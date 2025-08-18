Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 33

Selskabsmeddelelse nr. 38 2025

Danske Bank

Bernstorffsgade 40

DK-1577 København V

Tel. + 45 33 44 00 00



18. august 2025



Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 33



Den 7. februar 2025, offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 10. februar 2025 til senest 30. januar 2026 - som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2025.



Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug ("markedsmisbrugsforordningen") samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør "Safe Harbour-reglerne".



Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 33 foretaget følgende transaktioner på Nasdaq Copenhagen A/S:


 Antal aktierGennemsnitlig købspris, DKKTransaktionsværdi, DKK
Akkumuleret fra sidste meddelelse10,276,053238.70912,452,987,216
11 august 202520,000265.77885,315,576
12 august 202550,000268.681313,434,065
13 august 202549,946271.657513,568,205
14 august 202543,666273.721411,952,319
15 august 202549,753273.501713,607,530
I alt akkumuleret i uge 33213,365271.261457,877,695
I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet10,489,418239.37122,510,864,911




Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 1.256% af Danske Bank A/S' aktiekapital.





Danske Bank

Kontaktperson: Claus Ingar Jensen, Head of Group Investor Relations, tel. +45 25 42 43 70

