE20250812 12:57:04.287000
11491XCSE20250812 12:57:11.869000
111493XCSE20250812 12:59:48.319000
81493XCSE20250812 12:59:57.479000
11493XCSE20250812 13:05:09.594000
31494XCSE20250812 13:06:30.750000
61494XCSE20250812 13:06:30.754000
31494XCSE20250812 13:06:30.754000
91492XCSE20250812 13:07:44.089000
11491XCSE20250812 13:11:18.211000
11491XCSE20250812 13:11:38.435000
11491XCSE20250812 13:15:11.193000
61491XCSE20250812 13:17:06.318000
21491XCSE20250812 13:17:06.318000
11491XCSE20250812 13:17:06.318000
21492XCSE20250812 13:20:13.387000
251491XCSE20250812 13:37:19.204000
251491XCSE20250812 13:37:19.218000
11494XCSE20250812 14:15:19.036000
81494XCSE20250812 14:17:05.393000
11494XCSE20250812 14:17:05.393000
91494XCSE20250812 14:17:05.417000
91494XCSE20250812 14:17:05.427000
261493XCSE20250812 14:17:57.888000
91492XCSE20250812 14:18:05.185000
91492XCSE20250812 14:25:22.087000
81492XCSE20250812 14:25:22.087000
171493XCSE20250812 14:36:57.091000
171491XCSE20250812 14:50:35.362000
81491XCSE20250812 14:50:35.362000
81491XCSE20250812 14:50:35.362000
81491XCSE20250812 14:50:35.362000
41491XCSE20250812 14:50:35.362000
41495XCSE20250812 14:51:51.762000
111495XCSE20250812 14:51:51.762000
341493XCSE20250812 14:52:12.201000
61495XCSE20250812 14:55:03.721000
61495XCSE20250812 14:55:03.725000
61495XCSE20250812 14:55:03.742000
71495XCSE20250812 14:57:58.767000
61495XCSE20250812 14:57:58.773000
81495XCSE20250812 14:57:58.773000
21495XCSE20250812 14:59:57.515000
71495XCSE20250812 14:59:57.515000
71495XCSE20250812 14:59:57.521000
81495XCSE20250812 14:59:57.534000
81495XCSE20250812 14:59:57.554000
81495XCSE20250812 14:59:57.564000
81495XCSE20250812 14:59:57.589000
141495XCSE20250812 14:59:57.609000
81495XCSE20250812 14:59:57.610000
71495XCSE20250812 14:59:57.622000
81495XCSE20250812 14:59:58.517000
81495XCSE20250812 14:59:58.517000
81495XCSE20250812 14:59:58.525000
81495XCSE20250812 14:59:58.529000
21495XCSE20250812 15:00:21.152000
181494XCSE20250812 15:14:28.386000
81494XCSE20250812 15:14:28.386000
11497XCSE20250812 15:15:44.606000
31497XCSE20250812 15:22:36.970000
61497XCSE20250812 15:29:35.203000
31497XCSE20250812 15:29:35.203000
91497XCSE20250812 15:29:35.203000
701497XCSE20250812 15:29:35.219000
171496XCSE20250812 15:29:43.339000
31497XCSE20250812 15:32:31.914000
251498XCSE20250812 15:39:31.868000
141498XCSE20250812 15:39:31.874000
61498XCSE20250812 15:39:31.879000
61498XCSE20250812 15:39:31.892000
91498XCSE20250812 15:40:35.753000
71498XCSE20250812 15:40:57.588000
71498XCSE20250812 15:40:57.607000
181496XCSE20250812 15:44:37.176000
91496XCSE20250812 15:44:37.176000
171497XCSE20250812 15:44:37.186000
261498XCSE20250812 15:44:37.186000
71498XCSE20250812 15:44:37.186000
171497XCSE20250812 15:44:37.198000
81497XCSE20250812 15:44:37.246000
81497XCSE20250812 15:44:37.252000
31498XCSE20250812 15:44:47.278000
81498XCSE20250812 15:44:47.278000
81498XCSE20250812 15:44:57.515000
71498XCSE20250812 15:44:57.534000
71498XCSE20250812 15:44:57.554000
81498XCSE20250812 15:44:57.573000
71498XCSE20250812 15:44:57.584000
71498XCSE20250812 15:44:57.590000
81498XCSE20250812 15:44:57.615000
71498XCSE20250812 15:45:00.380000
81498XCSE20250812 15:45:03.657000
71498XCSE20250812 15:45:06.878000
71498XCSE20250812 15:45:06.897000
81498XCSE20250812 15:45:10.379000
71498XCSE20250812 15:45:11.878000
21497XCSE20250812 15:45:14.671000
171497XCSE20250812 15:46:55.555000
171496XCSE20250812 15:49:01.058000
251496XCSE20250812 15:58:25.936000
