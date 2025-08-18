SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Den 5. februar 2025 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 14,4 mia. (ca. USD 2 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Anden fase af programmet løber fra 11. august 2025 frem til 4. februar 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 7,2 mia. (ca. USD 1 mia.).



Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 11.-15. august foretaget følgende transaktioner:

Antal

A aktier Gennemsnitlig

købspris A aktier, DKK Transaktionsværdi,

A aktier, DKK I alt, seneste meddelelse 90.469 1.068.065.090 11 august 700 13.715,9143 9.601.140 12 august 650 14.292,6000 9.290.190 13 august 525 14.432,2857 7.576.950 14 august 650 14.194,3692 9.226.340 15 august 750 13.959,3600 10.469.520 Total 11. -15. august 3.275 46.164.140 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet 3.275 46.164.140 Total under aktietilbagekøbs-

programmet 93.744 1.114.229.230 Antal

B aktier Gennemsnitlig

købspris B aktier, DKK Transaktionsværdi,

B aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden) 512.465 6.131.932.654 11 august 3.483 13.885,2785 48.362.425 12 august 3.282 14.550,3108 47.754.120 13 august 2.631 14.683,7305 38.632.895 14 august 3.257 14.398,6291 46.896.335 15 august 3.758 14.104,1751 53.003.490 Total 11. -15. august 16.411 234.649.265 Køb fra Familiefonden* 2.147 14.298,1107 30.698.044 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden) 18.558 265.347.309 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og Familiefonden) 531.023 6.397.279.963

*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 93.744 A-aktier og 635.981 B-aktier som egne aktier, svarende til 4,61% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 8. august 2025

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stefan Gruber, tlf. +45 3363 3484

Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521

