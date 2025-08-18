Volatus Aérospatial: Livrer aujourd'hui, bâtir pour demain – Positionné comme chef de file canadien en matière de solutions aériennes souveraines

TORONTO, 18 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aérospatial Inc. (TSXV : FLT, OTCQX : TAKOF, Francfort : ABB) a fait le point aujourd'hui sur sa solide situation financière, l'élargissement de sa liste de contrats internationaux et son alignement sur les priorités industrielles et de défense du Canada. Grâce à une exécution disciplinée et à une demande mondiale croissante de solutions aériennes avancées, Volatus démontre aujourd'hui son élan tout en jetant les bases d'un leadership à long terme.

L'accent accru du Canada sur l'état de préparation de l'OTAN, la souveraineté dans l'Arctique et la capacité industrielle nationale reflète les forces fondamentales de Volatus en matière de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (RSI), comme la surveillance des frontières et maritimes, l'intervention en cas de feux de forêt et le reboisement, des domaines où l'entreprise fournit déjà des solutions aux côtés de partenaires canadiens et alignés sur l'OTAN.

« Nous sommes entrés dans une période de possibilités sans précédent pour les technologies canadiennes de l'aérospatiale et de la défense, et Volatus est stratégiquement positionné pour jouer un rôle de chef de file », a déclaré Glen Lynch, chef de la direction de Volatus Aéronautique. « Notre solide bilan, notre préparation réglementaire et nos capacités opérationnelles inégalées nous donnent la voie à suivre pour prendre de l'expansion au Canada et à l'échelle mondiale. Nous exécuterons avec discipline, en dirigeant notre capital et notre expertise vers une croissance rentable, en nous concentrant sur la conversion de notre pipeline de ventes de 600 millions de dollars en contrats pluriannuels à long terme, en accélérant la capacité nationale et en résolvant les défis réels de nos clients et partenaires.

Élan démontré

Situation financière solide – Environ 20 millions de dollars de trésorerie au bilan et un fonds de roulement solide offrent une marge de manœuvre pour l'exécution. L'entreprise a obtenu le soutien institutionnel à long terme de partenaires tels qu'Investissement Québec (IQ), Exportation et développement Canada (EDC) et d'autres institutions québécoises.

– Obtention de plusieurs approbations réglementaires permettant l'expansion des opérations à distance augmentant considérablement le marché cible de l'entreprise dans les applications de défense, de sécurité publique et industrielles. Partenariats stratégiques – Les collaborations avec divers équipementiers au Canada, aux États-Unis et en Europe élargissent les capacités dans les marchés de la surveillance, du transport lourd et du géospatial.

Positionné pour un leadership à long terme

Volatus entame sa prochaine phase avec les ressources, les partenariats et la crédibilité nécessaires pour prendre de l'expansion au pays et à l'étranger, reconnaissant que le marché des solutions aériennes avancées s'accélère maintenant, et non dans des années.

Aligné sur les priorités nationales – Les engagements du Canada en matière de défense et la capacité industrielle s'alignent directement sur les forces de Volatus dans les domaines de la RSI, de la surveillance maritime, de l'intervention en cas de feux de forêt et du reboisement.

Grâce à la convergence de la demande géopolitique, à l'évolution des cadres réglementaires et à l'engagement du Canada à l'égard de l'indépendance économique et de la sécurité, Volatus fait progresser sa mission de fournir des solutions aériennes novatrices pour les applications de renseignement, de fret et d'environnement. La Société demeure déterminée à assurer une exécution disciplinée, une croissance rentable et la création d'une valeur durable pour les actionnaires.

À propos de Volatus Aérospatial

Avec 100+ ans d'expertise combinée en aviation, Volatus Aerospace offre des solutions aériennes mondiales innovantes pour le renseignement et le fret, en utilisant des aéronefs pilotés et télépilotés (SATP/drones). Engagé dans l'efficacité, la sécurité et la durabilité, Volatus offre un écosystème complet de solutions aériennes, y compris les opérations à distance, la vente d'équipements d'entreprise, la formation et les services aériens pour améliorer les applications du monde réel dans tous les secteurs.

Informations prospectives :

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent des « informations prospectives » et des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des énoncés concernant les plans, les intentions, les croyances et les attentes actuelles de la Société à l'égard des activités commerciales futures et de la performance opérationnelle. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que « planifie », « s'attend à », « est prévu », « budget », « prévu », « estime », « prévoit », « a l'intention de », « anticipe » ou « croit » ou des variations (y compris des variations négatives) de ces mots et expressions, ou des énoncés formés au futur ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourrait » ou « sera » (ou d'autres variantes de ce qui précède) être pris, se produire, être atteint ou se réaliser. Les informations prospectives comprennent des renseignements sur l'opération d'actions contre dette, y compris des renseignements concernant l'approbation finale de l'opération d'actions contre dettes par la TSXV. L'information prospective est fondée sur les données concurrentielles, financières et économiques actuellement disponibles et sur les plans d'exploitation, les stratégies ou les convictions de la direction à la date du présent communiqué de presse, mais comporte des risques, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement de tout résultat futur, le rendement ou les réalisations exprimés ou sous-entendus par l'information prospective. Ces facteurs peuvent être fondés sur l'information dont dispose actuellement la Société, y compris l'information obtenue auprès d'analystes tiers de l'industrie et d'autres sources tierces, et sont fondés sur les attentes ou les croyances actuelles de la direction. Toute information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est expressément visée par la présente mise en garde. Les investisseurs sont avertis que les énoncés prospectifs ne sont pas fondés sur des faits historiques, mais reflètent plutôt des attentes, des estimations ou des projections concernant des résultats ou des événements futurs fondés sur les opinions, les hypothèses et les estimations de la direction jugées raisonnables à la date à laquelle ces énoncés sont faits. L'information prospective et les énoncés prospectifs reflètent les convictions actuelles de la Société et sont fondés sur l'information dont elle dispose actuellement et sur des hypothèses qu'elle estime non déraisonnables à la lumière de toutes les circonstances. Dans certains cas, des facteurs ou des hypothèses importants sont abordés dans le présent communiqué de presse en lien avec des énoncés contenant de l'information prospective. Ces facteurs et hypothèses importants comprennent, sans s'y limiter, l'approbation finale de l'opération d'actions contre dette par la TSXV et comprennent, mais sans s'y limiter, les facteurs énoncés dans le rapport de gestion annuel et trimestriel de la Société déposé sur www.sedarplus.ca. Bien que la Société ait tenté de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux décrits dans l'information prospective, il peut y avoir d'autres facteurs qui font en sorte que les actions, les événements ou les résultats diffèrent de ceux prévus, estimés ou prévus. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est publiée à la date du présent communiqué de presse et, sauf si la loi l'exige, la Société décline toute obligation de mettre à jour toute information prospective, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements ou de résultats futurs ou autrement. Rien ne garantit que l'information prospective s'avérera exacte, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans ces énoncés. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à l'information prospective.

Ni la TSXV ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la TSXV) n'acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