271496XCSE20250812 15:59:57.515000
31495XCSE20250812 16:00:46.858000
231495XCSE20250812 16:00:46.858000
171494XCSE20250812 16:03:16.095000
81498XCSE20250812 16:05:41.028000
81498XCSE20250812 16:05:41.028000
81498XCSE20250812 16:05:41.033000
71498XCSE20250812 16:05:41.033000
81498XCSE20250812 16:05:41.038000
81498XCSE20250812 16:05:41.042000
81498XCSE20250812 16:05:41.057000
81498XCSE20250812 16:05:41.061000
21498XCSE20250812 16:05:43.204000
121497XCSE20250812 16:05:43.261000
51497XCSE20250812 16:05:43.261000
171496XCSE20250812 16:05:56.698000
91497XCSE20250812 16:07:35.737000
91496XCSE20250812 16:10:43.074000
41498XCSE20250812 16:12:16.020000
101498XCSE20250812 16:12:16.020000
71498XCSE20250812 16:12:16.069000
81498XCSE20250812 16:12:16.071000
71498XCSE20250812 16:12:16.076000
81498XCSE20250812 16:12:16.097000
71498XCSE20250812 16:12:16.101000
11498XCSE20250812 16:12:18.086000
81498XCSE20250812 16:12:18.087000
81498XCSE20250812 16:12:30.123000
81498XCSE20250812 16:12:37.599000
81498XCSE20250812 16:12:57.515000
31497XCSE20250812 16:12:57.526000
171496XCSE20250812 16:13:03.738000
191498XCSE20250812 16:15:57.882000
131498XCSE20250812 16:15:57.891000
61498XCSE20250812 16:15:57.896000
81498XCSE20250812 16:16:57.522000
21497XCSE20250812 16:16:57.527000
21497XCSE20250812 16:17:15.348000
71497XCSE20250812 16:17:15.348000
71497XCSE20250812 16:17:24.094000
21497XCSE20250812 16:17:42.350000
11496XCSE20250812 16:17:46.900000
31496XCSE20250812 16:17:54.278000
11496XCSE20250812 16:18:08.903000
351497XCSE20250812 16:27:54.922000
31497XCSE20250812 16:28:57.527000
351496XCSE20250812 16:29:04.549000
91498XCSE20250812 16:34:13.301000
21498XCSE20250812 16:35:03.702000
11498XCSE20250812 16:35:07.149000
61498XCSE20250812 16:35:15.165000
21498XCSE20250812 16:35:15.165000
2001499XCSE20250812 16:39:21.656095
2001499XCSE20250812 16:39:21.656101
2771499XCSE20250812 16:39:21.656104
251505XCSE20250813 9:14:33.090000
271503XCSE20250813 9:16:24.991000
221501XCSE20250813 9:16:34.410000
171500XCSE20250813 9:17:54.907000
81500XCSE20250813 9:17:54.907000
251506XCSE20250813 9:30:57.790000
61506XCSE20250813 9:30:57.790000
61506XCSE20250813 9:30:57.790000
141506XCSE20250813 9:30:57.790000
311506XCSE20250813 9:30:57.800000
71506XCSE20250813 9:30:57.800000
61506XCSE20250813 9:30:57.800000
71506XCSE20250813 9:30:57.800000
141506XCSE20250813 9:30:57.805000
61506XCSE20250813 9:30:57.805000
141506XCSE20250813 9:30:57.811000
181505XCSE20250813 9:38:12.248000
11505XCSE20250813 9:38:12.318000
161505XCSE20250813 9:38:12.318000
91505XCSE20250813 9:38:12.482000
131506XCSE20250813 9:40:42.860000
141507XCSE20250813 9:43:47.875000
101507XCSE20250813 9:43:47.875000
201507XCSE20250813 9:49:33.454000
21507XCSE20250813 9:51:09.494000
181505XCSE20250813 9:51:38.081000
171503XCSE20250813 9:51:41.488000
31502XCSE20250813 9:57:08.476000
61502XCSE20250813 10:00:46.304000
171504XCSE20250813 10:02:42.565000
71504XCSE20250813 10:02:42.566000
71504XCSE20250813 10:02:42.566000
171504XCSE20250813 10:02:42.572000
91505XCSE20250813 10:03:28.908000
61504XCSE20250813 10:05:08.843000
91503XCSE20250813 10:05:13.129000
351504XCSE20250813 10:17:22.820000
91503XCSE20250813 10:21:41.554000
91502XCSE20250813 10:24:17.565000
181502XCSE20250813 10:26:43.984000
71502XCSE20250813 10:26:52.234000
91502XCSE20250813 10:28:48.087000
91503XCSE20250813 10:37:11.086000
171501XCSE20250813 10:38:49.707000
21501XCSE20250813 10:38:49.707000
71501XCSE20250813 10:41:43.081000
