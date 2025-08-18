|Selskabsmeddelelse nr. 38 2025
18. august 2025
Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 33
Den 7. februar 2025, offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 10. februar 2025 til senest 30. januar 2026 - som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug ("markedsmisbrugsforordningen") samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør "Safe Harbour-reglerne".
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 33 foretaget følgende transaktioner på Nasdaq Copenhagen A/S:
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købspris, DKK
|Transaktionsværdi, DKK
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|10,276,053
|238.7091
|2,452,987,216
|11 august 2025
|20,000
|265.7788
|5,315,576
|12 august 2025
|50,000
|268.6813
|13,434,065
|13 august 2025
|49,946
|271.6575
|13,568,205
|14 august 2025
|43,666
|273.7214
|11,952,319
|15 august 2025
|49,753
|273.5017
|13,607,530
|I alt akkumuleret i uge 33
|213,365
|271.2614
|57,877,695
|I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet
|10,489,418
|239.3712
|2,510,864,911
Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 1.256% af Danske Bank A/S' aktiekapital.
Danske Bank
