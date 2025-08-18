Teal Drones, fabricant de drones approuvés par l’armée américaine et filiale de Red Cat Holdings, adopte la solution Lantronix, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de croissance pour l’IA sécurisée en périphérie de réseau

IRVINE, Californie, 18 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. - (NASDAQ : LTRX), leader mondial des solutions IdO de calcul et de connectivité pour l’IA en périphérie, a annoncé que sa solution, conforme aux normes TAA et NDAA, a été choisie par Teal Drones, filiale de Red Cat Holdings Inc. (NASDAQ : RCAT), pour la production de ses drones Black Widow™ dans le cadre du programme de reconnaissance à courte portée (SRR) de l’armée américaine. Lantronix a déjà débuté ses livraisons, offrant un premier aperçu de ses revenus et soulignant son rôle de partenaire technologique de confiance pour les applications cruciales dans le domaine de la défense.

La solution Lantronix, basée sur le processeur Qualcomm® Dragonwing™ QRB5165, offre des capacités avancées de traitement d’IA en périphérie tout en respectant les exigences strictes en matière de sécurité aux États-Unis, garantissant une conformité complète aux normes TAA et NDAA pour un déploiement dans des missions sensibles du Département de la Défense (DoD). Alliant performance en IA et conformité réglementaire, Lantronix se positionne durablement sur le marché en forte expansion de la défense et des systèmes autonomes.

Faisant partie d’un groupe restreint de fournisseurs de petits systèmes d’aéronefs sans pilote (sUAS) approuvés par le programme Blue UAS, Teal Drones doit respecter des normes strictes en matière de cybersécurité, d’exploitation et de sécurité dans le cadre d'opérations du Département de la Défense (DoD). La solution conforme de Lantronix permet à Teal de satisfaire à ces exigences, préparant ses drones Black Widow à être déployés dans des missions en première ligne.

« Les drones Black Widow redéfinissent le potentiel des petits systèmes sans pilote, offrant aux combattants d’aujourd’hui des informations en temps réel et l’avantage opérationnel dont ils ont besoin sur le champ de bataille moderne », a déclaré Jeff Thompson, PDG de Red Cat. « La solution de Lantronix nous permet de satisfaire aux strictes normes de conformité TAA et NDAA de l’armée américaine dans le cadre du programme SRR — un niveau de fiabilité que peu de fournisseurs peuvent égaler. »

Avec un marché mondial des drones prévu pour atteindre 57,8 milliards de dollars d’ici 2030 (rapport 2025–2030 sur le marché mondial des drones de Drone Industry Insights), la présence de Lantronix dans le segment des drones sécurisés à usage défense et commercial ouvre des opportunités de croissance rentable sur plusieurs années.

---« Lantronix s’est imposée comme un leader sur le marché de l’IA en périphérie, en proposant des solutions innovantes axées sur la conformité pour le secteur en croissance des drones », a déclaré Saleel Awsare, PDG et président de Lantronix. « Notre collaboration avec Teal Drones souligne notre capacité à commercialiser des produits sécurisés et à hautes performances à grande échelle, générant des opportunités à long terme avec des marques mondiales de premier plan, »

--Les solutions et services d’ingénierie de Lantronix allient technologies de calcul embarqué, expertise en matière de conformité et support logiciel flexible pour accélérer le développement des produits de ses clients. Cette approche de plateforme évolutive permet non seulement à Teal Drones de réduire considérablement le délai de mise sur le marché de ses produits, mais elle positionne également Lantronix pour soutenir de futurs programmes de défense et d’IoT industriel nécessitant une conformité aux normes TAA et NDAA.

À propos de Lantronix

Lantronix Inc. (Nasdaq : LTRX) est un leader mondial des solutions d’IA en périphérie et d’IdO industriel, offrant des capacités de calcul intelligentes, une connectivité sécurisée et une gestion à distance pour des applications critiques. Desservant des marchés en forte croissance, tels que les villes intelligentes, l’informatique d’entreprise et les systèmes sans pilote à usage commercial et militaire, Lantronix permet à ses clients d’optimiser leurs opérations et d’accélérer leur transformation numérique. Son portefeuille complet de matériel, de logiciels et de services permet d’assurer le bon fonctionnement d’applications allant de la vidéosurveillance sécurisée et des infrastructures intelligentes de services publics à la gestion réseau hors bande résiliente. En intégrant l’intelligence à la périphérie du réseau, Lantronix aide les organisations à gagner en efficacité, en sécurité et à acquérir un avantage concurrentiel dans un monde guidé par l’IA.