191501XCSE20250813 10:41:43.081000
81501XCSE20250813 10:41:43.081000
161503XCSE20250813 10:42:01.384000
11502XCSE20250813 10:43:12.112000
241503XCSE20250813 10:43:23.918000
11503XCSE20250813 10:43:23.936000
11503XCSE20250813 10:43:23.936000
171502XCSE20250813 10:51:41.652000
111502XCSE20250813 10:51:41.867000
451502XCSE20250813 10:51:41.867000
51502XCSE20250813 10:58:42.316000
21502XCSE20250813 10:58:42.333000
21502XCSE20250813 10:58:42.333000
431504XCSE20250813 11:03:41.230000
61504XCSE20250813 11:05:10.529000
31504XCSE20250813 11:05:10.529000
261503XCSE20250813 11:09:40.049000
251506XCSE20250813 11:10:50.459000
61504XCSE20250813 11:11:26.939000
31504XCSE20250813 11:11:26.939000
21502XCSE20250813 11:11:27.107000
71504XCSE20250813 11:15:16.826000
61504XCSE20250813 11:15:16.826000
51504XCSE20250813 11:15:16.826000
21504XCSE20250813 11:16:31.013000
61504XCSE20250813 11:16:31.013000
11504XCSE20250813 11:16:31.013000
61504XCSE20250813 11:18:16.937000
31504XCSE20250813 11:18:16.937000
41504XCSE20250813 11:19:51.941000
51504XCSE20250813 11:19:51.941000
21504XCSE20250813 11:21:26.943000
71504XCSE20250813 11:21:26.943000
151502XCSE20250813 11:22:07.689000
11502XCSE20250813 11:22:07.689000
11502XCSE20250813 11:22:07.689000
261501XCSE20250813 11:23:27.043000
61502XCSE20250813 11:29:42.761000
31502XCSE20250813 11:29:42.761000
11502XCSE20250813 11:32:38.683000
11502XCSE20250813 11:32:43.702000
21502XCSE20250813 11:32:47.908000
91501XCSE20250813 11:41:59.084000
11500XCSE20250813 11:47:14.646000
81500XCSE20250813 11:50:21.091000
81500XCSE20250813 11:50:21.091000
91500XCSE20250813 11:50:21.091000
231504XCSE20250813 11:53:42.850000
71503XCSE20250813 11:53:42.855000
41503XCSE20250813 11:53:42.855000
261503XCSE20250813 11:53:42.855000
71503XCSE20250813 11:53:42.860000
71503XCSE20250813 11:53:42.860000
21502XCSE20250813 11:53:47.161000
261502XCSE20250813 11:55:27.525000
61502XCSE20250813 11:56:52.993000
291502XCSE20250813 11:57:08.693000
201500XCSE20250813 11:58:07.895000
11500XCSE20250813 11:58:07.915000
41500XCSE20250813 11:58:27.592000
21500XCSE20250813 11:58:27.592000
181499XCSE20250813 12:05:12.083000
91499XCSE20250813 12:05:12.083000
21500XCSE20250813 12:09:24.233000
21500XCSE20250813 12:12:03.247000
31501XCSE20250813 12:12:24.477000
111501XCSE20250813 12:12:24.477000
221501XCSE20250813 12:12:24.477000
21500XCSE20250813 12:13:55.257000
231500XCSE20250813 12:19:10.602000
101500XCSE20250813 12:19:10.607000
231500XCSE20250813 12:19:10.607000
41500XCSE20250813 12:24:46.146000
21500XCSE20250813 12:29:11.092000
381500XCSE20250813 12:29:11.092000
751499XCSE20250813 12:42:43.083000
161499XCSE20250813 12:42:43.083000
81500XCSE20250813 12:43:40.800000
101500XCSE20250813 12:43:42.635000
81500XCSE20250813 12:52:04.022000
91499XCSE20250813 12:53:37.374000
171498XCSE20250813 13:10:54.625000
11498XCSE20250813 13:10:54.625000
71498XCSE20250813 13:16:29.610000
91498XCSE20250813 13:16:29.610000
181498XCSE20250813 13:16:29.610000
71500XCSE20250813 13:18:32.667000
71500XCSE20250813 13:18:32.687000
81500XCSE20250813 13:18:32.687000
81500XCSE20250813 13:19:30.634000
81500XCSE20250813 13:19:30.655000
71500XCSE20250813 13:19:30.655000
71500XCSE20250813 13:19:30.655000
81500XCSE20250813 13:19:54.660000
71500XCSE20250813 13:20:14.834000
21500XCSE20250813 13:27:12.608000
91501XCSE20250813 13:44:36.818000
11501XCSE20250813 13:49:38.767000
11501XCSE20250813 13:49:38.767000
81501XCSE20250813 13:49:50.343000
171501XCSE20250813 13:49:50.343000
