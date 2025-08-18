פתרון של Lantronix מניע את Teal Drones, של Red Cat Holdings, שאושרו על ידי צבא ארצות הברית, ופותח הזדמנות לצמיחה בתחום הבינה המלאכותית המאובטחת בקצה

אירווין, קליפורניה, Aug. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Lantronix Inc. לנטרוניקס (נאסד"ק: LTRX), מובילה עולמית בפתרונות IoT בתחום המחשוב והקישוריות של המניעים יישומי בינה מלאכותית בקצה, הודיעה כי הפתרון תואם ה-TAA וה-NDAA שלה נבחר בידי Teal Drones, חברה של Red Cat Holdings Inc. (נאסד"ק: RCAT), לייצור רחפני ה-Black Widow™ שלה במסגרת תוכנית הסיור לטווח קצר (SRR) של צבא ארצות הברית. Lantronix כבר החלה במשלוחי ייצור, מה שמספק נראות הכנסות מוקדמת ומדגיש את תפקידה של Lantronix כשותפה טכנולוגית מהימנה עבור יישומי הגנה קריטיים.

הפתרון של Lantronix, המבוסס על המעבד Dragonwing™ QRB5165 של Qualcomm®, מספק עיבוד מתקדם של בינה מלאכותית בקצה תוך עמידה בדרישות האבטחה המחמירות של ארצות הברית, ומאפשר ציות מלא לתקני ה-TAA וה-NDAA לפריסה במשימות רגישות של משרד ההגנה. השילוב של ביצועי בינה מלאכותית וציות לרגולציה יוצר יתרון בר-קיימא עבור Lantronix בשוק הבטחוני ושוק המערכות האוטונומיות הגדל במהירות.

כחלק מקבוצה נבחרת של ספקי מערכות אוויריות בלתי מאוישות קטנות (sUAS), עם אישור Blue UAS, Teal Drones חייבת לעמוד בתקני אבטחת סייבר, תפעול ובטיחות מחמירים כדי שמוצרי ישמשו את משרד ההגנה. הפתרון התואם של Lantronix מאפשר ל-Teal לעמוד בדרישות אלו, ולמקם את רחפני ה-Black Widow שלה לפריסה במשימות קו חזית.

"רחפני Black Widow מגדירים מחדש את מה שאפשרי עבור מערכות בלתי מאוישות קטנות, ומעניקים ללוחמים של היום מודיעין בזמן אמת ואת היתרון המבצעי הדרוש להם בשדה הקרב המודרני", אמר ג'ף תומפסון (Jeff Thompson), מנכ"ל Red Cat. "הפתרון של Lantronix מאפשר לנו לעמוד בתקני התאימות המחמירים של צבא ארה"ב ל-TAA ו-NDAA במסגרת תוכנית SRR - רמת ביטחון שמעט ספקים יכולים להשתוות אליה".

עם שוק הרחפנים העולמי שצפוי להגיע ל-57.8 מיליארד דולר עד 2030 (דוח שוק הרחפנים העולמי 2025-2030 של Drone Industry Insights), הנוכחות של Lantronix במגזר הרחפנים המאובטחים והמסחריים יוצרת הזדמנויות צמיחה רב-שנתיות בעלות שולי רווח גבוהים.

"Lantronix ביססה את עצמה כמובילה בשוק Edge AI, ומספקת פתרונות חדשניים ומונעי תאימות למגזר הרחפנים הצומח", אמר סליל אוסרה (Saleel Awsare), מנכ"ל ונשיא Lantronix. "שיתוף הפעולה שלנו עם Teal Drones מדגיש את היכולת שלנו להביא מוצרים מאובטחים ובעלי ביצועים גבוהים לשוק בקנה מידה גדול, וליצור הזדמנויות ארוכות טווח עם מותגים גלובליים מובילים".

הפתרונות ושירותי ההנדסה של Lantronix משלבים טכנולוגיית מחשוב משובצת, מומחיות תאימות ותמיכת תוכנה גמישה כדי להאיץ את פיתוח מוצרי הלקוח. גישת פלטפורמה ניתנת להרחבה זו לא רק מאפשרת זמן לשיווק מהיר עבור רחפני Teal אלא גם ממצבת את Lantronix לתמוך בתוכניות IoT עתידיות להגנה ולתעשייה הדורשות תאימות TAA ו-NDAA.

אודות Lantronix

Lantronix Inc לנטרוניקס (נאסד"ק: LTRX) היא מובילה עולמית בפתרונות Edge AI ו-IoT תעשייתי, המספקת מחשוב חכם, קישוריות מאובטחת וניהול מרחוק עבור יישומים קריטיים למשימה. Lantronix משרתת שווקים בעלי צמיחה גבוהה, כולל ערים חכמות, IT ארגוני ומערכות בלתי מאוישות מסחריות וביטחוניות, ומאפשרת ללקוחות לייעל את התפעול ולהאיץ את הטרנספורמציה הדיגיטלית. הפורטפוליו המקיף שלה של חומרה, תוכנה ושירותים מניע יישומים החל ממעקב וידאו מאובטח ותשתית שירות חכמה ועד לניהול רשת מחוץ לפס גמיש. על ידי הבאת אינטליגנציה לקצה הרשת, Lantronix מסייעת לארגונים להשיג יעילות, אבטחה ויתרון תחרותי בעולם מונע הבינה המלאכותית של ימינו.