À propos de Red Cat Holdings Inc.

Red Cat (Nasdaq : RCAT) est un fournisseur américain de solutions avancées de drones et de robots tous domaines pour la défense et la sécurité nationale. Par l’intermédiaire de ses filiales à 100 %, Teal Drones et FlightWave Aerospace, Red Cat développe du matériel et des logiciels fabriqués aux États-Unis, destinés à soutenir les opérations militaires, gouvernementales et de sécurité publique sur terre, dans les airs et en mer. Sa famille de systèmes, notamment Black Widow™, offre des capacités tactiques inégalées en matière de systèmes d’aéronefs sans pilote de petite taille (sUAS). En développant ses activités dans le domaine maritime avec Blue OPS, Inc., Red Cat innove également dans les véhicules de surface sans équipage (USV) et les véhicules sous-marins autonomes (AUV), en proposant des plateformes intégrées conçues pour améliorer la sécurité et l’efficacité des missions multi-domaines. Pour en savoir plus, consultez le site www.redcat.red .

© 2025 Lantronix, Inc. Tous droits réservés. Lantronix est une marque déposée. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

Déclaration prospective au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995 : le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières, y compris, sans toutefois s’y limiter, des déclarations sur les produits ou le leadership de Lantronix. Ces déclarations prospectives sont fondées sur nos attentes actuelles et sont assujetties à des risques et incertitudes importants qui pourraient entraîner des écarts entre nos résultats réels, notre activité future, notre situation financière ou nos performances de nos résultats historiques ou de ceux exprimés ou induits dans toute déclaration prospective figurant dans le présent communiqué de presse. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, des facteurs tels que les effets négatifs ou la dégradation de la situation économique régionale et mondiale ou l’instabilité du marché ciblant nos activités, y compris les effets sur les décisions d’achat de nos clients ; notre capacité à atténuer toute perturbation de nos propres chaînes d’approvisionnement et de celles de nos fournisseurs et distributeurs induite par la pandémie de COVID-19 ou d’autres épidémies ; les guerres et tensions récentes en Europe, en Asie et au Moyen-Orient, ou d’autres facteurs semblables ; les réponses à venir et les conséquences des crises de santé publique ; les risques en matière de cybersécurité ; les modifications apportées aux lois, réglementations et droits de douane en vigueur aux États-Unis et dans les pays étrangers ; notre aptitude à mettre en œuvre avec succès notre stratégie d’acquisition ou d’intégration des entreprises rachetées ; les enjeux et frais liés à la protection des droits de brevet et autres droits de propriété ; notre niveau d’endettement ; notre capacité à rembourser notre dette et les restrictions imposées à nos accords de dette ; ainsi que tout autre facteur supplémentaire repris dans notre rapport annuel sous le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 30 juin 2024, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») le 9 septembre 2024 dernier, y compris à la rubrique « Facteurs de risque » sous l’alinéa 1A de la Partie I de ce rapport, ainsi que dans nos autres documents publics déposés auprès de la SEC. Des facteurs de risque supplémentaires peuvent être identifiés le cas échéant dans nos futurs dépôts. Par ailleurs, les résultats réels peuvent varier en raison de risques et incertitudes supplémentaires dont nous n’avons pas nécessairement conscience à ce jour ou que nous ne considérons pas comme majeurs pour nos activités. En conséquence, il est recommandé aux investisseurs de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, lesquelles ne sont valables qu’à leur date de publication. Nous déclinons expressément toute intention ou obligation de les mettre à jour postérieurement à ce communiqué en vue de les adapter selon nos résultats réels ou les revirements intervenus dans nos avis ou attentes, sauf si la loi applicable ou les règles du Nasdaq Stock Market LLC l’exigent. Si nous actualisons ou corrigeons l’une quelconque de ces déclarations, les investisseurs ne sauraient tenir d’autres mises à jour ou révisions pour garanties.

