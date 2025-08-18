Solución Lantronix capacita a Teal Drones una empresa de Red Cat Holdings Co., aprobada por el Ejército de EE. UU. abriendo una oportunidad de crecimiento de Edge AI Segura

IRVINE, California, Aug. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), un líder mundial en soluciones de computación y conectividad IoT que impulsan aplicaciones Edge AI, anunció hoy que su solución compatible con TAA y NDAA fue seleccionada por Teal Drones, una empresa de Red Cat Holdings Inc. (NASDAQ: RCAT), para la producción de sus drones Black Widow™ bajo el programa de reconocimiento de corto alcance (SRR) del Ejército de EE. UU. Lantronix ya ha iniciado los envíos de producción, proporcionando una visibilidad temprana de los ingresos y subrayando el rol de Lantronix como socio tecnológico de confianza para aplicaciones de defensa de misión crítica.-

La solución Lantronix, basada en el procesador Qualcomm® Dragonwing™ QRB5165, ofrece un procesamiento avanzado de Edge AI mientras cumple con los estrictos requisitos de seguridad de EE. UU., lo que permite conformidad total de TAA y NDAA para implementación en misiones confidenciales del Departamento de Defensa (DoD). La combinación de rendimiento en inteligencia artificial y cumplimiento regulatorio crea una ventaja sostenible para Lantronix en el mercado de rápida expansión de sistemas autónomos y de defensa.

Como parte de un grupo selecto de proveedores de sistemas aéreos no tripulados pequeños (sUAS) aprobados por Blue UAS, Teal Drones deben cumplir con rigurosos estándares de ciberseguridad, operativos y de seguridad para uso del DoD. La solución conforme de Lantronix permite a Teal cumplir con estos requisitos, posicionando sus drones Black Widow para despliegues en misiones de primera línea.

"Los drones Black Widow están redefiniendo lo que es posible para los pequeños sistemas no tripulados, dando a los combatientes actuales inteligencia en tiempo real y la ventaja operativa que necesitan en el campo de batalla moderno", dijo Jeff Thompson, director ejecutivo de Red Cat. "La solución de Lantronix nos permite cumplir con los estrictos estándares de cumplimiento de TAA y NDAA del Ejército de los Estados Unidos bajo el Programa SRR, un nivel de seguridad que pocos proveedores pueden igualar".

Con el mercado global de drones proyectado para alcanzar los $ 57.8 mil millones para 2030 (Informe Global del Mercado de Drones 2025–2030 de Drone Industry Insights), la presencia de Lantronix en el segmento de drones para defensa y comerciales seguros crea oportunidades de crecimiento multianuales y de alto margen.

“"Lantronix se ha consolidado como líder en el mercado de Edge AI, ofreciendo soluciones innovadoras y basadas en el cumplimiento normativo -para el creciente sector de drones", dijo Saleel Awsare, director ejecutivo y presidente de Lantronix. "Nuestra colaboración con Teal Drones subraya nuestra capacidad para llevar al mercado productos seguros y de alto rendimiento- a escala, creando oportunidades a largo plazo- con marcas globales líderes".

Las soluciones y servicios de ingeniería de Lantronix combinan tecnología de cómputo integrada, experiencia en cumplimiento y soporte flexible de software para acelerar el desarrollo de productos de sus clientes. Este enfoque de plataforma escalable no solo permite un rápido tiempo de posicionamiento en el mercado -para-Teal Drones, sino que también posiciona a Lantronix para respaldar futuros programas de IoT industrial y de defensa que requieren conformidad con TAA y NDAA.

Para más información acerca de los servicios de ingeniería , soluciones SOM y aplicaciones de drones adicionales en, Lantronix.com.

Acerca de Lantronix

Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) es un líder mundial en soluciones de Edge AI e Industrial IoT, que ofrece computación inteligente, conectividad segura y gestión remota para aplicaciones de misión crítica. Atendiendo a mercados de alto crecimiento, incluyendo ciudades inteligentes, TI empresarial y sistemas no tripulados comerciales y de defensa, Lantronix permite a sus clientes optimizar operaciones y acelerar la transformación digital. Su portafolio completo de hardware, software y servicios impulsa aplicaciones desde videovigilancia segura e infraestructura inteligente de servicios públicos hasta gestión de red resiliente fuera de banda. Al llevar la inteligencia al borde de la red, Lantronix ayuda a las organizaciones a lograr eficacia, seguridad y una ventaja competitiva en el mundo actual impulsado por inteligencia artificial (IA).