81501XCSE20250813 13:49:50.360000
81501XCSE20250813 13:49:50.360000
81501XCSE20250813 13:49:50.360000
21501XCSE20250813 13:50:05.704000
401501XCSE20250813 13:54:09.559000
81501XCSE20250813 13:54:13.562000
71501XCSE20250813 13:54:27.942000
71501XCSE20250813 13:54:29.660000
81501XCSE20250813 13:55:21.957000
81503XCSE20250813 14:05:12.499000
71503XCSE20250813 14:05:12.499000
81503XCSE20250813 14:05:12.499000
81503XCSE20250813 14:05:12.519000
71503XCSE20250813 14:05:12.530000
71503XCSE20250813 14:05:12.530000
71503XCSE20250813 14:05:12.530000
61502XCSE20250813 14:21:28.951000
321503XCSE20250813 14:21:45.471000
171503XCSE20250813 14:23:48.061000
231505XCSE20250813 14:33:26.989000
81505XCSE20250813 14:33:26.989000
71505XCSE20250813 14:33:26.989000
81505XCSE20250813 14:33:26.989000
71505XCSE20250813 14:33:26.998000
81505XCSE20250813 14:33:26.998000
81505XCSE20250813 14:33:26.998000
81505XCSE20250813 14:33:27.002000
81505XCSE20250813 14:33:27.002000
71506XCSE20250813 14:40:49.640000
81506XCSE20250813 14:42:44.660000
71506XCSE20250813 14:42:44.696000
71506XCSE20250813 14:43:30.032000
71506XCSE20250813 14:43:30.085000
21506XCSE20250813 14:45:20.384000
21506XCSE20250813 14:46:25.203000
91506XCSE20250813 14:48:44.400000
11506XCSE20250813 14:49:05.613000
231507XCSE20250813 14:49:48.677000
71507XCSE20250813 14:49:48.677000
81507XCSE20250813 14:49:48.677000
71507XCSE20250813 14:49:48.677000
231507XCSE20250813 14:49:48.677000
141507XCSE20250813 14:49:48.677000
261506XCSE20250813 14:56:35.449000
111504XCSE20250813 15:16:59.640000
151506XCSE20250813 15:21:22.345000
11506XCSE20250813 15:21:22.365000
91506XCSE20250813 15:23:18.326000
151506XCSE20250813 15:23:18.326000
151505XCSE20250813 15:23:27.917000
11505XCSE20250813 15:23:27.937000
151506XCSE20250813 15:26:08.101000
21506XCSE20250813 15:26:08.101000
41505XCSE20250813 15:30:27.487000
51505XCSE20250813 15:30:27.487000
91504XCSE20250813 15:30:27.507000
171504XCSE20250813 15:30:27.508000
41503XCSE20250813 15:30:32.501000
91504XCSE20250813 15:34:50.570000
21504XCSE20250813 15:34:51.169000
21504XCSE20250813 15:36:15.445000
11505XCSE20250813 15:41:02.352000
171504XCSE20250813 15:41:04.298000
171504XCSE20250813 15:41:04.352000
491505XCSE20250813 15:53:04.652000
21505XCSE20250813 15:53:04.652000
421504XCSE20250813 15:53:04.666000
431503XCSE20250813 15:53:06.737000
441503XCSE20250813 15:53:13.133000
331502XCSE20250813 15:57:17.233000
331501XCSE20250813 15:59:06.086000
341501XCSE20250813 16:00:07.805000
261500XCSE20250813 16:00:37.407000
251501XCSE20250813 16:03:30.161000
21502XCSE20250813 16:06:57.085000
171501XCSE20250813 16:08:34.994000
81501XCSE20250813 16:08:34.994000
81501XCSE20250813 16:08:34.994000
81501XCSE20250813 16:08:34.994000
81501XCSE20250813 16:08:34.994000
81501XCSE20250813 16:08:34.994000
431501XCSE20250813 16:09:28.048000
411502XCSE20250813 16:09:28.099000
411501XCSE20250813 16:09:35.776000
351500XCSE20250813 16:10:39.369000
51501XCSE20250813 16:12:34.078000
451501XCSE20250813 16:12:34.086000
21502XCSE20250813 16:15:06.726000
21502XCSE20250813 16:20:30.177000
21502XCSE20250813 16:22:00.797000
21502XCSE20250813 16:22:18.798000
21502XCSE20250813 16:22:21.797000
21502XCSE20250813 16:23:05.804000
91501XCSE20250813 16:23:31.921000
81501XCSE20250813 16:23:31.921000
81501XCSE20250813 16:23:31.921000
7431501XCSE20250813 16:28:03.167804
181500XCSE20250814 9:01:13.768000
251501XCSE20250814 9:16:09.083000
251500XCSE20250814 9:16:09.100000
51499XCSE20250814 9:20:24.348000
