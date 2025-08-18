Penyelesaian Lantronix Menggerakkan Teal Drones yang Diluluskan oleh Tentera A.S., sebuah Syarikat Red Cat Holdings, Membuka Peluang Pertumbuhan Edge AI yang Selamat

IRVINE, California, Aug. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. - (NASDAQ: LTRX), peneraju global dalam penyelesaian pengkomputeran dan ketersambungan IoT bagi aplikasi Edge AI, hari ini mengumumkan bahawa penyelesaiannya yang mematuhi TAA dan NDAA telah dipilih oleh Teal Drones, sebuah syarikat di bawah Red Cat Holdings Inc. (NASDAQ: RCAT), untuk pengeluaran dron Black Widow™ di bawah Program Peninjauan Jarak Dekat (SRR) Tentera A.S. Lantronix telah memulakan penghantaran pengeluaran, memberikan gambaran awal hasil pendapatan dan menegaskan peranan Lantronix sebagai rakan teknologi yang dipercayai bagi aplikasi pertahanan kritikal.

Penyelesaian Lantronix, yang berasaskan pemproses Qualcomm® Dragonwing™ QRB5165, menawarkan pemprosesan Edge AI canggih sambil memenuhi keperluan keselamatan ketat Amerika Syarikat, sekali gus membolehkan pematuhan penuh terhadap TAA dan NDAA untuk perlaksanaan dalam misi sensitif Jabatan Pertahanan (DoD). Gabungan prestasi AI dan pematuhan ini memberikan keunggulan mampan bagi Lantronix dalam pasaran sistem pertahanan dan autonomi yang berkembang pesat.

Sebagai sebahagian daripada kumpulan terpilih vendor sistem pesawat tanpa pemandu kecil (sUAS) yang mendapat kelulusan Blue UAS, Teal Drones wajib memenuhi piawaian keselamatan siber, operasi dan perlindungan yang ketat untuk kegunaan DoD. Penyelesaian patuh Lantronix membolehkan Teal memenuhi keperluan ini, sekali gus meletakkan dron Black Widow dalam kedudukan untuk digunakan dalam misi barisan hadapan.

“Dron Black Widow mentakrifkan semula potensi sistem tanpa pemandu kecil, memberikan pejuang masa kini maklumat risikan masa nyata serta kelebihan operasi yang diperlukan di medan perang moden,” kata Jeff Thompson, Ketua Pegawai Eksekutif Red Cat. “Penyelesaian Lantronix membolehkan kami memenuhi piawaian pematuhan TAA dan NDAA yang ketat di bawah Program SRR Tentera A.S. — satu tahap jaminan yang jarang sekali dapat ditandingi oleh penyedia lain.”

Dengan pasaran dron global yang dijangka kan mencecah $57.8 bilion menjelang tahun 2030 (Laporan Pasaran Global Dron 2025–2030 oleh Drone Industry Insights), kehadiran Lantronix dalam segmen dron komersial dan pertahanan yang selamat membuka peluang pertumbuhan jangka panjang dengan margin tinggi.

---“Lantronix telah membuktikan dirinya sebagai peneraju dalam pasaran Edge AI, dengan penyelesaian inovatif yang berasaskan pematuhan untuk sektor dron yang berkembang,” kata Saleel Awsare, Ketua Pegawai Eksekutif dan Presiden Lantronix. “Kerjasama kami dengan Teal Drones menekankan keupayaan kami untuk membawa produk yang berprestasi tinggi dan selamat ke pasaran secara berskala, sekaligus mewujudkan peluang jangka panjang bersama jenama global terkemuka.”

--Penyelesaian dan Perkhidmatan Kejuruteraan Lantronix menggabungkan teknologi pengkomputeran terbenam, kepakaran dalam pematuhan dan sokongan perisian yang fleksibel bagi mempercepatkan pembangunan produk pelanggan. Pendekatan platform berskala ini bukan sahaja membolehkan Teal Drones mencapai masa ke pasaran yang lebih pantas untuk Teal Drones, tetapi juga memposisikan Lantronix untuk menyokong program pertahanan dan IoT industri pada masa hadapan yang memerlukan pematuhan TAA dan NDAA.

Ketahui lebih lanjut tentang Perkhidmatan Kejuruteraan , Penyelesaian SOM dan Aplikasi Dron tambahan di Lantronix.com.

Perihal Lantronix

Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) merupakan peneraju global dalam penyelesaian Edge AI dan IoT Industri, yang menyediakan pengkomputeran pintar, sambungan yang selamat dan pengurusan jarak jauh untuk aplikasi kritikal misi. Menyediakan perkhidmatan untuk pasaran berpotensi tinggi termasuk bandar pintar, IT perusahaan serta sistem tanpa pemandu komersial dan pertahanan, Lantronix membolehkan pelanggan mengoptimumkan operasi dan mempercepatkan transformasi digital. Portfolio lengkap perkakasan, perisian dan perkhidmatan Latronix menyokong aplikasi daripada pengawasan video selamat dan infrastruktur utiliti pintar hinggalah pengurusan rangkaian luar jalur yang tahan lasak. Dengan membawa kepintaran ke hujung rangkaian, Lantronix membantu organisasi mencapai kecekapan, keselamatan dan kelebihan daya saing dalam dunia yang dipacu AI hari ini.

Untuk maklumat lanjut, layari laman web Lantronix .

Perihal Red Cat Holdings Inc.

Red Cat (Nasdaq: RCAT) merupakan penyedia berpangkalan di A.S. bagi penyelesaian dron dan robotik semua domain yang maju untuk pertahanan dan keselamatan negara. Menerusi anak syarikat milik penuh, Teal Drones dan FlightWave Aerospace, Red Cat membangunkan perkakasan dan perisian buatan Amerika yang menyokong operasi ketenteraan, kerajaan serta keselamatan awam merentasi udara, darat dan laut. Family of Systems Red Cat, dengan Black Widow™ sebagai terasnya, menawarkan keupayaan taktikal yang tiada tandingan dalam sistem pesawat tanpa pemandu kecil (sUAS). Dengan pengembangan ke domain maritim melalui Blue OPS, Inc., Red Cat turut menerajui inovasi dalam kapal permukaan tanpa pemandu (USV) dan kenderaan bawah air autonomi (AUV), sekali gus menyediakan platform bersepadu yang direka untuk mempertingkatkan keselamatan dan keberkesanan misi pelbagai domain. Ketahui lebih lanjut di www.redcat.red .

