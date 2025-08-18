FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 4 au 8 août 2025

PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 04/08/2025 au 08/08/2025
Publication du 18/08/2025
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier
(en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|08/08/2025
|FR0000074759
|10 800
|25,60
|XPAR
Détail transaction par transaction
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant
|Nom du PSI
|Code Identifiant PSI
|Jour/Heure de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Prix unitaire (unité)
|Devise
|Quantite achetée
|Code identifiant Marché
|Numéro de référence de la transaction
|Objectif du rachat
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|08/08/2025 16:56:05
|FR0000074759
|25,60
|EUR
|10 800
|XPAR
|act20250808-145605-706-00
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
Pièce jointe