251501XCSE20250814 9:28:43.216000
141504XCSE20250814 9:29:31.655000
191504XCSE20250814 9:29:31.659000
191504XCSE20250814 9:29:31.662000
191504XCSE20250814 9:29:31.665000
191504XCSE20250814 9:29:31.669000
191504XCSE20250814 9:29:31.672000
261505XCSE20250814 9:37:44.230000
251505XCSE20250814 9:51:46.518000
171504XCSE20250814 9:52:59.552000
171504XCSE20250814 9:54:27.952000
91504XCSE20250814 9:54:27.952000
271505XCSE20250814 9:54:40.743000
181505XCSE20250814 10:01:39.100000
81505XCSE20250814 10:01:39.100000
171506XCSE20250814 10:11:34.628000
81506XCSE20250814 10:11:34.628000
201510XCSE20250814 10:19:03.007000
821510XCSE20250814 10:19:03.007000
411510XCSE20250814 10:19:08.134000
331509XCSE20250814 10:19:08.135000
251508XCSE20250814 10:19:56.125000
91507XCSE20250814 10:27:55.631000
261508XCSE20250814 10:32:12.443000
171509XCSE20250814 10:36:05.730000
81509XCSE20250814 10:36:05.730000
81509XCSE20250814 10:36:05.730000
81508XCSE20250814 10:40:43.794000
11508XCSE20250814 10:40:43.794000
91508XCSE20250814 10:41:17.691000
171508XCSE20250814 10:57:36.009000
91506XCSE20250814 10:59:23.131000
91505XCSE20250814 11:05:05.091000
91504XCSE20250814 11:05:05.110000
91503XCSE20250814 11:08:28.643000
81503XCSE20250814 11:08:28.643000
91505XCSE20250814 11:11:49.318000
91504XCSE20250814 11:11:57.740000
91503XCSE20250814 11:15:11.436000
91502XCSE20250814 11:20:19.343000
121505XCSE20250814 11:20:26.126000
41505XCSE20250814 11:21:09.048000
31505XCSE20250814 11:21:09.048000
21505XCSE20250814 11:22:26.048000
71505XCSE20250814 11:22:26.048000
21505XCSE20250814 11:24:26.233000
41505XCSE20250814 11:24:26.233000
81505XCSE20250814 11:26:10.561000
31505XCSE20250814 11:28:36.765000
181503XCSE20250814 11:28:36.936000
91503XCSE20250814 11:28:36.943000
91503XCSE20250814 11:28:36.943000
91504XCSE20250814 11:28:44.389000
91504XCSE20250814 11:28:44.407000
21505XCSE20250814 11:36:12.902000
21505XCSE20250814 11:36:34.049000
71505XCSE20250814 11:37:45.183000
91503XCSE20250814 11:43:36.086000
91502XCSE20250814 11:47:08.317000
91502XCSE20250814 11:47:08.365000
91502XCSE20250814 11:47:08.368000
91502XCSE20250814 11:47:12.474000
51502XCSE20250814 11:50:28.150000
121502XCSE20250814 11:50:28.167000
51502XCSE20250814 11:56:30.086000
121502XCSE20250814 11:56:30.086000
171502XCSE20250814 11:59:10.481000
261504XCSE20250814 12:05:18.627000
61504XCSE20250814 12:05:32.048000
171503XCSE20250814 12:10:44.080000
71504XCSE20250814 12:13:21.588000
31504XCSE20250814 12:13:27.595000
61504XCSE20250814 12:13:27.595000
91503XCSE20250814 12:23:53.982000
91502XCSE20250814 12:26:49.621000
91500XCSE20250814 12:37:14.207000
81500XCSE20250814 12:37:14.207000
91500XCSE20250814 12:37:14.207000
81500XCSE20250814 12:37:14.207000
91500XCSE20250814 12:37:14.207000
61501XCSE20250814 12:47:39.716000
31501XCSE20250814 12:47:44.029000
21501XCSE20250814 12:47:45.721000
21501XCSE20250814 12:47:48.743000
21501XCSE20250814 12:47:51.766000
91501XCSE20250814 13:22:50.082000
91500XCSE20250814 13:23:20.530000
71500XCSE20250814 13:23:20.530000
11500XCSE20250814 13:29:09.082000
161500XCSE20250814 13:29:09.082000
91500XCSE20250814 13:30:34.805000
81500XCSE20250814 13:30:34.892000
31500XCSE20250814 13:30:34.892000
41501XCSE20250814 13:35:09.987000
21501XCSE20250814 13:35:13.009000
31501XCSE20250814 13:39:34.539000
41501XCSE20250814 13:39:34.539000
41501XCSE20250814 13:40:07.036000
41501XCSE20250814 13:40:45.221000
51501XCSE20250814 13:45:05.015000
251501XCSE20250814 13:47:16.576000
