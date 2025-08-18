Solusi Lantronix Mendukung Teal Drones, anak perusahaan Red Cat Holdings Inc., yang Disetujui oleh Angkatan Darat A.S., Membuka Peluang Pertumbuhan Edge AI yang Aman

IRVINE, Calif., Aug. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. - (NASDAQ: LTRX), pemimpin global dalam solusi komputasi dan konektivitas IoT yang mendukung aplikasi Edge AI, hari ini mengumumkan bahwa solusinya yang mematuhi TAA dan NDAA dipilih oleh Teal Drones, anak perusahaan Red Cat Holdings Inc. (NASDAQ: RCAT), untuk produksi drone Black Widow™ di bawah Program Short-Range Reconnaissance (SRR) Angkatan Darat A.S. Lantronix telah memulai pengiriman produk, yang memberikan visibilitas pendapatan awal dan menekankan peran Lantronix sebagai mitra teknologi tepercaya untuk aplikasi pertahananyang penting bagi misi.

Solusi Lantronix, yang didasarkan pada prosesor Qualcomm® Dragonwing™ QRB5165, memberikan pemrosesan Edge AI canggih sembari memenuhi persyaratan keamanan A.S. yang ketat, memungkinkan kepatuhan penuh pada TAA dan NDAA untuk pengerahan dalam misi sensitif Departemen Pertahanan (DoD). Kombinasi kinerja AI dan kepatuhan menciptakan keunggulan berkelanjutan bagi Lantronix di dalam pasar sistem otonom dan pertahanan yang berkembang dengan cepat.

Sebagai bagian dari kelompok terpilih vendor Sistem Udara Nirawak kecil (sUAS) yang disetujui Blue UAS, Teal Drones harus memenuhi standar keamanan siber, operasional, dan keselamatan yang ketat untuk penggunaan DoD. Solusi yang sesuai dari Lantronix memungkinkan Teal memenuhi persyaratan ini, sehingga menempatkan drone Black Widow-nya siap untuk diterjunkan dalam misi garis depan.

“Drone Black Widow mendefinisikan ulang apa yang mungkin dilakukan untuk sistem nirawak kecil, memberikan personel tempur saat ini kecerdasan dalam waktu nyata dan kecanggihan operasional yang mereka butuhkan di medan perang modern,” ungkap Jeff Thompson, CEO Red Cat. “Solusi Lantronix memungkinkan kami memenuhi standar kepatuhan TAA dan NDAA Angkatan Darat A.S. yang ketat berdasarkan Program SRR — tingkat jaminan yang hanya dapat dicapai oleh sedikit penyedia.”

Dengan pasar drone global yang diproyeksikan akan mencapai $57,8 miliar paling lambat pada tahun 2030 (Laporan Pasar Drone Global 2025–2030 Drone Industry Insights), kehadiran Lantronix dalam segmen drone komersial dan pertahanan yang aman menciptakan peluang pertumbuhan jangka panjang dengan margin keuntungan yang tinggi.

---“Lantronix telah menetapkan diri mereka sebagai pemimpin dalam pasar Edge AI, memberikan solusi inovatifdan didukung kepatuhan untuk sektor drone yang sedang bertumbuh,” ujar Saleel Awsare, CEO dan presiden Lantronix. “Kolaborasi kami dengan Teal Drones menekankan kemampuan kami untuk memberikan produk dengan kinerja tinggidan aman ke pasar dalam skala besar, menciptakan peluangjangka panjang dengan merek-merek global terkemuka.”

--Solusi dan Layanan Rekayasa Lantronix menggabungkan teknologi komputasi tertanam, keahlian kepatuhan, dan dukungan perangkat lunak fleksibel untuk mempercepat pengembangan produk pelanggan. Pendekatan platform yang dapat diskalakan ini tidak hanya memungkinkan waktukepasar yang cepat bagi Teal Drones, tapi juga memosisikan Lantronix untuk mendukung program IoT pertahanan dan industri di masa depan yang membutuhkan kepatuhan TAA dan NDAA.

Pelajari selengkapnya tentang Layanan Rekayasa , Solusi SOM , dan Aplikasi Drone tambahan Lantronix di Lantronix.com.

Tentang Lantronix

Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) adalah pemimpin global dalam solusi IoT industri dan Edge AI, yang menyediakan komputasi cerdas, konektivitas aman, serta manajemen jarak jauh bagi aplikasi yang penting bagi misi. Lantronix, yang melayani pasar dengan pertumbuhan tinggi, termasuk kota cerdas, TI perusahaan, serta sistem nirawak komersial dan pertahanan, memungkinkan pelanggan untuk mengoptimalkan operasi dan mempercepat transformasi digital. Portofolio perangkat keras, perangkat lunak, dan layanannya yang komprehensif mendukung berbagai aplikasi mulai dari pengawasan video aman dan infrastruktur utilitas cerdas hingga manajemen jaringan out-of-band yang tahan gangguan. Dengan menghadirkan kecerdasan langsung ke jaringan pada perangkat di garis depan, Lantronix membantu organisasi mencapai efisiensi, keamanan, dan keunggulan kompetitif di dunia yang saat ini digerakkan oleh AI.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, kunjungi situs web Lantronix .

Tentang Red Cat Holdings Inc.

Red Cat (Nasdaq: RCAT) adalah penyedia solusi drone dan robotik canggih semua ranah yang berkantor pusat di A.S. bagi bidang pertahanan dan keamanan nasional. Melalui anak perusahaannya yang dimiliki secara penuh, Teal Drones dan FlightWave Aerospace, Red Cat mengembangkan perangkat keras dan perangkat lunak yang dibuat di Amerika yang mendukung operasi militer, pemerintah, dan keselamatan publik di udara, darat, dan laut. Keluarga Sistemnya, yang dipimpin Black Widow™, memberikan kemampuan taktis tak tertandingi dalam sistem pesawat nirawak kecil (sUAS). Melalui ekspansi ke ranah maritim melalui Blue OPS, Inc., Red Cat juga melakukan inovasi pada kapal permukaan nirawak (USV) serta kendaraan bawah air otonom (AUV), dengan menyediakan platform terintegrasi yang dirancang untuk meningkatkan keselamatan dan keefektifan misi multiranah. Pelajari lebih lanjut di www.redcat.red .

