Lantronix 솔루션, 미 육군 승인 틸 드론(Teal Drones·레드 캣 홀딩스 자회사)에 적용되며 안전한 엣지 AI 성장 기회 창출

캘리포니아 어바인, Aug. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 엣지 AI 애플리케이션을 지원하는 컴퓨팅 및 연결성 IoT 솔루션 분야의 선도기업인 Lantronix Inc. (나스닥: LTRX)가 자사의 TAA 및 NDAA 규정 준수 솔루션이 레드 캣 홀딩스(Red Cat Holdings Inc., NASDAQ: RCAT)의 자회사인 틸 드론스(Teal Drones)에 의해 미 육군 단거리 정찰(SRR) 프로그램의 블랙 위도우(Black Widow™) 드론 생산용으로 선정되었다고 오늘 발표했다. Lantronix는 이미 생산 물량 출하를 시작했으며, 이는 조기 매출 가시성을 제공하는 동시에 미션 크리티컬 방위 애플리케이션을 위한 신뢰받는 기술 파트너로서의 역할을 부각시키게 되었다.

퀄컴(Qualcomm®)의 Dragonwing™ QRB5165 프로세서를 기반으로 한 Lantronix 솔루션은 첨단 엣지 AI 처리 성능을 제공하면서 엄격한 미국 보안 요건을 충족해, 국방부(DoD)의 민감한 임무 배치를 위한 TAA 및 NDAA 전면 준수를 가능케 한다. AI 성능과 규정 준수의 결합은 빠르게 성장하는 방위 및 자율 시스템 시장에서 Lantronix에 지속 가능한 경쟁 우위를 제공하고 있다.rket.

틸 드론스(Teal Drones)는 Blue UAS 승인을 받은 소형 무인항공시스템(sUAS) 공급업체의 일원으로서, 미 국방부(DoD) 사용을 위해 까다로운 사이버 보안, 운영 및 안전 기준을 충족해야 한다. Lantronix의 규정 준수 솔루션은 틸이 이러한 요건을 충족하도록 지원하여 블랙 위도우(Black Widow) 드론이 최전선 임무에 투입될 수 있도록 지원하게 된다.

레드 캣(Red Cat) CEO인 제프 톰슨(Jeff Thompson)은 “블랙 위도우 드론은 소형 무인 시스템의 가능성을 새롭게 정의하며, 오늘날 전투원들에게 현대 전장에서 필요한 실시간 정보와 작전적 우위를 제공하고 있다. Lantronix의 솔루션 덕분에 우리는 SRR 프로그램 하에서 미 육군의 엄격한 TAA 및 NDAA 규정 준수 기준을 충족할 수 있었으며, 이는 소수의 공급업체만이 제공할 수 있는 수준을 보증하는 것”이라고 강조했다.

드론 인더스트리 인사이트(Drone Industry Insights)의 ‘2025–2030 글로벌 드론 시장 보고서’에 따르면, 전 세계 드론 시장은 2030년까지 578억 달러 규모에 이를 것으로 전망된다. 이에 따라 보안이 강화된 방위 및 상업용 드론 부문에서 Lantronix의 입지는 수년에 걸친 고수익 성장 기회를 창출할 것으로 기대된다.

Lantronix CEO이자 사장인 살릴 아와사레(Saleel Awsare)는 “Lantronix는 엣지 AI 시장에서 혁신적이고 규정 준수를 기반으로 한 솔루션을 제공하며 드론 분야의 선도 기업으로 자리매김했다. 틸 드론스(Teal Drones)와의 협업은 보안성과 고성능을 갖춘 제품을 대규모로 시장에 공급할 수 있는 우리의 역량을 보여주며, 글로벌 선도 브랜드들과의 장기적 기회를 창출하게 되었다”라고 말했다.

Lantronix의 솔루션과 엔지니어링 서비스는 임베디드 컴퓨팅 기술, 규정 준수 전문성, 유연한 소프트웨어 지원을 결합하여 고객의 제품 개발을 가속화한다. 이러한 확장 가능한 플랫폼 접근 방식은 틸 드론스가 시장에 신속히 진입할 수 있도록 할 뿐 아니라, 향후 TAA 및 NDAA 규정 준수가 요구되는 방위 및 산업용 IoT 프로그램을 지원할 수 있는 기반을 마련한다.

Lantronix의 엔지니어링 서비스 ( Engineering Services ), SOM 솔루션 ( SOM solutions )및 드론 애플리케이션 ( Drone Applications )에 대한 더 자세한 정보는 Lantronix.com에서 확인할 수 있다.

Lantronix 소개

Lantronix Inc.(나스닥: LTRX) 는 엣지 AI와 산업용 IoT 솔루션 분야의 글로벌 선도 기업으로, 미션 크리티컬 애플리케이션을 위한 지능형 컴퓨팅, 보안 연결, 원격 관리 기능을 제공한다. 스마트 시티, 엔터프라이즈 IT, 상업 및 방위용 무인 시스템 등 고성장 시장을 대상으로, Lantronix는 고객이 운영을 최적화하고 디지털 전환을 가속화할 수 있도록 지원한다. Lantronix의 종합적인 하드웨어, 소프트웨어, 서비스 포트폴리오는 보안 영상 감시와 지능형 유틸리티 인프라부터 안정적인 아웃오브밴드 네트워크 관리에 이르기까지 다양한 애플리케이션을 구동한다. 네트워크 엣지에 지능형 기능을 제공함으로써 Lantronix는 오늘날 AI 중심의 세계에서 조직들이 효율성, 보안, 경쟁 우위를 달성하도록 돕는다.

자세한 내용은 Lantronix 웹사이트 ( Lantronix website )에서 확인할 수 있다.

Red Cat Holdings Inc. 소개

레드 캣(Red Cat, 나스닥: RCAT)은 방위와 국가 안보를 위한 첨단 전영역 드론 및 로봇 솔루션을 제공하는 미국 기반 기업이다. 완전 자회사인 틸 드론스(Teal Drones)와 플라이트웨이브 에어로스페이스(FlightWave Aerospace)를 통해 레드 캣은 군, 정부, 공공 안전 임무를 지원하는 미국산 하드웨어와 소프트웨어를 개발하고 있다. 블랙 위도우(Black Widow™)를 중심으로 한 ‘패밀리 오브 시스템(Family of Systems)’은 소형 무인항공기 시스템(sUAS) 분야에서 타의 추종을 불허하는 전술적 능력을 제공한다. 또한 블루 옵스(Blue OPS, Inc.)를 통해 해양 영역으로 확장하며, 무인 수상정(USV)과 자율 무인 잠수정(AUV) 분야에서도 혁신을 이어가고 있다. 이를 통해 안전성과 다영역 임무 수행 효과를 강화하는 통합 플랫폼을 제공하고 있다. 자세한 내용은 www.redcat.red 에서 확인할 수 있다.