41501XCSE20250814 13:47:34.533000
51501XCSE20250814 13:57:21.642000
61500XCSE20250814 14:00:07.210000
31500XCSE20250814 14:00:07.210000
81500XCSE20250814 14:00:07.210000
111501XCSE20250814 14:10:13.322000
21501XCSE20250814 14:10:13.322000
101501XCSE20250814 14:10:13.322000
251501XCSE20250814 14:10:13.322000
181501XCSE20250814 14:10:13.322000
281501XCSE20250814 14:19:40.065000
281501XCSE20250814 14:19:40.065000
81501XCSE20250814 14:19:40.065000
31501XCSE20250814 14:19:40.302000
301501XCSE20250814 14:20:18.050000
201501XCSE20250814 14:20:18.056000
11501XCSE20250814 14:20:20.844000
281501XCSE20250814 14:20:20.844000
11501XCSE20250814 14:20:20.844000
41501XCSE20250814 14:20:22.058000
171499XCSE20250814 14:25:18.092000
171498XCSE20250814 14:25:18.460000
171499XCSE20250814 14:25:18.493000
171499XCSE20250814 14:25:18.505000
61499XCSE20250814 14:25:18.529000
51499XCSE20250814 14:25:18.574000
31499XCSE20250814 14:25:18.577000
61499XCSE20250814 14:25:18.620000
31499XCSE20250814 14:25:18.667000
121497XCSE20250814 14:25:20.247000
111499XCSE20250814 14:25:23.686000
41499XCSE20250814 14:25:23.713000
31499XCSE20250814 14:25:26.710000
111499XCSE20250814 14:25:26.711000
161499XCSE20250814 14:25:26.711000
51497XCSE20250814 14:25:27.143000
71500XCSE20250814 14:26:56.213000
101499XCSE20250814 14:26:56.261000
41499XCSE20250814 14:26:59.282000
21499XCSE20250814 14:27:02.304000
21499XCSE20250814 14:27:05.326000
101499XCSE20250814 14:30:28.666000
11497XCSE20250814 14:30:34.493000
61499XCSE20250814 14:45:05.744000
171499XCSE20250814 14:58:55.084000
81500XCSE20250814 14:58:55.106000
81500XCSE20250814 14:58:55.126000
81500XCSE20250814 15:08:42.067000
71500XCSE20250814 15:08:42.145000
11500XCSE20250814 15:08:43.805000
171499XCSE20250814 15:09:29.089000
11499XCSE20250814 15:12:37.080000
91498XCSE20250814 15:20:01.040000
161498XCSE20250814 15:20:01.040000
141502XCSE20250814 15:20:14.030000
81502XCSE20250814 15:20:17.051000
21502XCSE20250814 15:20:20.073000
71502XCSE20250814 15:21:49.395000
91501XCSE20250814 15:21:49.413000
91500XCSE20250814 15:21:49.454000
81500XCSE20250814 15:21:49.454000
71501XCSE20250814 15:24:04.206000
111502XCSE20250814 15:24:04.206000
301502XCSE20250814 15:24:04.206000
11501XCSE20250814 15:24:04.226000
31501XCSE20250814 15:24:04.257000
61501XCSE20250814 15:24:04.257000
101503XCSE20250814 15:28:34.646000
111503XCSE20250814 15:28:34.646000
91501XCSE20250814 15:28:34.671000
91501XCSE20250814 15:28:34.671000
91501XCSE20250814 15:36:38.542000
171503XCSE20250814 15:37:12.117000
41503XCSE20250814 15:37:12.117000
61503XCSE20250814 15:37:21.742000
181504XCSE20250814 15:46:10.724000
181503XCSE20250814 15:47:47.095000
171503XCSE20250814 15:49:07.512000
181503XCSE20250814 15:54:05.656000
171502XCSE20250814 15:54:38.934000
81502XCSE20250814 15:54:38.934000
51503XCSE20250814 15:56:42.610000
201503XCSE20250814 15:56:42.631000
51503XCSE20250814 15:56:42.631000
261502XCSE20250814 15:57:55.614000
21502XCSE20250814 15:59:21.037000
41504XCSE20250814 16:05:40.635000
41504XCSE20250814 16:05:42.155000
21504XCSE20250814 16:05:43.657000
21504XCSE20250814 16:05:46.679000
51504XCSE20250814 16:05:46.688000
21504XCSE20250814 16:05:49.701000
71505XCSE20250814 16:11:08.556000
21505XCSE20250814 16:13:22.067000
191505XCSE20250814 16:13:22.067000
101504XCSE20250814 16:13:22.688000
71504XCSE20250814 16:14:24.345000
51504XCSE20250814 16:14:24.345000
51504XCSE20250814 16:14:24.345000
141503XCSE20250814 16:14:24.366000
