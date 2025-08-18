Festi hf.: Endurkaup vika 33

Í 33. viku 2025 keypti Festi alls 170.000 eigin hluti fyrir 50.990.000 kr. eins og hér segir:
|Vika
|Dagsetning
|Tímasetning viðskipta
|Keyptir hlutir
|Viðskiptaverð
|Kaupverð (kr)
|33
|12.8.2025
|10:19:14
|65.000
|300
|19.500.000
|33
|13.8.2025
|15:28:27
|40.000
|303
|12.120.000
|33
|14.8.2025
|13:49:00
|35.000
|298
|10.430.000
|33
|15.8.2025
|10:48:19
|30.000
|298
|8.940.000
|170.000
|50.990.000
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/214, framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.
Fyrir kaupin þá átti Festi 1.226.226 hluti eða 0,39% af hlutafé félagsins. Festi hefur nú keypt samtals 1.150.000 eigin hluti fyrir 343.770.000 kr. og á í dag 1.396.226 hluti sem samsvarar 0,45% af hlutafé félagsins. Um er að ræða tilkynningu um kaup Festi á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun sem var tilkynnt um 27. júní 2025 í tilkynningu til Nasdaq OMX Iceland. Áætlað er að kaupa að hámarki 2.500.000 eigin hluti í félaginu eða sem samsvarar 0,80% af útgefnu hlutafé, þó þannig að fjárhæð endurkaupanna verði aldrei meiri en 800 milljónir króna að kaupverði.
Nánari upplýsingar veitir Magnús Kr. Ingason, framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs Festi hf. (mki@festi.is).