אודות Red Cat Holdings Inc

Red Cat (נאסד"ק: RCAT) היא ספקית אמריקאית של פתרונות מתקדמים לרחפנים ורובוטיקה לכל התחומים להגנה וביטחון לאומי. באמצעות חברות הבת בבעלותה המלאה, Teal Drones ו- FlightWave Aerospace, חברת Red Cat מפתחת חומרה ותוכנה מתוצרת אמריקאית התומכות בפעולות צבאיות, ממשלתיות ובטיחות הציבור באוויר, ביבשה ובים. משפחת המערכות שלה, בהובלת Black Widow™, מספקת יכולות טקטיות ללא תחרות במערכות כלי טיס בלתי מאוישים קטנים (sUAS). Red Cat מתרחבת לתחום הימי באמצעות Blue OPS, Inc, ומחדשת גם בכלי שיט לא מאוישים (USV) וכלי רכב תת-ימיים אוטונומיים (AUVs), ומספקת פלטפורמות משולבות שנועדו לשפר את הבטיחות ואת יעילות המשימות הרב-תחומיות. למידע נוסף בכתובת www.redcat.red.

©2025 Lantronix, Inc. כל הזכויות שמורות. Lantronix הוא סימן מסחרי רשום. סימנים מסחריים ושמות מסחריים אחרים הם של בעליהם בהתאמה.

הצהרת "נמל מבטחים" במסגרת חוק הרפורמה בליטיגציה של ניירות ערך פרטיים משנת 1995: הודעה לעיתונות זו מכילה הצהרות צופות פני עתיד כמשמעותן בחוקי ניירות הערך הפדרליים, כולל, ללא הגבלה, הצהרות הקשורות למוצרי Lantronix או לצוות ההנהלה. הצהרות צופות פני עתיד אלה מבוססות על הציפיות הנוכחיות שלנו וכפופות לסיכונים ואי ודאויות מהותיים שעלולים לגרום לתוצאות בפועל, לעסקים העתידיים, למצב הפיננסי או לביצועים שלנו להיות שונים באופן מהותי מהתוצאות ההיסטוריות שלנו או מאלה המבוטאות או המשתמעות בכל הצהרה צופה פני עתיד הכלולה בהודעה לעיתונות זו. הסיכונים ואי הוודאות הפוטנציאליים כוללים, בין היתר, גורמים כגון השפעות שליליות או החמרה של תנאים כלכליים אזוריים ועולמיים או חוסר יציבות בשוק על העסק שלנו, כולל השפעות על החלטות רכישה של לקוחותינו; היכולת שלנו לצמצם כל שיבוש בשרשראות האספקה שלנו ושל הספקים והספקים שלנו עקב מגיפת COVID-19 או התפרצויות אחרות, מלחמות ומתיחויות אחרונות באירופה, אסיה והמזרח התיכון, או גורמים אחרים; תגובות עתידיות והשפעות של משברי בריאות הציבור; סיכוני אבטחת סייבר; שינויים בחוקים, בתקנות ובתעריפים החלים על ממשלות ארה"ב ומדינות זרות; היכולת שלנו ליישם בהצלחה את אסטרטגיית הרכישות שלנו או לשלב חברות שנרכשו; קשיים ועלויות של הגנה על פטנטים וזכויות קנייניות אחרות; רמת החוב שלנו, היכולת שלנו לשרת את החוב שלנו וההגבלות בהסכמי החוב שלנו; וכל גורם נוסף הכלול בדו"ח השנתי שלנו בטופס 10-K לשנת הכספים שהסתיימה ב-30 ביוני 2024, שהוגש לרשות לניירות ערך ("SEC") ב-9 בספטמבר 2024, כולל בסעיף שכותרתו "גורמי סיכון" בפריט 1A בחלק I של דו"ח זה, כמו גם בהגשות הציבוריות האחרות שלנו ל-SEC. גורמי סיכון נוספים עשויים להיות מזוהים מעת לעת בהגשות העתידיות שלנו. בנוסף, התוצאות בפועל עשויות להיות שונות כתוצאה מסיכונים ואי ודאויות נוספים שאיננו מודעים להם כרגע או שאיננו רואים כרגע כמהותיים לעסק שלנו. מסיבות אלה, המשקיעים מוזהרים שלא להסתמך יתר על המידה על הצהרות צופות פני עתיד. ההצהרות הצופות פני עתיד שאנו מפרסמים מתייחסות רק לתאריך שבו הן ניתנות. אנו מתנערים במפורש מכל כוונה או התחייבות לעדכן הצהרות צופות פני עתיד לאחר תאריך זה כדי להתאים הצהרות אלה לתוצאות בפועל או לשינויים בדעותינו או בציפיותינו, למעט כנדרש על פי החוק החל או כללי Nasdaq Stock Market LLC. אם נעדכן או נתקן הצהרות צופות פני עתיד, המשקיעים לא צריכים להסיק שנבצע עדכונים או תיקונים נוספים.