171503XCSE20250814 16:17:55.309000
11504XCSE20250814 16:18:04.083000
81504XCSE20250814 16:18:34.372000
11504XCSE20250814 16:18:34.399000
251503XCSE20250814 16:22:36.965000
501502XCSE20250814 16:25:23.245182
501502XCSE20250814 16:25:23.246563
21502XCSE20250814 16:25:23.246563
291502XCSE20250814 16:25:23.246968
211502XCSE20250814 16:25:23.247223
321502XCSE20250814 16:25:23.247223
151502XCSE20250814 16:25:23.267027
351502XCSE20250814 16:25:23.267060
311502XCSE20250814 16:25:23.334773
71502XCSE20250814 16:30:18.156126
121502XCSE20250814 16:30:30.089850
501502XCSE20250814 16:37:08.634615
501503XCSE20250814 16:39:01.617098
831503XCSE20250814 16:39:01.617098
501503XCSE20250814 16:39:39.508601
951503XCSE20250814 16:39:39.508601
501504XCSE20250814 16:45:32.571396
501504XCSE20250814 16:45:32.588791
171504XCSE20250814 16:45:32.592539
331504XCSE20250814 16:45:32.592670
241504XCSE20250814 16:45:32.592670
321504XCSE20250814 16:45:32.606181
101504XCSE20250814 16:45:35.807413
81504XCSE20250814 16:45:35.810848
471504XCSE20250814 16:47:50.310483
31504XCSE20250814 16:47:50.310501
281504XCSE20250814 16:47:50.310513
501504XCSE20250814 16:47:50.329872
501504XCSE20250814 16:47:50.345102
501504XCSE20250814 16:47:50.360329
501504XCSE20250814 16:47:50.366130
251504XCSE20250814 16:47:50.366130
2241504XCSE20250814 16:50:00.183105
81514XCSE20250815 9:00:10.051000
11516XCSE20250815 9:04:29.988000
261516XCSE20250815 9:04:29.988000
271515XCSE20250815 9:06:41.311000
251514XCSE20250815 9:10:13.755000
261512XCSE20250815 9:17:05.212000
251511XCSE20250815 9:17:08.378000
171510XCSE20250815 9:27:09.638000
181509XCSE20250815 9:27:14.884000
541508XCSE20250815 9:27:27.702000
91506XCSE20250815 9:27:27.702000
181506XCSE20250815 9:27:27.702000
81506XCSE20250815 9:27:27.702000
61505XCSE20250815 9:27:27.723000
31505XCSE20250815 9:27:27.723000
91504XCSE20250815 9:27:27.742000
91506XCSE20250815 9:32:43.184000
81506XCSE20250815 9:32:43.184000
171503XCSE20250815 9:33:02.783000
181504XCSE20250815 9:37:12.973000
91503XCSE20250815 10:03:17.309000
3001502XCSE20250815 10:03:17.309644
91507XCSE20250815 10:06:34.679000
31507XCSE20250815 10:07:17.625000
91505XCSE20250815 10:07:22.090000
41507XCSE20250815 10:10:01.030000
41507XCSE20250815 10:11:00.767000
91507XCSE20250815 10:16:43.050000
121508XCSE20250815 10:23:12.109000
41508XCSE20250815 10:23:12.109000
251506XCSE20250815 10:23:55.381000
341506XCSE20250815 10:30:53.092000
81506XCSE20250815 10:30:53.092000
411505XCSE20250815 10:31:24.702000
131506XCSE20250815 10:40:35.782000
51511XCSE20250815 10:48:48.479000
41511XCSE20250815 10:48:48.479000
71511XCSE20250815 10:48:48.479000
111511XCSE20250815 10:48:48.479000
101511XCSE20250815 10:48:48.479000
11510XCSE20250815 10:51:18.628000
1441512XCSE20250815 11:05:01.016000
131512XCSE20250815 11:05:01.016000
11512XCSE20250815 11:05:01.016000
61512XCSE20250815 11:05:08.454000
11514XCSE20250815 11:07:25.913000
51514XCSE20250815 11:07:25.913000
51514XCSE20250815 11:07:25.913000
171514XCSE20250815 11:07:25.913000
351514XCSE20250815 11:07:26.343000
331514XCSE20250815 11:07:26.387000
11514XCSE20250815 11:07:26.387000
341514XCSE20250815 11:07:26.393000
171513XCSE20250815 11:09:23.701000
91513XCSE20250815 11:18:36.167000
91512XCSE20250815 11:30:36.113000
81512XCSE20250815 11:30:36.113000
331512XCSE20250815 11:37:02.144000
261513XCSE20250815 11:51:02.245000
91513XCSE20250815 11:51:10.608000
251512XCSE20250815 11:52:08.082000
331512XCSE20250815 12:00:14.671000
