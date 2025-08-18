ラントロニクス (Lantronix) のソリューション、レッド・キャット・ホールディングス (Red Cat Holdings Co.) 傘下にあり米陸軍から承認を受けたティール・ドローンズ (Teal Drones) の駆動力となり、セキュアなエッジAIの成長機会を引き出す

カリフォルニア州アーバイン発, Aug. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- エッジAIインテリジェンスを可能にするIoTソリューション向けのコンピューティングおよびコネクティビティのグローバルリーダーである ラントロニクス (Lantronix Inc.) (NASDAQ: LTRX) は本日、同社のTAAおよびNDAA準拠ソリューションが、レッド・キャット・ホールディングス (NASDAQ: RCAT) 傘下のティール・ドローンズによって採用されたことを発表した。米陸軍の短距離偵察 (SRR) プログラムの下で同社のBlack Widow™ドローンの生産に使用される。 -ラントロニクスは既に生産出荷を開始しており、早期の収益可視化を提供するとともに、ミッションクリティカルな防衛用途のための信頼できる技術パートナーとしてのラントロニクスの役割を裏付けている。

Qualcomm® Dragonwing™ QRB5165プロセッサをベースとするラントロニクスのソリューションは、高度なエッジAI処理を実現すると同時に、米国の厳格なセキュリティ要件を満たし、機密性の高い国防総省 (Department of Defense: DoD) のミッションに配備するための完全なTAAおよびNDAAコンプライアンスを可能にしている。 AIの性能とコンプライアンスの組み合わせは、急速に拡大しつつある防衛および自律システム市場において、ラントロニクスの持続可能な優位性を生み出す。

ティール・ドローンズは、ブルーUAS (Blue UAS) から承認を受けた、厳選された小型無人航空機システム (Unmanned Aerial Systems: sUAS) ベンダーの1社であり、国防総省による使用のために厳格なサイバーセキュリティ、運用、安全基準を満たさなければならない。 ラントロニクスのコンプライアンスソリューションは、ティールがこれらの要件を満たすことを可能にし、同社のBlack Windowドローンを最前線のミッションに配備できるようになる。

レッド・キャットのCEOであるジェフ・トンプソン (Jeff Thompson) は次のように述べている。「Black Widowドローンは、小型無人システムの可能性を再定義し、今日の戦場で必要とされるリアルタイムのインテリジェンスと作戦上の優位性を戦闘員に提供しています。」 「ラントロニクスのソリューションを採用することで、SRRプログラムにおける米陸軍の厳格なTAAおよびNDAAコンプライアンス基準を満たし、他のプロバイダーにはない保証レベルをお届けしています。」

世界のドローン市場は2030年までに578億ドル (約8兆4879億円) に達すると予測 (ドローン・インダストリー・インサイツ (Drone Industry Insights) の2025-2030年世界ドローン市場レポート (2025–2030 Global Drone Market Report)) されている中で、セキュアな防衛・商用ドローン分野におけるラントロニクスのプレゼンスは、複数年にわたる高利益率の成長機会を生み出す。

-ラントロニクスのCEO兼社長であるサリール・オーサリー (Saleel Awsare) は次のように述べている。「ラントロニクスはエッジAI市場のリーダーとしての地位を確立し、成長中のドローン分野に革新的でコンプライアンス主導のソリューションを提供しています。」 「ティール・ドローンズとの提携は、セキュアかつ高-性能な製品を大規模に市場投入し、一流のグローバルブランドと共に長期的な機会を創出する-当社の能力を強調するものです。」

ラントロニクスのソリューションとエンジニアリングサービスは、組み込み型コンピューティング技術、コンプライアンスの専門知識、柔軟なソフトウェアサポートを組み合わせ、顧客の製品開発を加速させる。 このスケーラブルなプラットフォームアプローチは、ティール・ドローンズの迅速な市場投入を可能にするだけでなく、TAAおよびNDAAコンプライアンスを必要とする将来の防衛および産業用IoTプログラムをサポートできるようラントロニクスを位置づけている。--

ラントロニクスの エンジニアリングサービス 、 SOMソリューション 、その他の ドローンアプリケーション の詳細については、Lantronix.comを参照されたい。

ラントロニクスについて

ラントロニクス (NASDAQ: LTRX) は、エッジAIと産業用IoTソリューションのグローバルリーダーであり、ミッションクリティカルな用途のためのインテリジェントコンピューティング、セキュアな接続性、リモート管理を提供している。 スマートシティ、エンタープライズIT、商用・防衛用無人システムなどの高成長市場にサービスを提供しているラントロニクスは、顧客の業務最適化やデジタルトランスフォーメーションの加速を可能にしている。 ハードウェア、ソフトウェア、サービスの包括的なポートフォリオは、セキュアなビデオ監視やインテリジェントなユーティリティインフラ、レジリエントな帯域外ネットワーク管理などの用途を駆動している。 ネットワークエッジにインテリジェンスをもたらすことで、ラントロニクスは、AI主導の今日の世界における組織の効率性、セキュリティ、競争的優位性の達成を支援している。

詳しくは、 ラントロニクスのウェブサイト を閲覧されたい。

レッド・キャット・ホールディングスについて

レッド・キャット (NASDAQ: RCAT) は、米国を拠点とし、防衛および国家安全保障向けに先進的な全領域ドローンおよびロボットソリューションを提供している。 レッド・キャットは、その完全所有子会社であるティール・ドローンズとフライトウェーブ・エアロスペース (FlightWave Aerospace) を通じて、アメリカ製のハードウェアとソフトウェアを開発し、空、陸、海における軍事、政府、公安の活動をサポートしている。 Black Widow™に代表される同社のシステムファミリーは、小型無人航空機システム (sUAS) で比類のない戦術能力を提供している。 ブルー・オプス (Blue OPS, Inc.) を通じて海洋領域にも進出しているレッド・キャットは、無人水上艇 (USV) と自律型無人潜水機 (AUV) にも革新をもたらし、安全性とマルチドメインミッションの有効性を高めるよう設計された統合プラットフォームを提供している。 詳しくは、 www.redcat.red を閲覧されたい。

