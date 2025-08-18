A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

 | Source: A.P. Møller - Mærsk A/S A.P. Møller - Mærsk A/S

SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Den 5. februar 2025 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 14,4 mia. (ca. USD 2 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Anden fase af programmet løber fra 11. august 2025 frem til 4. februar 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 7,2 mia. (ca. USD 1 mia.).       
                  
Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).                   

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 11.-15. august foretaget følgende transaktioner:

  Antal
A aktier 		Gennemsnitlig
købspris A aktier, DKK 		Transaktionsværdi,
A aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse 90.469   1.068.065.090
 11 august 700 13.715,9143 9.601.140
 12 august 650 14.292,6000 9.290.190
 13 august 525 14.432,2857 7.576.950
 14 august 650 14.194,3692 9.226.340
 15 august 750 13.959,3600 10.469.520
Total 11. -15. august 3.275   46.164.140
Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet 3.275   46.164.140
Total under aktietilbagekøbs-
programmet 		93.744   1.114.229.230
  Antal
B aktier 		Gennemsnitlig
købspris B aktier, DKK 		Transaktionsværdi,
B aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden) 512.465   6.131.932.654
 11 august 3.483 13.885,2785 48.362.425
 12 august 3.282 14.550,3108 47.754.120
 13 august 2.631 14.683,7305 38.632.895
 14 august 3.257 14.398,6291 46.896.335
 15 august 3.758 14.104,1751 53.003.490
Total 11. -15. august 16.411   234.649.265
Køb fra Familiefonden* 2.147 14.298,1107 30.698.044
Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden) 18.558   265.347.309
Total under aktietilbagekøbs-
programmet (marked og Familiefonden) 		531.023   6.397.279.963
     

*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 93.744 A-aktier og 635.981 B-aktier som egne aktier, svarende til 4,61% af aktiekapitalen.
Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 8. august 2025

Kontaktpersoner:
Head of Investor Relations, Stefan Gruber, tlf. +45 3363 3484
Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521

Side 1 af 1


Vedhæftede filer


Attachments

Daily transactions in connection with share buy-back program_week 33 2025 Selskabsmeddelelse - Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram - uge 33 2025

Recommended Reading