91512XCSE20250815 12:13:03.608000
11512XCSE20250815 12:15:00.608000
81512XCSE20250815 12:15:00.608000
181511XCSE20250815 12:19:45.181000
81511XCSE20250815 12:19:45.181000
111513XCSE20250815 12:27:14.416000
121513XCSE20250815 12:30:17.560000
21513XCSE20250815 12:30:17.580000
41514XCSE20250815 12:33:03.340000
251514XCSE20250815 12:34:48.381000
91513XCSE20250815 12:43:33.958000
81513XCSE20250815 12:43:33.958000
271513XCSE20250815 12:44:36.992000
201514XCSE20250815 13:02:17.677000
51514XCSE20250815 13:02:17.677000
21514XCSE20250815 13:02:17.677000
11514XCSE20250815 13:02:17.677000
131514XCSE20250815 13:02:17.677000
101514XCSE20250815 13:02:46.095000
251514XCSE20250815 13:15:43.833000
181513XCSE20250815 13:17:14.917000
61513XCSE20250815 13:17:14.917000
31513XCSE20250815 13:34:51.094000
241513XCSE20250815 13:34:51.094000
81513XCSE20250815 13:34:51.094000
91513XCSE20250815 13:34:51.094000
91513XCSE20250815 13:34:51.094000
81513XCSE20250815 13:34:51.094000
91513XCSE20250815 13:34:51.094000
91513XCSE20250815 13:34:51.094000
411514XCSE20250815 13:39:15.901000
31516XCSE20250815 13:43:59.750000
21517XCSE20250815 13:55:52.367000
11517XCSE20250815 13:55:52.367000
61517XCSE20250815 13:55:52.367000
211517XCSE20250815 13:55:52.367000
51517XCSE20250815 13:55:52.367000
251517XCSE20250815 13:55:52.367000
51517XCSE20250815 13:56:02.396000
261516XCSE20250815 13:58:54.064000
251515XCSE20250815 13:58:57.035000
181515XCSE20250815 14:11:01.999000
171515XCSE20250815 14:14:03.761000
81515XCSE20250815 14:14:03.761000
261514XCSE20250815 14:20:46.155000
91514XCSE20250815 14:20:46.155000
331513XCSE20250815 14:20:59.754000
91513XCSE20250815 14:24:56.781000
201516XCSE20250815 14:45:21.343000
491516XCSE20250815 14:45:41.442000
421515XCSE20250815 14:50:31.629000
91515XCSE20250815 14:50:31.629000
431515XCSE20250815 14:50:37.555000
341515XCSE20250815 14:54:49.090000
331515XCSE20250815 14:55:07.234000
251515XCSE20250815 14:56:37.829000
271516XCSE20250815 15:05:33.079000
171516XCSE20250815 15:09:56.427000
171516XCSE20250815 15:09:56.446000
171515XCSE20250815 15:12:19.463000
91515XCSE20250815 15:12:19.463000
81515XCSE20250815 15:12:19.463000
441515XCSE20250815 15:15:50.999000
411513XCSE20250815 15:16:04.145000
331512XCSE20250815 15:16:04.277000
431514XCSE20250815 15:30:02.037000
491514XCSE20250815 15:33:22.015000
411513XCSE20250815 15:35:33.839000
81513XCSE20250815 15:35:33.839000
91512XCSE20250815 15:35:49.669000
261513XCSE20250815 15:40:13.086000
441512XCSE20250815 15:46:00.910000
91511XCSE20250815 15:46:01.091000
411511XCSE20250815 15:49:02.196000
91510XCSE20250815 15:52:54.247000
81510XCSE20250815 15:52:54.247000
81510XCSE20250815 15:52:54.247000
91509XCSE20250815 15:53:42.719000
81509XCSE20250815 15:53:42.719000
81509XCSE20250815 15:53:42.719000
81509XCSE20250815 15:53:42.719000
91509XCSE20250815 15:53:42.775000
91509XCSE20250815 15:56:45.289000
21509XCSE20250815 16:00:00.048000
261509XCSE20250815 16:11:24.110000
91509XCSE20250815 16:11:24.110000
91509XCSE20250815 16:11:24.110000
11509XCSE20250815 16:17:28.579000
11509XCSE20250815 16:19:47.829000
71509XCSE20250815 16:19:47.829000
81509XCSE20250815 16:19:47.829000
81509XCSE20250815 16:19:47.829000
421509XCSE20250815 16:21:51.303000
91508XCSE20250815 16:22:31.581000
91508XCSE20250815 16:24:41.047000
101509XCSE20250815 16:27:28.786417
6321509XCSE20250815 16:27:28.786417
941509XCSE20250815 16:27:28.786476

Attachment


Attachments

UK Aktietilbagekøbsprogram 2025 - week 33

Recommended Reading