Para más información, visite, sitio web de Lantronix .

Acerca de Red Cat Holdings Inc.

Red Cat (Nasdaq: RCAT) es un proveedor con sede en EE. UU. de soluciones avanzadas de drones y robótica multidominio para defensa y seguridad nacional. A través de sus subsidiarias de propiedad total, Teal Drones y FlightWave Aerospace, Red Cat desarrolla hardware y software de fabricación estadounidense que respaldan operaciones militares, gubernamentales y de seguridad pública en aire, tierra y mar. Su familia de sistemas, liderada por Black Widow™, ofrece capacidades tácticas incomparables en sistemas de aeronaves no tripuladas pequeñas (sUAS). Con su expansión al dominio marítimo mediante Blue OPS, Inc., Red Cat también está innovando en embarcaciones de superficie no tripuladas (USV) y vehículos submarinos autónomos (AUV), ofreciendo plataformas integradas diseñadas para mejorar la seguridad y la eficacia de misiones multidominio. Para más información visite, www.redcat.red .

© 2025 Lantronix, Inc. Todos los derechos reservados. Lantronix es una marca comercial registrada. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Declaración de 'Salvaguarda' bajo la Ley de Reforma de Litigio de Valores Privados de 1995: Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas dentro del significado de las leyes de valores federales, incluyendo, mas sin limitación, las declaraciones relacionadas con los productos y o el equipo de liderazgo de Lantronix. Estas declaraciones prospectivas se basan en nuestras expectativas actuales y están sujetas a riesgos e incertidumbres sustanciales que podrían causar que nuestros resultados reales, negocios futuros, situación financiera o rendimiento difieran de forma sustancial de nuestros resultados históricos o aquellos expresados o implícitos en cualquier declaración prospectiva contenida en este comunicado de prensa. Los riesgos e incertidumbres potenciales incluyen, mas no están limitados a, factores tales como los efectos de las condiciones económicas regionales y mundiales negativas o en deterioro, o la inestabilidad del mercado en nuestro negocio, inclusive los efectos en las decisiones de compra de nuestros clientes; nuestra capacidad para mitigar cualquier interrupción en nuestras cadenas de suministro y en las de nuestros proveedores y distribuidores debido a la pandemia de COVID-19 u otros brotes, guerras y tensiones recientes en Europa, Asia y Oriente Medio, u otros factores; futuras respuestas y efectos de las crisis de salud pública; riesgos de ciberseguridad; los cambios en las leyes, regulaciones y tarifas aplicables del gobierno estadounidense y extranjero; nuestra capacidad para implementar con éxito nuestra estrategia de adquisiciones o integrar las empresas adquiridas; dificultades y costos de protección de patentes y otros derechos de propiedad; el nivel de nuestro endeudamiento, nuestra capacidad para servir nuestro endeudamiento y las restricciones en nuestros acuerdos de deuda; y cualquier factor adicional incluido en nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 30 de junio de 2024, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (la “SEC”) el 9 de septiembre de 2024, inclusive en la sección titulada "Factores de riesgo” en el Punto 1A de la Parte I de dicho informe, así como en nuestros otros informes públicos presentados ante la SEC. Factores de riesgo adicionales se pueden identificar en nuestros informes futuros. Asimismo, los resultados reales pueden diferir como consecuencia de riesgos e incertidumbres adicionales acerca de las cuales actualmente desconocemos o no consideramos relevantes para nuestros negocios. Por estas razones, se advierte a los inversores que no confíen indebidamente en ninguna declaración prospectiva. Las declaraciones prospectivas hechas por Lantronix son válidas únicamente a la fecha de su emisión. Renunciamos expresamente a cualquier intención u obligación de actualizar cualquier declaración prospectiva después de la fecha del presente para adaptar dichas declaraciones a los resultados reales o a los cambios en nuestras opiniones o expectativas, excepto según lo exija la ley aplicable o las reglas de Nasdaq Stock Market LLC. Si actualizamos o corregimos cualquier declaración prospectiva, los inversores no deben concluir que haremos actualizaciones o correcciones adicionales.

Contacto de medios de Lantronix:

media@lantronix.com

949-212-0960