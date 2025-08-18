FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 11 au 15 août 2025

 | Source: FLEURY MICHON FLEURY MICHON

PROGRAMME DE RACHAT

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

SOCIETE FLEURY MICHON

Présentation agrégée par jour et par marché

Période : 11/08/2025 au 15/08/2025

Publication du 18/08/2025

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2715/08/2025FR0000074759 100 25,00XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIJour/Heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantite achetéeCode identifiant MarchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3915/08/2025 10:33:25FR0000074759 25,00EUR 100XPAR1110447-4609b227FLEURY MICHON STOCK OPTIONS

Pièce jointe


Attachments

Déclaration hebdo Transactions du 11 au 15 août 2025

Recommended Reading